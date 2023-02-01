Bí quyết khôi phục lại sự mất cân bằng nội tiết tố tự nhiên, phụ nữ không lo lão hóa, buồn phiền kéo dài

Bài học làm mẹ 01/02/2023 12:05

Mọi quá trình chính trong cơ thể chúng ta đều do hormone quyết định. Đây là những sứ giả mạnh mẽ trong cơ thể, giao tiếp với các cơ quan và mô của chúng ta thông qua dòng máu.

Bí quyết khôi phục lại sự mất cân bằng nội tiết tố tự nhiên, phụ nữ không lo lão hóa, buồn phiền kéo dài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đối với phụ nữ, nội tiết tố đóng vai trò chính trong các chức năng của cơ thể như kiểm soát sự thèm ăn, cân nặng, tâm trạng, điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, rụng trứng và chuẩn bị cho cơ thể phụ nữ mang thai.

Nội tiết tố tự nhiên dao động theo độ tuổi. Tuy nhiên, sự mất cân bằng cũng có thể được kích hoạt bởi các yếu tố như căng thẳng, các yếu tố môi trường, điều kiện y tế hoặc thuốc men.

Triệu chứng mất cân bằng nội tiết tố

Mất cân bằng nội tiết tố có thể dẫn đến các triệu chứng đáng lo ngại như:

Bí quyết khôi phục lại sự mất cân bằng nội tiết tố tự nhiên, phụ nữ không lo lão hóa, buồn phiền kéo dài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
  • Tâm trạng thất thường
  • Kinh nguyệt không đều
  • Trầm cảm
  • Lo lắng
  • Rụng tóc
  • Ngủ không đủ giấc
  • Mụn trứng cá
  • Mệt mỏi

Vai trò của chế độ ăn uống

Bí quyết khôi phục lại sự mất cân bằng nội tiết tố tự nhiên, phụ nữ không lo lão hóa, buồn phiền kéo dài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những gì bạn ăn đóng một vai trò lớn trong việc duy trì sự cân bằng nội tiết tố. Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, bổ dưỡng và cân bằng có thể giúp thúc đẩy cân bằng nội tiết tố. Ăn thực phẩm giàu protein, sắt, vitamin, carbohydrate và chất béo lành mạnh như lòng đỏ trứng, ghee và cá béo.

Điều quan trọng nữa là duy trì cân nặng khỏe mạnh bằng cách ăn đúng loại thực phẩm. Phụ nữ có Chỉ số khối cơ thể (BMI) cao hơn có nguy cơ bị mất cân bằng nội tiết tố cao hơn.

Tập thể dục để kiểm soát hormone

Tập thể dục cũng rất quan trọng để duy trì sự cân bằng nội tiết tố. Cùng với việc ăn uống lành mạnh, tập thể dục cũng sẽ giúp duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh và ngăn ngừa nguy cơ mất cân bằng nội tiết tố.

Theo các chuyên gia y tế, nếu bạn mắc bệnh tiểu đường, rối loạn chuyển hóa hoặc các bệnh lý khác do nội tiết tố gây ra thì việc tập thể dục đều đặn có thể giúp cải thiện các triệu chứng của bạn. Tập thể dục cũng có thể giảm thiểu các triệu chứng rắc rối liên quan đến thời kỳ mãn kinh bằng cách ngăn ngừa tăng cân và cải thiện tâm trạng của bạn.

Cắt giảm mức độ căng thẳng

Bí quyết khôi phục lại sự mất cân bằng nội tiết tố tự nhiên, phụ nữ không lo lão hóa, buồn phiền kéo dài - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Căng thẳng giải phóng một loại hormone gọi là cortisol, kích hoạt phản ứng bỏ chạy hoặc chiến đấu của cơ thể. Cortisol được cơ thể yêu cầu với số lượng thấp hơn. Khi được giải phóng với số lượng lớn hơn do quá nhiều căng thẳng, nó sẽ gây ra sự mất cân bằng nội tiết tố. Các bài tập thở, giảm lượng caffein và viết nhật ký là một số hoạt động có thể giúp giảm mức độ căng thẳng.

Tránh mỹ phẩm có hàm lượng hóa chất cao

Bí quyết khôi phục lại sự mất cân bằng nội tiết tố tự nhiên, phụ nữ không lo lão hóa, buồn phiền kéo dài - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các sản phẩm mỹ phẩm chứa nhiều hóa chất gây rối loạn nội tiết (EDC) có thể dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, gây dậy thì sớm cũng như gây ung thư và các bất thường ở cơ quan sinh sản. EDC được gọi là 'chất bắt chước nội tiết tố' có thể xâm nhập vào cơ thể và dễ dàng hấp thụ qua da.

Một nghiên cứu bao gồm 143 phụ nữ từ 18 đến 44 tuổi cho thấy mỹ phẩm được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân có thể gây ra những thay đổi trong hormone sinh sản. Nên sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm không chứa hóa chất cho da.

Theo Times of India

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