Một số vấn đề sức khỏe có thể dẫn đến những thay đổi đối với cơ quan sinh dục và sinh sản, đó là lý do tại sao bất kỳ triệu chứng đáng chú ý nào cũng cần được xem xét. Điều này bao gồm mùi âm đạo tanh. Nếu bạn đang tự hỏi những gì bạn đang trải qua, thì đây là những gì bạn cần biết.

Âm đạo có mùi nhẹ là bình thường và không đáng lo ngại. Tuy nhiên, âm đạo có mùi tanh, khó chịu có thể là một trở ngại lớn và có thể có ý nghĩa gì đó hơn là chỉ là một cảnh báo về vệ sinh.

Nguyên nhân phổ biến nhất của mùi tanh âm đạo là viêm âm đạo, đây là tình trạng viêm âm đạo có thể gây ra các triệu chứng như tiết dịch, ngứa và đau. Điều này xảy ra do sự thay đổi trong sự cân bằng của vi khuẩn âm đạo hoặc nhiễm trùng. Hơn nữa, mãn kinh có thể dẫn đến giảm mức độ estrogen, có thể gây viêm âm đạo.

Viêm âm đạo do vi khuẩn (BV)

Viêm âm đạo do vi khuẩn là một bệnh nhiễm trùng xảy ra do sự phát triển quá mức của vi khuẩn được tìm thấy tự nhiên trong âm đạo. Sự căng thẳng trong sự cân bằng tự nhiên của âm đạo dẫn đến viêm nhiễm, dẫn đến các triệu chứng như đau âm đạo, ngứa hoặc nóng rát cùng với khí hư màu trắng hoặc xám loãng và có mùi tanh nồng, đặc biệt là sau khi quan hệ tình dục.

Trichomonas

Ảnh minh họa: Internet

Theo Mayo Clinic, nhiễm trichomonas là một bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI) phổ biến do ký sinh trùng gây ra. Theo cơ quan y tế, phụ nữ bị nhiễm trùng này có các triệu chứng khác nhau bao gồm tiết dịch âm đạo có mùi hôi, ngứa bộ phận sinh dục và đi tiểu đau.

Khi nào cần đi khám bác sĩ?

Để xác nhận chẩn đoán của mình, bạn phải xem xét tất cả các triệu chứng nhiễm trùng âm đạo phổ biến khác có thể đi kèm với mùi tanh. Điều này bao gồm dịch tiết âm đạo màu trắng xám, vàng xanh hoặc trắng, dẫn đến ngứa và kích ứng. Bạn cũng có thể cảm thấy mùi tanh sau khi quan hệ tình dục hoặc cảm giác nóng rát khi đi tiểu. Nếu bạn gặp bất kỳ hoặc tất cả các triệu chứng này, hãy chắc chắn đến gặp bác sĩ.

Làm thế nào để giảm rủi ro mắc bệnh?

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn hoặc trichomonas, nhưng có thể ngăn ngừa bằng các thói quen lành mạnh. Chúng bao gồm:

- Thực hành tốt vệ sinh sức khỏe tình dục

- Không thụt rửa

- Mặc quần lót cotton không quá chật

- Uống nhiều nước

Theo Times of India