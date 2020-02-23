Câu chuyện xảy ra vào cuối tuần, bé K (con trai 9 tuổi của chị N) xin phép sang nhà bạn chơi. Chị N đồng ý và không quên dặn con các tình huống nếu gặp phải, trong đó có trường hợp bắt cóc trẻ em.

Dù đã nghe trên tivi cảnh báo nhiều nhưng chị N không ngờ trường hợp bắt cóc trẻ em lại xảy ra với con mình. Nhưng rất may bé K con trai chị đã thoát khỏi tay bọn bắt cóc nhờ bài học này từ mẹ. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho nhiều phụ huynh, không nên chủ quan dù ở bất cứ đâu.

Ngay lập tức, bé K chạy thật nhanh ra chỗ đoạn đường lớn thì chiếc xe đằng sau cũng phóng lên theo. Bé K vừa chạy vừa hét to "Cứu cháu với, cứu cháu với" để mong có ai nghe thấy.

Khoảng 3 giờ chiều, sau khi chơi xong ở nhà bạn, bé K đi bộ về. Vừa đi bé K vừa nhìn trước nhìn sau quan sát vì nhớ lời mẹ dặn ra đường luôn phải để ý xem có ai đi theo mình không. Sau đó bé phát hiện một chiếc xe ô tô nhỏ đang đi chầm chậm từ đằng sau.

Khi chiếc xe đuổi kịp bé K thì đã có 1 - 2 người nhìn thấy và chạy ra, bé K liên tục hét to để mọi người chú ý, đồng thời chạy nhanh về phía họ.

Bố mẹ cần dặn trẻ không nhận quà từ người lạ - Ảnh minh họa: Internet

Chiếc xe ô tô đỗ ở bên đường, bé K nhìn thấy được bên trong xe có 3 - 4 người đàn ông và chắc chắn là họ đi theo mình.

Khi thấy người quen, bé K nhờ họ đưa về nhà và lập tức kể lại toàn bộ câu chuyện cho bố mẹ nghe. Chị N nghe con diễn tả mà rụng rời chân tay, vì trường hợp con chị gặp phải hoàn toàn giống với các vụ bắt cóc đưa tin trên tivi và chị cũng luôn dạy con cách đối phó khi gặp phải.

Các tình huống trẻ sẽ gặp phải - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, các bậc phụ huynh đừng quên dạy trẻ kỹ năng khi bị bắt cóc này để trẻ tự bảo vệ mình, thoát khỏi những tình huống xấu nhất.

1. Hạn chế đi một mình ở đoạn đường vắng, nếu có phải quan sát liên tục trước sau xem có ai đi theo mình không.

2. Nếu thấy có người lạ bám theo phải chạy thật nhanh đến chỗ đông người, hoặc hét to kêu cứu.

3. Tuyệt đối không đi theo người lạ khi được cho kẹo hoặc đồ chơi.

4. Không để con đi một mình đến những nơi công cộng, đông đúc.

5. Mỗi ngày hãy thủ thỉ vào tai con những câu chuyện về bắt cóc để trẻ hiểu và đề phòng.

Qua câu chuyện của chị N, hy vọng các bậc phụ huynh cần phải thật cảnh giác, không được chủ quan và nên dạy trẻ kỹ năng phòng thân để sẵn sàng đối mặt trong mọi tình huống.

Vì tương lai của trẻ, tuyệt đối không được chủ quan. Hi vọng bài viết này sẽ giúp các bậc phụ huynh có thêm kiến thức để trang bị cho con em mình.