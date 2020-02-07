Cha mẹ vui mừng vì con trai 6 tuổi tự tắm rửa, thay đồ nhưng tá hỏa khi phát hiện ra bí mật động trời này

Bài học làm mẹ 07/02/2020 06:00

Muốn nuôi dạy con khoa học, thông minh cha mẹ cần phải tìm hiểu về các vấn đề như giáo dục giới tính, thay đổi tâm sinh lý ở mỗi giai đoạn và phòng tránh bạo lực học đường.

Vấn đề giáo dục giới tính và phòng chống bạo lực học đường có vai trò rất quan trọng đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên nhiều cha mẹ vẫn không mấy để tâm. Câu chuyện dưới đây sẽ là bài học cảnh tỉnh cho rất nhiều cha mẹ đã và đang thờ ơ với chuyện chăm sóc và giáo dục con.

Chị H đã cho cậu con trai 6 tuổi của mình học ở một trường tư thục có điều kiện cơ sở vật chất tốt, hàng ngày có xe đưa đi đón về nên anh chị hoàn toàn yên tâm.

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Vết bầm tím ở lưng con khiến chị bàng hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Bình thường, sau khi đi làm về anh chị sẽ thay phiên nhau tắm rửa cho con, nhưng khoảng 1 tuần nay, con trai rất tự lập, bằng cách tự mình tắm rửa và thay quần áo.

Anh, chị cảm thấy vui mừng vì con trai tự lập như vậy là tốt. Tuy nhiên, là một người mẹ, chị H đã linh cảm điều gì đó bất thường. Mỗi khi đi học về, thái độ của con rất buồn, thậm chí có chút gì đó hoảng sợ.

Anh chị có tâm sự hỏi chuyện nhưng con lắc đầu không nói, cho đến khi anh vô tình nhìn thấy những vết bầm tím và sưng tấy ở lưng khi con thay áo.

Sau một buổi gặng hỏi chuyện, cuối cùng cậu bé đã òa lên khóc và kể lại rằng "Ở trường con hay bị các anh lớp trên đánh, trấn lột đồ dùng học tập và tiền tiêu vặt, các anh bảo ghét con vì nhà mình giàu hơn. Các anh còn dọa nếu mách cô giáo hoặc cha mẹ sẽ bị đánh chết".

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Cha mẹ nên làm bạn với con nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng chị Hòa nghe xong thì lặng người, nhìn thấy những vết bầm tím trên lưng con mà không kìm được nước mắt. 

Anh chị không ngờ có một ngày con mình lại là đối tượng của nạn bạo lực học đường. Dù bình thường xem ở trên tivi hoặc báo đài đều cảnh báo và hướng dẫn cách phòng tránh nhưng anh chị lại chủ quan không để ý.

Ngày hôm sau, vợ chồng anh chị đã đưa con trai đến trường, điểm mặt chỉ tên những anh khóa trên đã đánh mình sau đó giao cho nhà trường xử lý.

Về phần cậu con trai, do ảnh hưởng tâm lý nên trở nên rụt rè và nhút nhát hơn, vợ chồng chị H không muốn con trai bị ám ảnh chuyện cũ nên đã làm đơn xin chuyển trường cho con.

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Dạy con không đi cùng người lạ - Ảnh minh họa: Internet

Cũng từ đó, anh chị tích cực tham gia các hoạt động ở trường con hơn, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền về phòng tránh bạo lực học đường cho các bậc phụ huynh khác cùng biết.

Qua câu chuyện của gia đình chị H, các bậc làm cha làm mẹ nên quan tâm, chia sẻ với con nhiều hơn vì tâm lý của trẻ ở mỗi giai đoạn đều có sự thay đổi lớn.

Bên cạnh đó, cha mẹ nên chủ động dạy con về các bài học giáo dục giới tính, cách phòng tránh bạo lực học đường, tự vệ khi gặp người xấu... để con được phát triển tốt nhất.

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Giáo dục giới tính cho trẻ là điều rất quan trọng, tuy nhiên nhiều phụ huynh lại e ngại thậm chí thờ ơ dẫn đến nhiều tình huống trớ trêu xảy ra.

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