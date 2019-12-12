Muốn con trai thành người đàn ông bản lĩnh trong tương lai, cha mẹ cần tránh những điều này

Dưới dây là những sai lầm cần tránh khi nuôi dạy con trai cha mẹ cần biết.

Tuy nhiên, đây là sai lầm nghiêm trọng của cha mẹ. Dù con trai hay con gái, cũng cần ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ. Điều này giúp con gây ấn tượng tốt với những người xung quanh và được mọi người tôn trọng hơn.

Rất nhiều cha mẹ cho rằng con trai thì không cần chú ý quá nhiều đến ngoại hình như con gái. Họ mặc kệ cách ăn mặc của con dù lôi thôi, lếch thếch và xem đó là chuyện bình thường.

2. Để con trai quá phụ thuộc vào mẹ

Con trai quá phụ thuộc vào mẹ thường sẽ yếu đuối - Ảnh minh họa: Internet

So với con gái, cha mẹ nên cho con trai tự lập sớm hơn. Khi tách khỏi sự bao bọc quá mức của mẹ từ sớm, con sẽ mạnh mẽ và quyết đoán hơn trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, khi nuôi dạy con trai, không nên cho con quá phụ thuộc mẹ. Khi bám mẹ quá mức, con trai sẽ trở nên yếu đuối, ủy mị.

3. Tránh nuôi con trai với tư tưởng “giàu có”

“Dùng nghèo để nuôi con trai, dùng giàu để nuôi con gái”, cha mẹ nên biết câu này. Sự nghèo khổ ở đây nói rằng cha mẹ cần cho con cảm nhận sự nghèo khổ, khó khăn. Hành động này giúp nuôi dưỡng ý chí cũng như tinh thần kiên định cho con trai. Khi trưởng thành trong những chông gai, con sẽ đủ nghị lực vượt qua mọi rào cản của cuộc sống.

4. Ép con trai phải giỏi thể thao

Hãy để con làm những việc mình yêu thích thay vì bắt ép chơi thể thao - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng hiểu tầm quan trọng của các hoạt động thể chất đối với sức khỏe của con cái. Tuy nhiên, sai lầm hay gặp trong nuôi dạy con trai là bắt ép con phải thật xuất sắc trong các hoạt động thể thao.

Trên thực tế, không phải cậu bé nào cũng có năng khiếu và việc ép buộc sẽ càng khiến trẻ thêm áp lực. Vì vậy cha mẹ nên ủng hộ trẻ làm những việc trẻ yêu thích.

5. Con trai phải mạnh mẽ và cứng rắn

Cha mẹ nên động viên con chia sẻ cảm xúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là sai lầm kinh điển trong nuôi dạy con trai. Ai cũng biết đàn ông cần bản lĩnh, mạnh mẽ, là chỗ dựa cho người phụ nữ và con cái. Tuy nhiên, khi cha mẹ bắt ép con không được biểu lộ cảm xúc sẽ nhận lại hậu quả vô cùng xấu.

Việc kìm nén cảm xúc quá lâu có thể dẫn đến trẻ bị uất ức, trầm cảm. Điều cha mẹ nên làm là động viên con trai chia sẻ cảm xúc thoải mái và tâm sự khi cần thiết.

Ngoài ra, muốn con phát triển toàn diện nhất, cha mẹ cần khéo léo, tinh tế khi giáo dục con. Có như vậy, khi trưởng thành, con mới trở thành người đàn ông ý chí, bản lĩnh.