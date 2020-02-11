Con trai bán hết sạch đồ chơi được cả triệu đồng, người mẹ bật khóc ân hận khi nghe con nói điều này

Kể từ ngày được lên chức trưởng phòng, chị N bận rộn hơn rất nhiều, hầu như cả tuần đều đi sớm về muộn. Chồng chị cũng làm ăn xa nên một tuần mới về một lần, cậu con trai 8 tuổi được giao cho người giúp việc trông nom.

Con cái là món quà vô giá của cha mẹ, nhưng nhiều phụ huynh vì bận rộn công việc đã không giáo dục con cái đúng cách dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Câu chuyện dưới đây là một bài học cảnh tỉnh cho nhiều cha mẹ.

Chị cho rằng, ngày mai chỉ cần mua cho con chiếc ô tô mà con thích là được, nhưng chị không biết, đã từ rất lâu rồi, con trai không thèm đụng đến những món đồ chơi mà mẹ mua về.

Thấy con trai ngoan ngoãn và học hành tốt nên chị N cũng khá yên tâm. Mỗi lần về nhà dù đã 10 giờ thậm chí 11 giờ tối vẫn thấy con thức để chờ khoe điểm tốt, chị chỉ ậm ờ khen, sau đó giục con đi ngủ sớm để tiếp tục làm việc của mình.

Con trai buồn rầu vì không được mẹ quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Cho đến một ngày hiếm hoi được nghỉ làm ở nhà với con, chị phát hiện đồ chơi trong nhà đã biến mất từ lúc nào, chị hỏi thì cậu con trai hồn nhiên đáp

- Con bán hết đồ chơi cho các bạn rồi mẹ ạ, con đếm được hơn 1 triệu đồng.

Vừa nói cậu bé vừa lấy tiền trong cặp ra đưa cho mẹ.

- Sao con lại tự ý bán đồ chơi mẹ mua cho con hả? Con có biết là mẹ mua đắt lắm không mà con đem bán đi.

Chị N tức giận mắng con.

- Vì con không thích những món đồ ấy nữa, con không cần mẹ phải đi làm vất vả để mua cho con, con chỉ cần mẹ ở nhà với con nhiều hơn thôi.

- Vậy con bán đồ chơi là vì không muốn mẹ đi làm kiếm tiền mua cho con phải không?

Chị xúc động hỏi lại con.

Con trai chỉ gật đầu rồi òa khóc, mọi uất ức bao lâu nay trong lòng được bùng phát, nhìn con trai khóc ngon lành trong lòng mình, chị cảm thấy rất hối hận.

Cha mẹ nên quan tâm con nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thì ra lâu nay, vì danh vọng và tiền bạc mà chị bỏ bê không quan tâm con cái, đã rất lâu rồi chị không tâm sự với con, không ăn cơm cùng con, không đưa con đi chơi.

Chị vội vàng xin lỗi con trai và hứa từ nay trở đi sẽ dành thời gian ở bên con nhiều hơn.

Ngay ngày hôm sau, chị sắp xếp lại lịch làm việc của mình thật khoa học, dù bận thế nào chị cũng tự hứa với lòng mình sẽ luôn quan tâm con cái và không để con mình phải tủi thân nữa.

Con cái là món quà vô giá của cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ nên dành nhiều thời gian để yêu thương và quan tâm con cái nhiều hơn để con cái được phát triển toàn diện nhất cả về thể chất lẫn tinh thần.