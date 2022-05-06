Chiến dịch mùa hè thoát ế, 5 chòm sao ghi danh thành công, Cupid mở lối, tình duyên sôi nổi, đi một về hai

Bạch Dương cũng là một trong số các chòm sao thoát ế mùa Hè năm 2022 này. Vốn là người sống nhiệt tình, thoải mái, Bạch Dương đi đến đâu cũng có thể nhanh chóng làm quen và khuấy động bầu không khí. Họ lôi cuốn mọi người xung quanh bởi tính cách cởi mở, hào sảng của mình cũng như luôn nhiệt tình, hết lòng vì bạn bè.

Nhưng cũng vì tính cách có phần xuề xòa mà những người khác giới xung quanh cũng thường coi những chú Cừu Trắng như “anh em”, nhất là với nữ Bạch Dương.

Chính điều đó đã cản trở Dương Dương trong việc tìm kiếm một nửa ưng ý với mình, cho đến hiện tại vẫn đành chấp nhận cô đơn lẻ bóng, chỉ biết nhìn và ước ao hạnh phúc của người khác.

Cung hoàng đạo này có tính cách vô tư, xởi lởi, không quan tâm tiểu tiết, vì vậy họ cũng là người dễ rung động trước những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Bạch Dương rất có thể sẽ phải lòng một ai đó vì những sự quan tâm, chú ý nhỏ đặc biệt mà đối phương dành cho mình.

Mùa hè này, Bạch Dương dự kiến ​​sẽ gặp được người khiến trái tim loạn nhịp, có thể là một cuộc gặp tình cờ và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bản thân họ sẽ càng trở nên tự tin và có sức hút hơn. Chính điều này đã trở thành chất xúc tác để mối quan hệ tiến triển nhanh hơn. Chòm sao này dường như lúc nào cũng trong trạng thái bồng bềnh như ở trên mây vì được ở bên một nửa đích thực của mình.

Vì vậy, Bạch Dương nào muốn thoát khỏi tình trạng độc thân thì có thể ra ngoài chơi nhiều hơn, biết đâu sẽ gặp được tình yêu ở góc phố hay quán xá nào đó.

Còn những người đã có đôi, mùa Hè này sẽ cho các bạn những trải nghiệm vô cùng thú vị và lãng mạn trong chuyện tình cảm.

Song Tử

Đối với một người thông minh và hoạt bát như Song Tử, họ có cái nhìn rất thoáng về cuộc sống, giao tiếp khéo léo, tạo được cảm giác thoải mái cho người đối diện. Vậy nên không có gì lạ khi chòm sao này có nhiều bạn bè và cả người theo đuổi.

Vốn không phải là một chòm sao tốn quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm bởi Song Song còn rất nhiều mối quan tâm khác trong cuộc sống.

Thậm chí chẳng cần yêu đương gì thì chòm sao này vẫn cảm thấy cuộc sống ngập tràn niềm vui với những thú vui của riêng mình. Có lẽ đó chính là lý do họ vẫn cô đơn gối chiếc cho đến bây giờ.

Song dù chòm sao này “dửng dưng” với chuyện tình cảm như vậy song họ lại rất được người khác phái yêu quý. Tuy nhiên nghịch lý ở chỗ, nhân duyên tốt chưa chắc đã gặp thuận lợi trong chuyện tình yêu.

Người có thể khiến Song Tử rung động thật sự rất ít, mà hầu hết số ít đó lại chẳng kéo dài được bao lâu, nếu không có lẽ họ đã tính tới chuyện kết hôn luôn rồi ấy chứ!

Họ tràn ngập tò mò về thế giới này và luôn tìm mọi cách để được khám phá mọi thứ. Đối với cung này, tình yêu cũng như cuộc sống này, tất cả đều giống như một cuộc phiêu lưu, lãng mạn và đầy hấp dẫn.

Nhìn có vẻ lông bông và thiếu sự ổn định, song thực tế Song Tử lại là người hoàn toàn chung thủy với người mình yêu.

Mùa Hè năm nay, rất có thể Song Song sẽ gặp được người mình thích, hơn nữa khả năng cao sẽ là tình yêu sét đánh. Tính cách của người này bổ khuyết vừa khéo cho Song Tử.

Sự chững chạc, ổn định, xử lý khéo léo của đối phương có thể bù đắp cho tính cách có đôi chút bộp chộp và nóng vội của Song Tử. Chỉ cần Song Tử luôn tự tin, lạc quan và tích cực, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì những vận may mà thần tình yêu ban cho đấy!

Với những người đã có đôi, cả hai sẽ cùng đồng tâm hiệp lực và cùng nhìn về một hướng. Sự chuẩn bị của hai bạn cho tương lai sẽ là một tin tức đáng mừng cho mối quan hệ vào lúc này.

Cự Giải

Nguyên nhân khiến Cự Giải vẫn độc thân đến tận thời điểm này chủ yếu cũng do cái tính vụng miệng, không giỏi ăn nói của họ mà ra.

Nhất là khi ở trước mặt người khác giới, chòm sao này khá lúng túng, hành xử mất tự nhiên, nhiều khi chưa kịp giao tiếp với nhau câu nào thì cơ hội đã trôi qua mất. Và thế là Giải Giải cũng chưa kịp thể hiện bất cứ điều gì về bản thân mình.

Thực tế, những chú Cua là người sống vô cùng tình cảm, biết quan tâm tới tất cả mọi người và luôn muốn mọi người gặp được những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Chính vì cảm xúc luôn dạt dào nên Cự Giải thường ôm mong đợi một chuyện tình yêu đẹp, một gia đình hạnh phúc đong đầy. Họ ôm khát vọng được yêu, được chia sẻ, thậm chí còn tưởng tượng ra cả cảnh kết hôn, cuộc sống sau hôn nhân…

Song mong ước cho đến giờ vẫn mãi là ước mong, “thèm yêu” như cung hoàng đạo này lại cũng chỉ đành ngậm ngùi cô đơn lẻ bóng cho đến hiện tại. Dù thời gian trước đó, có vài người theo đuổi, họ cũng đã khẽ rung động nhưng sau đó thì chẳng đi đến đâu. Chờ hoài chờ mãi mà vẫn chưa thấy tình yêu của đời mình xuất hiện.

Tuy nhiên, vận xui chỉ đeo bám Giải Giải đến trước mùa Hè năm nay mà thôi, bởi mùa Hè này, vận đào hoa của họ mới chính thức nở rộ và báo hiệu rất nhiều tin vui tình cảm đấy.

Cánh cửa của tình yêu đã mở rộng cho họ, nếu muốn thoát khỏi cảnh độc thân có thể nắm bắt cơ hội này để gặt hái tình yêu ngọt ngào. Trong những tháng Hè, Cự Giải sẽ có nhiều cơ hội giao lưu, làm quen kết bạn thêm với nhiều đối tượng và thể hiện được sự dịu dàng, duyên dáng cũng như chân thành của mình. Nhờ đó mà đào hoa của Giải Giải vô cùng thắm sắc. Cơ hội thoát ế của Cua cuối cùng cũng đến rồi!

Có nhiều bạn Cự Giải cũng nhận ra, chẳng cần phải kiếm tìm ở đâu xa thì hóa ra tình yêu đích thực lại ở ngay bên cạnh bạn. Mối quan hệ của cả hai sẽ được củng cố từ tình bạn và từ sự tin tưởng, tôn trọng sẵn có. Điều này cũng giúp tăng nhiệt cho cảm xúc và đam mê của mối quan hệ.

Ngoài ra, bạn cũng cần phải dứt khoát với người cũ nếu không muốn sự dây dưa không đi đến kết quả nào làm hủy hoại hạnh phúc tương lai của mình.

Sư Tử

Mùa Hè này, đào hoa nở rộ mang tới những mối duyên đẹp bất ngờ để Sư Tử còn độc thân có thể sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình. Vậy nên nếu vẫn đang một mình, bạn cũng đừng nên quá nản lòng, mọi sự chờ đợi đều đáng giá và cơ hội thoát ế của bạn đang ở ngay trước mắt rồi!

Sư Tử vốn là chòm sao thích được chú ý nên luôn biết cách tỏa sáng theo cách riêng của mình, trở thành tâm điểm của mỗi nơi họ xuất hiện.

Họ là người có tính cách hoạt bát, hướng ngoại, nên nhân duyên cũng rất tốt. Họ không thích một cuộc sống nhàm chán, lặp đi lặp lại, thay vào đó sẽ chủ động đi tìm những điều thú vị cho mình.

Nhưng cũng chính vì Sư Tử quá xuất sắc và nổi trội trong đám đông nên cũng khiến những người có cảm tình với họ có phần e dè, không dám tiếp cận, hoặc lo lắng mình sẽ không đủ điều kiện để lọt vào mắt xanh của chòm sao này.

Thực tế, sự tự tin mà cung hoàng đạo này toát ra từ thần thái tới hành động giúp họ trở thành mẫu người lý tưởng của rất nhiều người. Nhưng bản thân Sư Tử đôi khi cũng quá tập trung vào công việc của bản thân nên vô tình tạo ra một bức tường ngăn cách với người khác.

Khuyết điểm lớn nhất của chòm sao này là thích kiểm soát người khác, luôn muốn đối phương phục tùng mình bởi bản tính kiêu ngạo. Cho nên dù đi đâu cũng có thể làm quen với mọi người, bạn bè đông đảo, nhiều mối quan hệ xã giao nhưng Sư Tử vẫn ế dài không có gì khó hiểu.

Rất may là mùa Hè này, vận may của các Sư Tử bắt đầu khởi sắc, xung quanh sẽ có nhiều người chủ động theo đuổi, đây là cơ hội tốt cho những Sư Tử muốn thoát khỏi cảnh độc thân. Đúng người sẽ tới vào đúng thời điểm, để bạn biết rằng cơ hội vẫn luôn có phần của mình.

Lần này là họ tự tìm được một người chẳng những khiến trái tim mình rung rinh mà đối phương còn mang đến cảm giác thoải mái cho Sư Tử mỗi khi cả hai ở cạnh nhau.

Khi gặp được người có ý, Sư Tử phải nắm bắt cơ hội, dũng cảm theo đuổi và bày tỏ cảm xúc rõ ràng, chính sự chân thành mới có thể gây ấn tượng với đối phương.

Bọ Cạp

Bên ngoài lạnh lùng và bên trong nóng bỏng, Bọ Cạp thường mang vẻ mặt dửng dưng và bàng quan với mọi thứ nhưng thực chất trong lòng họ luôn để ý và quan tâm tới mọi việc, mọi người xung quanh mình.

Phải nói rằng, sức hút của cung hoàng đạo này mạnh mẽ đến mức chả thua kém bất kì một ai trong 12 cung hoàng đạo. Cho dù có ngoại hình nổi bật hay không, có cá tính linh hoạt hay không, có giao tiếp khéo léo hay không, thì bằng một sức mạnh bí ẩn nào đó, họ vẫn luôn có thể “hạ gục” được bất cứ đối tượng nào mà họ muốn tiếp cận.

Không yêu thì thôi, một khi đã sa vào lưới tình, Bọ Cạp dường như trở thành một người khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày của mình. Họ khá chủ động và công khai, sẽ chẳng bao giờ tỏ ra mập mờ hay thử tính ghen tuông của đối phương.

Song không phải ai cũng đủ bản lĩnh để nhận ra phần chân tình bên trong của Bọ Cạp trước khi bị sự lạnh lùng của họ đánh bại. Điều này vô tình cũng khiến họ cô đơn lẻ bóng cho tới hiện tại.

Tin tích cực là, mùa Hè này, vận đào hoa của Bọ Cạp nở rộ và thăng hoa bất ngờ. Đây là thời điểm họ sẽ mở lòng mình nhiều hơn và có cảm giác thôi thúc tìm kiếm cho mình tình yêu đích thực.

Nhân lúc này, hãy năng ra ngoài chơi hơn, hoặc đi du lịch. Và nếu thuận lợi, họ sẽ bất ngờ gặp được một người, không chỉ đồng điệu về thể xác mà còn kết nối được với nhau về tâm hồn. Những tháng ngày của mùa Hè sẽ là những ngày vô cùng lãng mạn và ngọt ngào dành cho chòm sao này.

Đây cũng sẽ là cơ hội để những bạn vẫn còn day dứt với tình cũ quyết tâm buông bỏ những điều đã không còn thuộc về mình và hướng về tương lai phía trước.

Mối quan hệ tình cảm có thể khiến Bọ Cạp trở nên tốt đẹp hơn nhưng duyên phận thì không thể ép buộc, nếu đã đổ vỡ hay không thể đồng hành cùng nhau thì hãy thật dứt khoát, chờ người tiếp theo.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo.