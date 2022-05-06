Bật mí một bí mật, 5 cung hoàng đạo dễ có người yêu nhất tháng 5, duyên nợ trời ban, đúng người vừa ý, hạnh phúc diệu kỳ

Theo điểm yếu của 12 chòm sao khi yêu, Ma Kết ngốc nghếch, không giỏi nói những lời yêu thương, những lời ngon ngọt. Những gì họ có thể làm là chứng minh tình yêu của mình bằng những hành động thiết thực.

Ma Kết rất chân thành trong chuyện tình cảm của mình. Theo quan điểm của họ, tìm được một người phù hợp là chuyện cả đời, vì vậy Ma Kết sẽ thể hiện tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn của mình để hòa hợp với người ấy.

Là cung hoàng đạo dễ có người yêu trong tháng 5/2022, Ma Kết sẽ gặp được người mà họ thích nhanh đến chóng mặt.

Tầm cuối tháng Ma Kết sẽ xác định được mục tiêu của riêng mình, đối phương cũng đã mở lòng nhờ sự cố gắng của bạn, khả năng cao crush sẽ chấp nhận lời tỏ tình và cùng nắm tay đi đến tương lai.

Cự Giải

Cự Giải có vận đào hoa rất tốt trong tháng 5 này, họ sẽ gặp được người ưng ý và muốn chung sống cùng nhau đến hết cuộc đời.

Cự Giải có tính cách nhã nhặn, dịu dàng, người khác giới thường có ấn tượng tốt với bạn vì đặc biểm này. Vì vậy chòm sao này rất vượng đào hoa, theo đuổi rất nhiều người, được nhiều người thích, nhưng luôn giữ khoảng cách với những người mà mình không có tình ý.

Khi Cự Giải gặp được người mà họ thích, họ sẽ chủ động hành động sau khi xác nhận được tình cảm của đối phương.

Lúc này, chú Cua sẽ tỉ mỉ và nhẹ nhàng, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng khiến đối phương đổ gục trong sự công kích nhẹ nhàng.

Kim Ngưu

Kim Ngưu gặp nhiều may mắn tình duyên trong tháng 5. Theo thống kê, Kim Ngưu là chòm sao hấp dẫn nhất trong top đầu của 12 chòm sao, hay được người khác tán tỉnh, xin số điện thoại, xin facebook nhưng họ lại rất thờ ơ, không dễ để nhận được sự đồng tình của Kim Ngưu.

Chòm sao này rất nhạy cảm, họ luôn tâm niệm khi kết thân với người khác phải chú ý đến những chi tiết nhỏ đó và xem đối phương có hợp với mình không.

Một lỗi sai nhỏ nhặt cũng có thể khiến Kim Ngưu từ chối một người, điều này nghe có vẻ phi lý, nhưng đối với chòm sao này thì lại là điều hợp lý không thể giải thích.

Tuy nhiên nếu Ngưu gặp người trúng người mình yêu sẽ trở nên nhiệt tình và tìm kiếm cơ hội để nói chuyện với nhau thay vì xa cách.

Họ đối xử chân thành trong tình yêu và mong rằng những người yêu nhau có thể đối xử thẳng thắn với nhau. Yêu một chú Trâu có thể yên tâm nhé, chẳng sợ họ lừa dối bạn đâu!

Nhân Mã

Theo tử vi tháng 5/2022 của 12 cung hoàng đạo, Nhân Mã là những người năng động, thích vui vẻ. Trong tháng 5, bạn sẽ có nhiều cơ hội đi chơi xa và điều chỉnh lại cuộc sống nhàm chán của mình.

Những hoạt động xã hội chắc chắn bạn sẽ gặp được nhiều người bạn mới, và người yêu của Nhân Mã cũng nằm trong số đó.

Hội độc thân sẽ gặp được người ưng ý, lần đầu gặp cũng có ấn tượng tốt với nhau, càng tìm hiểu càng thấy người này rất tốt và hợp với mình ở mọi nơi, đây là suy nghĩ của Nhân Mã.

Bạn nào đã có người yêu thì lại chăm hâm nóng tình cảm, dành nhiều thời gian cho nhau, tình cảm ngày càng bền chặt hơn.

Nhưng đối với thế giới đầy màu sắc này, Nhân Mã phải biết kiềm chế bản thân, không ngại đối mặt với những kẻ đểu cáng để tìm ra người thương mình thật lòng.

Sư Tử

Nằm top cung hoàng đạo dễ có người yêu trong tháng 5/2022, Sư Tử sẽ gặp nhiều cơ hội giao tiếp với người khác giới trong tháng này mà không cần ngoài tham gia bất kỳ hoạt động xã hội nào.

Đơn giản là vô tình gặp nhau trong cùng một quán trà sữa, cùng đi thang máy,… Cơ duyên tuyệt vời này đã khiến các bạn có một cuộc hành trình đầy kỳ diệu.

Những người mà bạn tình cờ gặp gỡ có thể bị thu hút bởi cách nói chuyện cùng vẻ ngoài thanh lịch của bạn. Các Sư Tử sẽ được đối phương theo đuổi nhiệt tình.

Dưới sự công kích quyết liệt của đối phương, bạn sẽ mất lý trí và mềm lòng. Giữa tháng và cuối tháng có nhiều điều xảy đến rất tuyệt vời, bạn nên nắm bắt cơ hội.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.