Tháng 5 lao đao, 5 cung hoàng đạo ‘đụng’ hạn tiểu nhân, thở nhẹ cũng bị soi mói, rắc rối liên miên

Tâm linh - Tử vi 04/05/2022 06:29

5 cung hoàng đạo dưới đây cẩn thận vào tháng 5 này nhé!

Tháng 5 lao đao, 5 cung hoàng đạo ‘đụng’ hạn tiểu nhân, thở nhẹ cũng bị soi mói, rắc rối liên miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Hổ Cáp

Phần lớn là do tính cách lạnh lùng của họ nên khó kết bạn. Có người nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Hổ Cáp sẽ nghĩ rằng chòm sao này không hòa đồng, rất hung dữ.

Thực ra, họ là chòm sao sống biết điều cùng với một trái tim rất ấm áp. Nhưng vì vẻ ngoài khiến nhiều người khiếp sợ, hiểu lầm nên Hổ Cáp không có nhiều bạn, đặc biệt là ở nơi làm việc.

Tháng 5 này Hổ Cáp phải cẩn thận, luôn có kẻ xấu âm thầm nghĩ đến việc hãm hại bạn. Nên thận trọng và suy nghĩ chín chắn trong hành động, kẻo sơ hở là bị kẻ xấu tóm gọn.

 Bí kíp thoát xui: Hãy thận trọng khi làm việc gì, nói ít làm nhiều, nói năng lịch sự.

Song Ngư

Song Ngư tuy rất có năng lực, sáng tạo và giàu trí tưởng tượng nhưng lại có khuyết điểm là không có ý chí cầu tiến.

Chòm sao này cũng rất dễ bị tác động tâm lý rồi gặp rắc rối vì lời nói của người khác, chỉ bằng một vài lời nói vu vơ của người khác cũng đủ để thay đổi cảm xúc của họ.

Ngư thích tự do, thoải mái nên có phần không chắc chắn trong công việc, chẳng hạn như đi làm đúng giờ cũng là một vấn đề khó khăn với chòm sao này rồi.

Tháng 5 bạn dễ bị ghét, thậm chí tiểu nhân còn đến gặp Song Ngư và nói thẳng ra khiến họ tổn thương rồi có xu hướng làm điều xấu hoặc làm điều sai trái để trả thù.

Bí kíp thoát xui: Hãy cẩn thận, tin tưởng vào bản thân, nên đánh giá góp ý của người khác xem bạn có nên tin hay không.

Bạch Dương

Bạch Dương ấm áp, hào phóng và tốt bụng, nóng tính nên ngày thường họ luôn là đứa giàu cảm xúc.

Trừ khi đứng ở vị trí cao, nếu không, Bạch Dương sẽ dễ dàng làm theo cảm tính và gây ra sự bất mãn từ người khác tại nơi làm việc. Tự mình gây ra nhiều rắc rối cho bản thân.

Trong tháng 5, Bạch Dương sẽ đóng vai là kẻ phản diện nơi công sở. Họ dễ xúc động, không kiềm chế được cảm xúc, chịu ảnh hưởng của sai Hỏa nên tâm trạng không tốt, công việc không như ý, dễ mất bình tĩnh gây bực bội cho người khác nên hay bị ghét.

Bí kíp thoát xui: Học cách kiểm soát bản thân, bình tĩnh và suy nghĩ về bản chất của sự việc đang xảy ra rồi đưa ra quyết định.

Sư Tử

Dù là cung hoàng đạo hài hước nhưng Sư Tử vẫn có được khí chất của người lãnh đạo, bản thân bạn luôn cảm thấy mình nên đứng ở vị trí cao rồi chút ngạo mạn.

Sư Tử có thể đạt được thành công nhờ làm việc chăm chỉ, tuy nhiên những nhược điểm của tính cách của chòm sao này cũng dễ lộ rõ với mọi người xung quanh.

Làm người bình thường thì không sao nhưng một khi Sư Tử nắm giữ quyền lực trong thời gian dài sẽ trở nên kiêu ngạo và mù quáng.

Cung hoàng đạo này cũng rất nóng tính, khi xảy ra chuyện gì khiến họ tức giận thì họ sẽ không bỏ cuộc và mất bình tĩnh.

Leo cũng cao ngạo, không thích nghe lời khuyên của người khác, tự tin một cách mù quáng nên khi đi làm hay bị tấn công bởi những kẻ ác.

Bí kíp thoát xui: Bình tĩnh trong trường hợp gặp khó khăn, giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh và lắng nghe ý kiến của người khác một cách hợp lý.

Kim ngưu

Những người thuộc cung Kim Ngưu rất coi trọng công việc và làm việc rất chăm chỉ. Trong công việc họ chỉ làm tốt việc của mình, rất trung thực và không đòi hỏi quá nhiều từ cấp trên.

Là cung hoàng đạo gặp tiểu nhân vào tháng 5/2022, trong tháng này, công việc của Ngưu Chan có thể thay đổi thường xuyên, dễ kích động kẻ xấu.

Bạn cho rằng hòa bình là điều quan trọng nhất, nếu người ta không chạm đến giới hạn của mình thì cũng không cần quan tâm quá nhiều, điều này sẽ tạo cho mọi người ấn tượng rằng Kim Ngưu rất dễ bắt nạt, kích thích tâm lý muốn bắt nạt người khác của kẻ xấu.

Kim Ngưu không sợ ai hết, nhìn im im vậy thôi chứ họ cực kỳ cứng rắn để bảo vệ bản thân. Ai mà chạm đến điểm giới hạn của con người này thì chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa.

Bí kíp thoát xui: Kim Ngưu nên hiểu rằng hiền quá sẽ chỉ khiến người ta được đằng chân lân đằng đầu. Còn những vấn đề không liên quan đến mình thì nên cho qua.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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