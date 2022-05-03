Chặng đường chông gai đã qua, cuối tháng 5 này, những cung hoàng đạo trở về ‘nhà may mắn’, đoàn tụ tài lộc, khiêu vũ cùng thần tình yêu, hạnh phúc viên mãn

Thời điểm này, bạn nên dành thời gian để học hỏi thêm những kiến thức mới, đồng thời nhờ những người có kinh nghiệm đưa ra góp ý để thay đổi hướng phát triển cho phù hợp, chờ đợi cơ hội thành công cao hơn.

Tử vi hàng tháng nhận thấy, cuộc sống của Cự Giải trôi đi một cách khá yên bình, bạn không phải đối diện với những sự cố bất ngờ. Trong công việc, bạn có khả năng lập kế hoạch rất tốt cho tương lai của mình và nhờ đó bạn luôn có cảm giác thoải mái khi bắt đầu mỗi ngày, mỗi tuần mới.

Chuyện tình cảm của Cự Giải khá rực rỡ, nếu bạn chủ động tỏ tình lúc này thì cơ hội thành công rất cao, những cố gắng và nỗ lực trước đây của bạn đều trở nên đáng giá. Bạn và người ấy có thể nhanh chóng bước vào một mối tình lãng mạn và cùng nhau tạo nên những kí ức đẹp.

Những bạn đã có đôi có cặp rất gần gũi với nửa kia của mình. Bạn chẳng muốn xa người ấy dẫu chỉ phút giây, thậm chí vừa xa người ấy 1 lúc thôi là bạn đã thấy nhung nhớ.

Ngoài ra, cung hoàng này còn có vận tài chính khá tốt, chỉ cần kiểm soát được các khoản chi thì trong tháng này túi tiền của bạn sẽ luôn ổn định.

Sư Tử

Sự cạnh tranh khiến bạn luôn cảm thấy hừng hực ý chí chiến đấu. Hãy cố gắng hết sức mình rồi những gì bạn làm sẽ được cấp trên ghi nhận và đồng nghiệp đánh giá cao.

Bên cạnh đó, bạn cũng luôn nghiêm khắc và đặt ra yêu cầu cao trong công việc của mình. Bạn không ngừng tìm cách nâng cao năng lực làm việc của mình.

Trong chuyện tình cảm, cách cư xử dịu dàng, nhẹ nhàng mà Sư Tử thể hiện trong tháng này sẽ khiến người khác phái cảm mến.

Bạn nhanh chóng chinh phục được người đối diện ngay trong những lần gặp gỡ đầu tiền, vì thế mà việc giữ mối quan hệ với một ai đó không phải là chuyện khó khăn gì với bạn.

Những ai đang có đôi có cặp đã biết dành thời gian bên nửa kia của mình nhiều hơn, đặc biệt là khi đối phương phải đối diện với khó khăn.

Trên phương diện tài chính, Sư Tử luôn cẩn thận trước những mối tiền do người khác đem lại. Bạn biết rằng mình không thể tham lam và cả tin, nếu không dễ rơi vào cảnh bị lừa và sẽ mất hết số tiền hiện có.

Thiên Bình

Thiên Bình thường được mọi người khen ngợi, điều này sẽ khiến bạn có chút tự hào về bản thân, vận trình của bạn trong tháng này rất xuất sắc, bạn hoàn toàn xứng đáng với những lời tán thưởng của bạn bè và đồng nghiệp.

Tình cảm của những cặp đôi mới yêu đang dần dần có những bước tiến triển nhất định. Bạn không ngại nói những lời ngọt ngào với nửa kia của mình, nếu như điều đó khiến cho đối phương cảm thấy vui vẻ.

Những cặp đôi không quên tạo ra bầu không khí lãng mạn khi chỉ có hai người, nhờ đó mà mối quan hệ sẽ nóng dần lên, tình cảm của hai người ngày càng đậm sâu.

Trong sự nghiệp, với tầm nhìn xa trông rộng, Thiên Bình ở vị trí lãnh đạo sẽ mang lại sự thuận lợi và phát triển cho công ty, đồng thời cũng là hậu thuẫn cho mọi người ở nơi làm việc.

Một số người kiếm được khoản tiền kha khá sau khi đầu tư đất đai. Bạn có thể nhận ra rằng đây chính là thế mạnh của mình, vì thế hãy tiếp tục bồi dưỡng tri thức, bản lĩnh để có những bước đi đúng đắn hơn nữa trong tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.