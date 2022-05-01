Chào tháng 5 với tử vi 12 cung hoàng đạo theo tháng: Kim Ngưu có áp lực công việc để nổ lực, Song Tử tập trung đầu tư lĩnh vực yêu thích, Cự Giải truyền động lực tích cực cho mọi người

Người độc thân không thích cảm giác bị đeo bám, vì vậy, khi đối mặt với sự theo đuổi có phần nhiệt tình thái quá của người khác, bạn thường tỏ ra thờ ơ và lạnh nhạt.

Tiếp nối tử vi tháng trước, Bạch Dương có nguy cơ rơi vào bẫy rập của kẻ xấu cũng bởi cái tính ngang bướng, nhiệt tình không đúng lúc đúng chỗ của mình gây ra. Tiểu nhân liên tục đơm đặt những lời đồn thổi sai lệch về bạn, làm giảm đáng kể uy tín của chòm sao này trong tập thể.

Với người đã có đôi, một số bạn có vẻ không hài lòng với việc nửa kia dành quá nhiều thời gian kết thân với bạn bè của đối phương, nhất là bạn khác giới. Điều này có thể dẫn tới những cơn ghen tuông không hồi kết.

Công việc của bạn có xu hướng tăng cao về mặt khối lượng nhưng thời gian thì khá eo hẹp nên bạn có cảm giác vất vả hơn rất nhiều. Áp lực không nhỏ, bạn có thể trao đổi thêm với cấp trên để trình bày rõ về khó khăn mình gặp phải.

Các bạn học sinh duy trì phong độ học tập ở thời gian này. Trước mắt là các kỳ thi quan trọng, bạn không muốn nỗ lực trước nay của mình đổ sông đổ biển.

Tình hình tài chính của những chú Cừu Trắng trong tháng mới có đôi chút cải thiện về mặt thu nhập. Trong tháng này, bạn có thể thử thay đổi cách kiếm tiền bằng việc tiếp cận những xu hướng mới mẻ hơn để gia tăng lợi nhuận.

Sức khỏe của Bạch Dương trong tháng 5/2022 khá ổn định. Chỉ cần bạn duy trì thói quen tập thể dục điều độ, tránh xa thuốc lá, rượu bia... giữ lối sống lành mạnh thì không có gì phải lo lắng.

Kim Ngưu

Xem tử vi tháng 5/2022 của 12 cung hoàng đạo, Kim Ngưu cần thêm một chút cạnh tranh để có động lực phấn đấu rõ ràng hơn trong tháng này. Môi trường quá an toàn ít có áp lực nhưng cũng sẽ khiến bạn dần trở nên thụ động, thiếu nỗ lực.

Người độc thân nóng lòng muốn tạo ra sự kết nối với người mình thích. Bạn có thể chủ động đưa ra đề nghị về một buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng có vẻ bạn đang quá nóng vội và điều đó khiến đối phương không thoải mái.

Kim Ngưu đã có nửa kia có thể sẽ rơi vào tình thế khó xử khi đối mặt với yêu cầu có phần quá đáng của người ấy. Cả hai cần trao đổi rõ ràng với nhau để hiểu thêm về nhau.

Tháng này người đi làm có thể phải đối mặt với đôi chút xáo trộn về nhân sự ở nơi làm việc. Có thể là một đồng nghiệp đột ngột xin nghỉ việc hoặc từ chối thuyên chuyển vị trí. Điều đó vô tình tạo cơ hội cho bạn thể hiện bản thân và thay thế đối phương.

Các bạn học sinh đang quá chiều chuộng bản thân. Lười biếng là trở ngại lớn nhất cho việc học, rất có thể bạn sẽ bị chỉ trích vì không đáp ứng được yêu cầu học tập trong tháng này.

Trong tháng 5/2022, điều bạn cần chú ý trong tháng này là chi tiêu của bản thân. Một số bạn rất dễ bị lừa gạt bởi những lời chào mời ngon ngọt, lãi suất cao. Mong muốn làm giàu là chính đáng, nhưng cũng phải đề phòng kẻ xấu lừa lọc.

Về sức khỏe, thời tiết thay đổi sẽ ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của Kim Ngưu. Tháng này bạn nên ăn uống đồ thanh đạm, cố gắng ăn ít đồ cay nóng. Ngoài ra, bạn cũng nên tập thể dục hợp lý để nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể.

Song Tử

Vận trình của Song Tử trong tháng mới cho thấy, bạn có xu hướng ham chơi, ham khám phá những điều mới lạ và bỏ bê công việc chính của mình. Sức cám dỗ của thế giới bên ngoài rất lớn, nếu không kiểm soát được ham muốn của mình, bạn sẽ dễ sa đà vào những điều không nên.

Người độc thân cảm thấy mệt mỏi vì tình yêu đơn phương không hồi đáp của mình. Bạn suy nghĩ nhiều hơn về những điều được và mất sau khi thổ lộ tình cảm.

Với các cặp đôi, đối phương thường xuyên phạm vào giới hạn chịu đựng của bạn, và những cuộc cãi vã là điều không thể tránh khỏi. Hãy cố gắng nói chuyện rõ ràng trong hòa bình với nhau.

Công việc của bạn gặp đôi chút cản trở do quá trình hợp tác với đồng nghiệp gặp nhiều khúc mắc. Bạn có thể sẽ cần tới sự hòa giải của cấp trên để đôi bên tháo gỡ khúc mắc.

Các bạn học sinh thiếu sự tập trung cần thiết trong giờ học, dẫn tới khả năng tiếp thu bài vở giảm đi rất nhiều. Nếu kiến thức chính trên lớp không nắm được, việc học thêm của bạn cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Song Tử có thể theo đuổi việc đầu tư vào những lĩnh vực mình yêu thích và có tìm hiểu kỹ càng, đó là cách kiếm tiền phù hợp với bạn. Những người làm kinh doanh muốn thu hút nhiều khách hàng hơn sẽ cần thay đổi chiến lược tiếp thị.

Chòm sao này có thể gặp những vấn đề về xương khớp liên quan tới việc ít vận động hoặc lao động chân tay quá sức. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đảm bảo giấc ngủ để các hoạt động ban ngày diễn ra bình thường.

Cự Giải

Cự Giải thể hiện tinh thần phấn chấn, năng lượng tích cực trong tháng này và bạn có thể truyền cảm hứng cho cả những người xung quanh. Tháng này có rất nhiều việc có thể hoàn thành tốt, hiệu quả sẽ tự nhiên tăng lên.

Các bạn độc thân có đào hoa nhập mệnh, tiếc rằng đa phần đều là đào hoa xấu nên gây rắc rối cho bạn nhiều hơn. Bạn nên làm rõ các mối quan hệ, tránh tình trạng mập mờ để có thể sớm tìm được tình yêu đích thực.

Các bạn đã có đôi không nên quá tham lam, đòi hỏi quá nhiều. Hãy trân trọng mối quan hệ giữa hai người, đó chính là hạnh phúc bạn luôn tìm kiếm.

Trong công việc, Giải Giải đừng quá quan tâm tới những điều hào nhoáng bên ngoài, quan trọng là chất lượng công việc bạn hoàn thành ra sao. Cấp trên sẽ đánh giá những gì bạn làm hơn là điều bạn nói.

Các bạn học sinh nên tập cách trình bày bài vở sạch sẽ và gọn gàng, điều này sẽ mang tới cảm hứng học tập lớn hơn. Cũng nhờ vậy mà bạn có thể ghi nhớ kiến thức nhanh hơn.

Tài chính của những chú Cua khởi sắc khá rõ trong tháng 5/2022 này. Cơ hội kiếm tiền đến khá bất ngờ, mang tới cho bạn nguồn thu hoạch khá lớn. Sự hăng hái và chịu khó cũng sẽ mang tới may mắn cho bạn.

Tháng này chất lượng giấc ngủ của những chú Cua đã được cải thiện đáng kể, nhờ vậy tinh thần bạn khá minh mẫn, sắc mặt hồng hào. Bạn nên duy trì thói quen sinh hoạt hiện tại.

Sư Tử

Sư Tử trở nên tốt bụng và nhiệt tình giúp đỡ mọi người hơn trong tháng này. Bạn luôn quan tâm tới những người xung quanh và cảm thấy vui vì góp phần giúp đối phương cảm thấy tốt hơn.

Người độc thân có thể thoát khỏi tình trạng hiện tại và tìm thấy tình yêu của mình miễn là bạn chịu mở lòng hơn. Các mối quan hệ trong tháng này cần có sự chân thành để duy trì kết nối của đôi bên.

Các cặp đôi vì quá bận rộn với công việc của mỗi người mà đã lâu không hẹn hò. Việc thiếu tương tác cũng sẽ khiến mối quan hệ ngày càng xa cách và lạnh nhạt hơn.

Lời khuyên dành cho Sư Tử trong tháng này là nên để ý hoàn cảnh trước khi phát ngôn ý kiến mang tính cá nhân. Dù có cảm thấy bất bình ra sao, bạn cũng không nên phàn nàn trực tiếp với lãnh đạo kẻo làm phật lòng đối phương hơn mà thôi.

Các bạn đang ngồi trên ghế nhà trường có thể năng nổ tham gia các cuộc thảo luận học tập sẽ giúp cải thiện kết quả của bạn. Sư Tử nên suy nghĩ nhiều hơn và đặt câu hỏi ngay nếu bạn không hiểu vấn đề.

Tài chính của Sư Tử có dấu hiệu hao hụt do cái tính bao đồng của bạn gây nên. Bạn khó đưa ra lời từ chối trước yêu cầu của người khác, không cần biết điều đó có vô lý hay không. Một số người đầu tư thất bại khiến tiền bạc thất thoát khoản không nhỏ.

Sư Tử có kế hoạch giảm cân trong thời gian này và điều đó không khó để thành công miễn là bạn đủ quyết tâm và kiên trì.

Xử Nữ

Nếu có thể kiềm chế sự nóng nảy của mình, Xử Nữ có thể suy nghĩ thấu đáo và đưa ra những lựa chọn khôn ngoan có ảnh hưởng tới tương lai của mình trong tháng này.

Các bạn độc thân có thể để xảy ra hiểu lầm với người khác giới, khiến mối quan hệ đôi bên rơi vào tình trạng ngại ngùng và xấu hổ. Nếu có ai đó trong lòng cũng đừng vội bày tỏ tình cảm nhé, bạn nên quan sát thêm đã.

Người đã có đôi có thể trở nên bốc đồng khi bị bố mẹ thúc giục kết hôn. Hãy nhớ rằng hôn nhân chỉ đến khi cả hai sẵn sàng và đủ yêu thương nhau, đừng vì tác động của bất cứ ai cả.

Mấu chốt của việc phát triển trong công việc của chòm sao này nằm ở sự chủ động của bạn. Bạn càng năng nổ, càng hăng hái đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ thì càng dễ gây ấn tượng với cấp trên.

Cá bạn học sinh khó tập trung tinh thần vào bài giảng khi lên lớp vì mải mê với những sở thích cá nhân. Đối mặt với những môn học mà mình không thích, bạn dường như đang học chỉ để đối phó.

Tháng 5/2022 này, tài chính của Xử Nữ tăng tiến khá nhanh, bạn thu về lợi nhuận ở nhiều lĩnh vực, việc chi tiêu cũng thoáng tay và không cần phải căn ke kỹ càng như trước nữa.

Thường xuyên suy nghĩ về những điều không vui khiến cảm xúc của bạn khá sa sút. Tháng này Xử Nữ cần phải tự điều chỉnh tâm trạng của mình. Bạn có thể lựa chọn chia sẻ với người mình tin tưởng.

Thiên Bình

Thiên Bình gặp khó khăn trong việc giao tiếp với cha mẹ trong tháng này. Khoảng cách thế hệ khiến đôi bên khó hiểu rõ về những việc đối phương làm. Bạn nên kiên nhẫn giải thích để cha mẹ yên tâm và tin tưởng.

Các bạn độc thân không tìm thấy ưu điểm của người mình đang thử hẹn hò, vậy nên bạn không mấy mặn mà với đối phương và có khả năng bỏ lỡ mối quan hệ lần này.

Người đã có đôi cần có sự bao dung hơn với nửa kia. Ai cũng có sai lầm, nhưng nếu không thể thấu hiểu và tha thứ, hai bạn rất khó để đi chung đường lâu dài.

Công việc của bạn nhìn chung ở mức tạm chấp nhận được. Chòm sao này cần sắp xếp giờ giấc làm việc hợp lý hơn, đồng thời phân chia mức độ ưu tiên cho công việc để hoàn thành mọi thứ nhanh hơn.

Chuyện học hành của các bạn học sinh dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân trong tháng này nên không được như ý. Thực tế sức học của bạn rất tốt, bởi bạn vốn là tuýp người thông minh, nên hãy cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của mình đi nhé.

Thiên Bình nên đề phòng mất trộm, cướp bóc trong tháng này, đồ đạc chớ để hớ hênh. Đặc biệt, những bạn có dự định đi du lịch xa thì càng nên đề phòng trộm cắp tài sản.

Tháng này bạn phải duy trì tâm trạng vui vẻ, có thể làm điều gì đó khiến bạn vui vẻ, hay bắt đầu với một sở thích mới. Cảm xúc của Thiên Bình sẽ ảnh hưởng đến thể chất của bạn nên hãy chú ý phương diện này.

Hổ Cáp

Tháng mới được đánh giá là khoảng thời gian may mắn và nhiều điều thú vị chờ đón Hổ Cáp. Với sự kiên trì của mình, bạn có thể sớm đạt được điều bản thân mong muốn, thậm chí ngoài cả kỳ vọng.

Người độc thân có chút phân vân không biết có nên thổ lộ tình cảm trong lòng với người bạn thầm để ý đã lâu không. Tuy nhiên, bạn cũng nên quan sát rõ ràng thái độ của đối phương trước khi hành động.

Người đã có đôi có thể sẽ bỏ qua cảm xúc của nửa kia vì cả hai đã quá quen thuộc về nhau. Nhưng điều đó cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến tình cảm của hai bạn tan vỡ khi thiếu đi sự thấu hiểu.

Công việc của Cáp Nhi trong tháng mới vẫn duy trì được phong độ ổn định. Dù là người làm việc lâu năm nhưng bạn vẫn giữ được khả năng sáng tạo và nỗ lực hết mình cho công việc, nhờ vậy luôn được lòng cấp trên và dược đối phương trọng dụng.

Các bạn học sinh có thể chủ động hỏi lại giáo viên những kiến thức mình còn chưa nắm vững, chớ nên giấu dốt thì mới mong vấn đề được giải quyết nhanh chóng.

Hổ Cáp nhìn chung sẽ có một tháng khá may mắn về mặt tài chính, nếu bạn cứ chăm chỉ thì sẽ nhận được những điều xứng đáng với mình cả thôi. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế tiếp xúc với những người có ảnh hưởng xấu kẻo bị đối phương kéo tụt lại.

Vận trình sức khỏe tháng 5/2022 của Hổ Cáp nhìn chung ở mức chấp nhận được. Bạn vẫn giữ được lối sinh hoạt lành mạnh và khoa học nên không gặp vấn đề nào đáng ngại.

Nhân Mã

Sự khiêm tốn có thể giúp Nhân Mã tránh được rất nhiều rắc rối không đáng có trong tháng này. Do đó, hãy luôn nhắc nhở bản thân cần giữ thái độ chuẩn mực và chú ý cách hành xử của mình cho phù hợp.

Tháng này, người độc thân có thể nhận được sự theo đuổi từ một người bạn. Bạn không thực sự thoải mái về điều đó và cũng chưa sẵn sàng để tình bạn trở thành tình yêu.

Người đã có đôi cần cẩn thận khi nói đùa với nửa kia, dù có yêu nhau lâu năm cũng không có nghĩa bạn bỏ qua cảm xúc của người ấy. Những trò đùa lố có thể khơi mào mâu thuẫn.

Công việc của chòm sao này không được suôn sẻ cho lắm. Bạn dễ xảy ra khúc mắc với đồng nghiệp và thậm chí là cả cấp trên do cái tôi quá lớn. Những ý kiến đưa ra vấp phải sự phản đối từ mọi người khiến bạn khó chấp nhận được.

Các bạn học sinh chớ nên sa đà quá mức vào cá trò chơi giải trí kẻo tâm trí sẽ chẳng thể tập trung cho việc học. Thỉnh thoảng chơi để giải tỏa đầu óc thì sẽ tốt hơn là chơi trong thời gian học tập.

Thói quen tiêu tiền như nước đang khiến túi tiền của bạn rơi vào tình trạng đáng báo động. Hãy cân đối lại chi tiêu bởi bạn còn rất nhiều việc quan trọng cần tiến hành trong thời gian tới.

Để hệ tiêu hóa hoạt động tốt, bạn không nên ăn quá no, cũng không nên nằm ngủ ngay sau bữa ăn. Nhân Mã có thể đi dạo và tập thể dục nhẹ nhàng sau bữa ăn để thức ăn được tiêu hóa tốt hơn.

Ma Kết

Tử vi tháng 5/2022 của 12 cung hoàng đạo chỉ ra rằng, có rất nhiều cơ hội để học hỏi và nâng cao chuyên môn với Ma Kết trong tháng này, bạn cũng nên có tâm thái sẵn sàng tiếp thu khi được truyền dạy kinh nghiệm. Tất cả những kiến thức đó sẽ hữu ích với bạn vào một thời điểm nhất định.

Các bạn độc thân hơi khó chịu khi bị theo đuổi. Có vẻ bạn chưa sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ mới nên có phần hơi phiến diện và tỏ rõ sự khó chịu với đối phương.

Người đã có đôi có thể sẽ quyết định dẫn nửa kia về ra mắt gia đình hai bên, đây thực sự là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ của hai bạn.

Với người đã đi làm, bạn đang chứng tỏ được mình xứng đáng nhận được sự tin tưởng của mọi người. Nhờ vậy, chòm sao này có thể được cấp trên bồi dưỡng trở thành lớp lãnh đạo kế cận, dù vậy bạn cũng không nên tỏ thái độ quá kiêu căng.

Với các bạn học sinh, bạn dành phần lớn thời gian tập trung cho việc học để chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng trước mắt. Giai đoạn nước rút này có thể khiến bạn thấy căng thẳng.

Vận may về tài chính đang tới với Kết Kết trong tháng này, nếu biết nắm bắt cơ hội, bạn có thể sẽ kiếm được một khoản kha khá. Một số bạn kiếm lợi từ việc ký kết hợp đồng thành công nên được trích xuất lợi tức, hoa hồng rủng rỉnh.

Bạn có thể gặp đôi chút vấn đề về chất lượng giấc ngủ. Hãy tập thể dục nhẹ nhàng để có thể đi vào giấc dễ dàng hơn và cũng hạn chế tình trạng tỉnh giữa đêm.

Bảo Bình

Bước sang tháng mới, Bảo Bình hãy mạnh dạn làm những gì mình muốn, theo đuổi những mục tiêu bạn đã ấp ủ từ lâu. Mọi người đều sẽ ủng hộ bạn thực hiện lý tưởng của mình.

Người độc thân có xu hướng khép kín trái tim sau những tổn thương đã trải qua trong quá khứ và thường lo rằng mình sẽ đi vào vết xe đổ một lần nữa. Đó là lý do dù có tình cảm với ai đó bạn cũng không dám chủ động theo đuổi.

Người đã có đôi cảm thấy tình cảm hiện tại đang có phần lạnh nhạt hơn nhưng bạn cũng không biết làm cách nào để cải thiện tình hình. Một mình bạn nỗ lực vẫn chưa đủ.

Người đã đi làm khó giành được ưu thế trong các cuộc cạnh tranh chốn công sở, nhất là khi đối thủ của bạn là những nhân viên kinh nghiệm lâu năm. Bạn cần kiên nhẫn và bình tĩnh đánh giá tình hình, tìm ra ưu thế của mình.

Các bạn học sinh có thể đến thư viện nhiều hơn trong tháng này để có môi trường học tập yên tĩnh cũng như dễ dàng tìm được những tài liệu tham khảo khi cần.

Không có nhiều cơ hội kiếm tiền dành cho Bảo Bảo trong tháng này, bạn cần thắt chặt chi tiêu để đủ khả năng trang trải cho các nhu cầu của cuộc sống.

Chứng mất ngủ của chòm sao này có sự cải thiện đáng kể trong tháng này, trước khi ngủ bạn nên bớt suy nghĩ và lo lắng, sau khi thư giãn thì chất lượng giấc ngủ sẽ tự nhiên được cải thiện.

Song Ngư

Song Ngư trong tháng này có hể đủ năng lực cho những nhiệm vụ được lãnh đạo giao cho nên bạn sẽ rất lạc quan. Dù vậy, bạn được khuyên nên tránh ra những mối bất hòa, chia bè kế phái trong tập thể.

Người độc thân không thoải mái với những cuộc hẹn hò được sắp đặt sẵn thông qua mai mối, giới thiệu. Bạn thích tự tìm hiểu và để mối quan hệ phát triển tự nhiên hơn.

Người đã có đôi dễ gặp rắc rối trong tình cảm do sự xuất hiện trở lại của người yêu cũ, và các vấn đề khúc mắc giữa cả hai ngày càng gia tăng.

Công việc của bạn gặp đôi chút rắc rối. Sự xuất hiện của đồng nghiệp mới làm cùng nhiệm vụ khiến địa vị hiện tại của bạn bị lung lay đáng kể. Bạn cần làm việc nghiêm túc hơn để bảo vệ thành quả của mình.

Các bạn học sinh cần dành thời gian ôn tập cẩn thận và kỹ lưỡng hơn để có được sự tự tin trong các kỳ thi trước mắt.

Song Ngư nên kiên trì với những mục tiêu kiếm tiền của mình mới mong gặt hái được thành quả xứng đáng. Nhiệt huyết kiếm tiền của bạn đang dâng cao, hãy biến chúng thành hành động.

Bạn có thể sẽ mắc chứng viêm họng khi ăn quá nhiều đồ lạnh. Khi triệu chứng khó chịu ngày càng gia tăng, bạn nên đi thăm khám để được điều trị kịp thời.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.