Tử vi thứ 7 (30/4/2022) của 12 cung hoàng đạo: Song Tử năng lượng tràn trề, Cự Giải bên cạnh người thương, Sư Tử cẩn thận sức khỏe

Túi tiền của chòm sao này sẽ vơi đi tương đối nhiều trong ngày cuối tuần này. Cung hoàng đạo này sẽ tiêu tốn một khoản tiền lớn vì những sở thích bốc đồng của cá nhân mình đấy nhé.

Tử vi 12 cung hoàng đạo dự báo Bạch Dương sẽ trở nên nóng nảy hơn bình thường. Khi mọi chuyện đang không được tiến triển theo đúng ý của bạn, do đó chòm sao này rất dễ nóng giận và trách mắng người khác. Bạch Dương có thể làm tổn thương người đối diện vì những câu nói quá lời của mình đấy nhé.

Về phương diện tình cảm, bạn không nên mãi giận dỗi chỉ bởi vì những lý do vu vơ nữa đâu đấy nhé. Đây chính là thời điểm thích hợp để cả hai có thể ở bên nhau và hâm nóng mối quan hệ của mình đó nhé.

Tử vi cung Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Hôm nay Kim Ngưu có được những cơ hội để thể hiện các khía cạnh khác của bản thân. Với mỗi vấn đề được đưa ra, cung hoàng đạo này đều tìm ra các phương thức mới mẻ để có thể giải đáp. Sự sáng tạo và không ngừng học hỏi của chòm sao này sẽ nhận được sự đánh giá rất cao từ mọi người.

Về mặt tình duyên, những ai còn đang độc thân sẽ có thể gặp được một nửa phù hợp với mình qua những lời giới thiệu của mọi người xung quanh đấy nhé. Hai người sẽ có thể nhanh chóng kết đôi trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Túi tiền của Kim Ngưu cũng chưa khi nào lại đầy ăm ắp như thế này. Các khoản lương thưởng dồn về túi giúp cho chòm sao này có thể thoải mái chi tiêu vui chơi mua sắm trong những ngày nghỉ lễ mà không lo lắng gì về tài chính cả.

Tử vi cung Song Tử (21/5 – 21/6)

Theo tử vi ngày mới Song Tử có một nguồn năng lượng tràn đầy trong ngày thứ 7 này. Dù cho có không ít việc phát sinh trong ngày nghỉ lễ tuy nhiên chòm sao này cũng không hề nề gì mà sẽ bắt tay ngay vào việc xử lý công việc. Tinh thần hứng khởi của chòm sao này sẽ khiến cho công việc dễ dàng hơn rất nhiều.

Về phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa cả hai bạn đang dần dần trở nên khăng khít hơn nhiều. Cả hai người cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc ngọt ngào và rất đáng nhớ cho nhau.

Thể trạng của Song Tử cũng được cải thiện hơn trước rất nhiều. Chế độ ăn uống và nghỉ ngơi điều độ sẽ giúp cho chòm sao này có thể nhanh chóng hồi phục lại tinh thần và sức lực mà bạn đã bỏ ra.

Tử vi cung Cự Giải (22/6 – 22/7)

Hôm nay Cự Giải đang thoải mái tận hưởng ngày nghỉ mà sẽ không cần phải lo lắng bất kỳ vấn đề gì cả. Các kế hoạch được lập ra từ trước của chòm sao này sẽ đều tiến hành đúng như những dự định trước đó bạn sắp đặt. Cung hoàng đạo này sẽ có cơ hội trải nghiệm điều mới mẻ và rất thú vị khác nữa.

Về mặt tình cảm, khoảng thời gian này bạn sẽ được ở bên cạnh những người thân yêu của mình, điều đó khiến cho bạn cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Cả hai sẽ càng yêu thương và trân trọng đối phương hơn nữa.

Những khoản thu cứ liên tục tăng lên khiến cho túi tiền của bạn cứ ngày một đầy thêm nữa. Cự Giải có thể thoải mái mua sắm các món đồ mà bản thân yêu thích và sẽ không phải tính toán hay lo nghĩ gì nhiều cả.

Tử vi cung Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi hôm nay cho biết Sư Tử cần phải hết sức cẩn trọng trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Chòm sao này sẽ có thể sẽ phải mất một số tiền lớn vào những chi phí phát sinh một cách không cần thiết trong ngày. Có vẻ như bạn sẽ cần phải lập một kế hoạch quản lý tài chính chi tiết hơn đấy nhé.

Những rắc rối có thể tìm đến với bạn, thế nhưng với sự giúp sức của mọi người xung quanh do đó mà cuối cùng công việc của bạn cũng được xử lý một cách êm xuôi. Chỉ cần chòm sao này chia sẻ khó khăn thì sẽ có người giúp đỡ bạn mà thôi.

Vì phải di chuyển rất nhiều trong thời gian này do đó mà tình trạng sức khỏe của Sư Tử đang có sự sụt giảm đi nhiều đấy nhé. Thế nhưng với bạn chỉ cần một giấc ngủ cũng sẽ đủ để giúp cho cơ thể khỏe khoắn lại.

Tử vi cung Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi nói rằng Xử Nữ trở nên thú hút hơn trong ngày thứ 7 này. Nét hấp dẫn của chòm sao này sẽ khiến cho đối phương không thể nào mà có thể rời mắt được. Có vẻ như chòm sao này sẽ sớm nhận được lời tỏ tình của ai đó thôi.

Sự sáng tạo của cung hoàng đạo này sẽ nhận được không ít những lời khen ngợi của mọi người xung quanh. Nhất là với những ai người đang làm trong lĩnh vực liên quan đến văn học nghệ thuật đấy nhé.

Hôm nay là ngày chòm sao này sẽ có được thu nhập cao về tay theo cách mà sẽ không ai có thể ngờ đến được nhé. Những khoản thu đang liên tục đổ về túi bạn và càng ngày bạn sẽ càng trở nên dư dả và thoải mái trong chi tiêu hơn nhiều.

Tử vi cung Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi hôm nay cho biết Thiên Bình đối mặt với sự rắc rối lớn phát sinh trong ngày hôm nay. Đây sẽ chính là điều đến bạn cũng không thể nào mà đoán biết trước được, do đó bạn đừng vội đổ lỗi cho ai đấy nhé. Nếu như muốn mọi việc được xử lý nhanh chóng thì hãy xem xét từng khía cạnh của vấn đề để có được hướng giải quyết đúng đắn nhất nhé.

Về phương diện tình cảm, những khúc mắc giữa bạn và nửa kia của mình sẽ khiến cho bầu không khí giữa cả hai người không còn thoải mái như lúc đầu nữa. Có lẽ hai bạn nên trò chuyện thẳng thắn hơn để giải quyết vấn đề nhé.

Nếu cảm thấy mệt mỏi thì cung hoàng đạo này không nên quá gắng gượng nữa đấy nhé. Thiên Bình cần dành nhiều thời gian hơn nữa để nghỉ ngơi, thư giãn, để sức khỏe của bạn để sớm hồi phục được đấy nhé.

Tử vi cung Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Hôm nay cho biết Bọ Cạp dễ trở nên kích động và có những hành động lỗ mãng trong ngày này. Dù có vấn đề gì đó xảy ra thì bạn nên giữ bình tình, không nên quá nóng nảy, mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Nhờ vào sự trợ giúp của mọi người thì chòm sao này sẽ xử lý dễ dàng mọi chuyện thôi.

Về mặt tình cảm, bạn không nên quá gò ép đối phương vào khuôn khổ của mình nữa đấy nhé. Vì vậy mà mối quan hệ giữa cả hai sẽ dần trở nên ngột ngạt hơn nếu như chòm sao này cứ tiếp diễn tình trạng đó.

Những nguồn thu sẽ giảm dần khiến cho túi tiền của Bọ Cạp sẽ ngày một cạn kiệt. Chòm sao này sẽ cần phải tìm ra những hướng đi mới để có thể gia tăng thu nhập cho bản thân trong thời gian sắp tới đấy nhé.

Tử vi cung Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi hôm nay Nhân Mã không thể kiểm soát được tốt những cảm xúc của mình mà vô tình làm cho người đối diện chịu nhiều sự tổn thương. Những lời nói thẳng của chòm sao này rất dễ khiến cho đối phương cảm thấy đau lòng đấy nhé. Bạn cần chú ý nhiều hơn đến lời nói cũng mình để không làm ai phải khó xử cả nhé.

Dù cho là trong bất cứ mối quan hệ nào đi chăng nữa, tình cảm hay xã giao, chòm sao này cũng nên kiềm chế bản thân, bạn không nên quá nặng lời với đối phương nữa đấy nhé, điều này sẽ chỉ khiến cho đôi càng trở nên khó xử thôi đấy.

Về mặt tài chính, cung hoàng đạo này không thể dừng lại được cơn nghiện mua sắm của bản thân. Đây cũng chính là lý do vì sao mà ví tiền của Nhân Mã lại càng ngày càng trở nên mỏng đi trông thấy như vậy.

Tử vi cung Ma Kết (22/12 – 19/1)

Hôm nay nói rằng Ma Kết đang e dè hơn trong ngày hôm nay. Cung hoàng đạo này trở nên ngại ngùng và không dám bày tỏ lòng mình với người đối diện. Bạn không nên giữ mãi tâm sự trong lòng như thế mãi nhé, hãy tìm cơ hội và dũng cảm bày tỏ lòng mình với người ấy nhé.

Ma Kết sẽ nhận được một khoản thu nhập nho nhỏ trong ngày này. Đây sẽ chính là phần thưởng rất xứng đáng cho sự cống hiến của chòm sao này trong suốt thời gian qua. Điều đó là một sự động viên khiến cho bạn sẽ cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa.

Có vẻ như chòm sao này đã làm việc không ngừng nghỉ trong thời gian dài vừa qua, bây giờ là lúc để Ma Kết có thể được thảnh thơi nghỉ ngơi và thư giãn rồi đấy nhé. Bạn nên dành những ngày nghỉ lễ này để vui vẻ và quây quần bên người thân và gia đình.

Tử vi cung Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Theo tử vi ngày mới, Bảo Bình cảm thấy không thoải mái chút nào khi thể hiện cảm xúc của mình trong ngày thứ 7 này. Chòm sao này luôn luôn giấu cảm xúc của mình phía sau mà lại không nói ra. Chòm sao này không nên giấu mãi như thế, hãy bày tỏ nỗi lòng để nửa kia của bạn có thể cảm nhận được tình cảm đấy nhé.

Về phương diện công việc, dường như chòm sao này vẫn chưa thấy thích ứng được với những phương pháp làm việc mới chút nào cả. Bạn không nên cố chấp và bảo thủ nữa, hãy học hỏi và rút kinh nghiệm cho bản thân nhé.

Tình hình tài chính của cung hoàng đạo này cũng đang tương đối ổn định trong ngày thứ 7 này. Chòm sao này sẽ không còn phải lo lắng điều gì về vấn đề chi tiêu nữa rồi nhé. Bạn có thể thỏa thích mua sắm những đồ dùng cần thiết và những món đồ yêu thích của mình.

Tử vi cung Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi ngày mới cho thấy Song Ngư trở nên thất thường hơn trong ngày hôm nay. Cung hoàng đạo này không thể nào kiểm soát được chính mình, lúc nào bạn đang vui hay buồn sẽ đều không thể nào mà đoán định được. Có lẽ cả hai bạn nên ngồi lại và chia sẻ với nhau câu chuyện đã xảy ra trong ngày với nhau nhé.

Trí tưởng tượng của chòm sao này đang càng bay cao bay xa hơn trong ngày thứ 7 này. Nhất là với những ai đang làm trong lĩnh vực nghệ thuật, Song Ngư sẽ có thể tỏa sáng với những tài năng đặc biệt của mình.

Song Ngư cần phải giữ chặt túi tiền của mình, bạn không nên vội đầu tư vào những dự án đầy rủi ro trong thời điểm này đâu đấy nhé. Những lời khuyên của mọi người xung quanh sẽ giúp cung hoàng đạo này có được cái nhìn chi tiết hơn đó nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.