Tử vi thứ 2 (25/4/2022) của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương nghỉ ngơi nhiều hơn, Song Tử có cơ hội sửa sai, Nhân Mã cục súc với mọi người

- Sự nghiệp: Một khoảng thời gian để quan sát, cảm nhận và xử lý. Tập trung vào sự sáng tạo, hoạt động từ thiện, tâm linh và nghệ thuật có thể mang lại lợi ích.

Thứ 2 có Mặt Trăng quá cảnh ở nhà Song Ngư khuyên Bạch Dương nên xây dựng trực giác, sống chậm lại và nghỉ ngơi nhiều hơn.

- Tình cảm: Bạn hơi mơ mộng một chút và hy vọng có người đến để xoa dịu những nỗi đau trong tâm hồn. Người có đôi hơi tủi thân và suy nghĩ quá nhiều nên thường làm mình làm mẩy khiến đối phương khó chịu.

- Tiền bạc: Tiền mà bạn kiếm được chỉ đủ ăn uống, trang trải cuộc sống hàng ngày. Nếu cảm thấy rủng rỉnh thì nên làm từ thiện, phóng sinh để giải trừ tai họa trong thời gian tới.

KIM NGƯU (20/4-20/5)

Kim Ngưu thông minh, nhạy bén, sắc sảo như dao, không ai có thể qua mặt được họ trong ngày thứ 2 vì Mặt Trăng lục hợp với tiểu hành tinh Pallas.

- Sự nghiệp: Ngưu Chan nhanh nhẹn hơn mọi khi, nói câu nào đúng câu đó. Hãy tập trung vào công việc chính, bạn sẽ nhận được những thành quả xứng đáng với sự nỗ lực.

- Tình cảm: Trong tình yêu cứ phải rõ ràng một chút thì mới dài lâu được. Bạn nên trao đổi thẳng thắn với người ấy những vấn đề mà bản thân cảm thấy chưa hài lòng để cùng khắc phục nếu còn yêu nhau.

- Tiền bạc: Với ý chí mạnh mẽ, vững vàng cùng với sự tự tin sẽ giúp cung hoàng đạo này hoàn thành mọi việc một cách hiệu quả nhất, đem lại nguồn thu lớn.

SONG TỬ (21/5-21/6)

Song Tử được vũ trụ trao cho cơ hội sửa sai, làm lành vết thương cũ nhờ vào góc 45 độ giữa Mặt Trăng và tiểu hành tinh Chiron.

- Sự nghiệp: Hãy tiến hành làm những việc còn dang dở từ tuần cũ, lập kế hoạch mới. Chiêm tinh ủng hộ bạn tin tưởng vào trực giác của mình trong ngày mới này.

- Tình cảm: Cuộc đời mỗi người chỉ có một, vì thế hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc. Đừng dây dưa với những người còn mập mờ tình cảm với bạn.

- Tiền bạc: Nên thẳng thắn trong chuyện tiền nong, bạn cũng chẳng giàu có gì mà cho người khác vay tiền. Đôi khi mà thấy bạn bè hỏi mượn liên tục thì nên nói thẳng rằng bạn đang nghèo, không có tiền cho vay.

CỰ GIẢI (22/6-22/7)

Bạn rất nhạy cảm với những gì người khác đang nghĩ, cần và cảm nhận về mình khi Mặt Trăng trùng tụ với tiểu hành tinh Juno.

- Sự nghiệp: Đi làm thì nên hạn chế bỏ mồm vào drama ở công ty kẻo rước họa vào thân. Đừng cố ép bản thân làm việc gì quá, bạn có thể thử nhưng không nên chịu đựng quá lâu.

- Tình cảm: Cua nhỏ có mong muốn hoặc nhu cầu kết nối với một ai đó rất mạnh. Bạn năng nổ với bạn bè, vui vẻ trong tình yêu để tìm thấy niềm vui trong tâm hồn, sống như vậy cũng tốt chứ sao!

- Tiền bạc: Lối sống thiếu khoa học, lành mạnh và có phần buông thả sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng tích cực trong bạn. Muốn kiếm được tiền thì phải khỏe mạnh, đừng chi tiền cho đồ áo linh tinh nữa.

SƯ TỬ (23/7-22/8)

Thứ 2 này Sư Tử sẽ cảm thấy tự tin, bình yên khi mọi người hợp tác và ủng hộ bạn nhiều hơn do Mặt Trăng lục hợp với Mặt Trời.

- Sự nghiệp: Leo đi làm trong tâm thế phấn khích, vui vẻ. Bao nhiêu mệt mỏi ở ngoài đường được trút hết trước khi bước chân vào công ty, hiệu suất tăng cao, được đồng nghiệp yêu quý.

- Tình cảm: Mọi thứ dường như trôi chảy dễ dàng hơn nên Leo cũng tự tin hơn khi tiếp xúc với crush. Người đang yêu thì khá thoáng tính, sẵn sàng chi trả để nửa kia được hạnh phúc.

- Tiền bạc: Ai cũng mong mình có hào quang danh vọng, được sếp khen ngợi, được khách hàng ủng hộ nhưng hãy bình tĩnh. Món ngon còn chờ trước mắt, cứ từ từ mà thưởng thức không phải vội.

XỬ NỮ (23/8-22/9)

Xử Nữ chịu ảnh hưởng từ góc trùng tụ giữa Mặt Trăng và sao Hỏa nên muốn phiêu lưu, thay đổi và hành động, hừng hực khí thế.

- Sự nghiệp: Cuộc sống lành mạnh mang đến cho bạn một sức khỏe đáng mơ ước, chính vì vậy mà hiệu quả công việc cũng cao hơn. Hãy cố gắng phát huy đừng để ý tới lời tiêu cực của người khác.

- Tình cảm: Hãy dũng cảm thể hiện tình cảm của mình vì cơ hội thành công trong ngày thứ 2 này rất cao. Người đang yêu nếu cảm thấy chín muồi rồi thì nên công khai tình cảm cho cha mẹ và bạn bè biết đi nhé.

- Tiền bạc: Tuy nhiên tình hình tài chính không được ổn lắm, bạn có thể mất một khoản nhỏ vì bị người khác lợi dụng lòng tốt. Cũng may số tiền này không nhiều nên đừng quá lo lắng.

THIÊN BÌNH (23/9-23/10)

Thiên Bình cảm thấy bị chiếm hữu, phụ thuộc, hoặc quá ràng buộc do ảnh hưởng từ góc vuông giữa Mặt Trăng và tiểu hành tinh Ceres.

- Sự nghiệp: Đây có thể là khoảng thời gian bạn cảm thấy thiếu đi sự ủng hộ, đầu tư. Nhưng nó khiến bạn phát hiện ra những bất an và động lực để thay đổi khiến công việc đi lên.

- Tình cảm: Bình Nhi thấy nửa kia quá kiểm soát mình, không còn thoải mái như trước. Hội độc thân có chút lụy tình chỉ vì thích thầm một ai đó, bạn thấy mình và người ấy không cùng tần số nên không thổ lộ.

- Tiền bạc: Khi sự sáng suốt và thận trọng giúp bạn tránh khỏi những cám dỗ thì nên đầu tư đúng chỗ. Đừng quá tin tưởng vào chứng khoán, mấy trò đỏ đen, không có lợi đâu nhé.

HỔ CÁP (24/10-21/11)

Hôm nay Mặt Trăng song song với sao Diêm Vương nên Hổ Cáp may mắn hơn mọi ngày, làm việc gì cũng đỡ bực bội và rắc rối.

- Sự nghiệp: Đây có thể là thời điểm mà chú Bọ Cạp dễ nói lời đồng ý. Người đang xin việc thì thích đến làm ở công ty của những người mà họ thấy hòa hợp. Càng cởi mở thì công việc càng may mắn.

- Tình cảm: Bạn sẽ gặp được quý nhân may mắn của mình trong ngày này. Nếu như dạo trước bạn có những lệch lạc về cảm giác yêu đương thì hôm nay chính là thời điểm bạn có thể có được câu trả lời chính xác.

- Tiền bạc: Tình hình tài chính của bạn không tốt trong ngày hôm nay. Có lẽ bạn đã chi tiêu khá phóng tay vào mấy ngày nghỉ thì phải? Hãy chi tiêu tiết kiệm hơn vào những ngày sau đó nhé.

NHÂN MÃ (22/11-21/12)

Mặt Trời quá cảnh tại nhà Kim Ngưu truyền tải năng lượng khiến Nhân Mã nóng máu, cục súc và hay nổi cáu với mọi người xung quanh.

- Sự nghiệp: Dù có hơi mệt mỏi nhưng bạn đã cố gắng hoàn thành hết nhiệm vụ của mình nhanh nhất có thể để sớm được nghỉ ngơi, thư giãn một chút. Đừng ai làm phiền chòm sao này kẻo ăn chửi đó nha.

- Tình cảm: Hôm nay bạn hơi thiếu quan tâm tới vấn đề yêu đương. Những người độc thân có thể sẽ gặp tình huống bất ngờ khiến bản thân cảm thấy xấu hổ, bối rối và có chút mất hình ảnh đấy.

- Tiền bạc: Bạn thoáng tính nhưng hơi bốc đồng khiến tiền bạc bốc hơi nhanh. Nên chi tiêu hợp lý để dành tiền đi chơi trong ngày nghỉ lễ sắp tới nhé.

MA KẾT (22/12-19/1)

Ma Kết chịu ảnh hưởng từ đoạn quá cảnh của sao Kim ở nhà Song Ngư nên rất hạnh phúc, bạn đón nhận nhiều niềm vui và tiếng cười hơn.

- Sự nghiệp: Nay là ngày mà những giấc mơ dễ trở thành hiện thực nhất. Dù công việc và bài tập ở trường có hơi nhiều nhưng nếu bạn chịu làm hết thì kiểu gì cũng có quả ngọt chờ đón.

- Tình cảm: Giờ là lúc thích hợp để bạn bắt đầu một mối quan hệ mới, hoặc nếu bạn đã có người yêu thì đã đến lúc để hai người tiến xa hơn và đưa mối quan hệ tới một ngưỡng cửa tiếp theo.

- Tiền bạc: Kết biết tiết kiệm tiền để dành cho những chuyến du lịch sắp tới. Ai mà chê bạn hà tiện thì cứ mặc kệ họ, chúng tôi thấy rằng bạn đang làm đúng rồi đó.

BẢO BÌNH (20/1-18/2)

Sao Thổ quá cảnh ở Bảo Bình khiến chòm sao này có sức mạnh nội tâm to lớn của mình để giúp đỡ những người cần giúp.

- Sự nghiệp: Bạn cần phải buông bỏ cái tôi quá cao của mình trong một thời gian dài. Chỉ với tinh thần khiêm tốn, chịu khó tiếp thu học hỏi từ người đi trước thì bạn mới thành công được.

- Tình cảm: Với thái độ sống đẳng cấp và cái nhìn tổng quan thực tế về cuộc sống, Bảo Bảo chính là người yêu, người bạn cực kỳ đáng tin cậy. Ai mà đang có mối quan hệ thân thiết với chòm sao này thì nên giữ gìn.

- Tiền bạc: Bảo Bảo chi nhiều tiền cho đồ áo, ăn uống. Bạn cũng muốn tiết kiệm nhưng nó lạ lắm, càng tiết kiệm càng không thấy tiền dư đâu cả.

SONG NGƯ (19/2-20/3)

Mặt Trăng đi vào nhà Song Ngư là thời điểm mà cung hoàng đạo này cho phép bản thân ngẫm nghĩ về điều bản thân cảm thấy bế tắc, mệt mỏi hoặc vô vọng.

- Sự nghiệp: Nên học thiền nếu như công việc quá áp lực. Bạn cũng có thể nhờ sự hỗ trợ của bạn bè và gia đình hoặc các chuyên gia để giải quyết những vấn đề khó khăn trong học hành, công việc.

- Tình cảm: Ngư rất nhiệt tình, trẻ trung đối đãi với mọi người một cách phóng khoáng nên mối quan hệ xung quanh khá hài hòa. Bạn được tiếp xúc với những con người có tính cách vui vẻ, hay nói.

- Tiền bạc: Bạn khá thoáng tính, hay giúp đỡ mọi người nên dễ bị lợi dụng. Đừng nhiệt tình giúp đỡ người khá quá nhiều khi không nhận thấy được sự hồi đáp, biết ơn từ họ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.