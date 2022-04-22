Tử vi thứ 6 (22/04/2022) của 12 cung hoàng đạo: KIM NGƯU dễ sa vào cạm bẫy, BỌ CẠP suy nghĩ kĩ trước khi đưa quyết định, SONG NGƯ được người khác ấn tượng bởi năng lượng tích cực

Khác với dáng vẻ tự tin hàng ngày, hôm nay Bạch Dương sẽ lựa chọn việc việc bỏ qua hoặc là phớt lờ đi những vấn đề mà chính mình còn đang gặp phải. Tuy nhiên sẽ không có vấn đề nào tự nhiên mất đi mà sẽ không có sự giải quyết của bạn được đâu nhé.

Xem bói tử vi thứ 6 ngày 22/4/2022 của 12 cung hoàng đạo nói rằng Bạch Dương được nhận xét là người có trí tưởng tượng phong phú. Thế nhưng chòm sao này lại đang quá lý tưởng hóa mọi vấn đề lên và điều đó khiến cho mọi chuyện càng thêm phức tạp hơn so với bình thường.

Có lẽ ngày này bạn đang có rất nhiều các vấn đề liên quan đến công việc, do đó mà bạn đang có xu hướng bỏ bê đi nửa kia của mình. Lời khuyên cho chòm sao này là dù cho bận rộn thế đến mấy thì cũng cần chú ý và chăm sóc nửa kia đấy nhé.

Tử vi cung Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi thứ 6 ngày 22/4/2022, Kim Ngưu có xu hướng tìm kiếm thêm những điều mới lạ trong cuộc sống hiện tại hiện tại thay vì sự nhạt nhẽo thường ngày vẫn đang diễn ra. Điều này sẽ mang tới cho bạn những sự mới mẻ và thú vị rất nhé.

Về mặt tình cảm, đối phương cảm thấy rất ấn tượng với hình ảnh mà bạn tự tin, năng động trong ngày hôm nay đấy nhé. Với sự động viên và khích lệ từ đối phương mà Kim Ngưu sẽ tự tin và thoải mái theo đuổi đam mê của mình.

Về phương diện tài chính của Kim Ngưu vào ngày hôm nay, bạn sẽ cần một kế hoạch rõ ràng đấy nhé. Cung hoàng đạo này cần bỏ đi suy nghĩ đơn giản về vấn đề kiếm tiền đi, bởi vì chính điều đấy sẽ có thể khiến cho chòm sao này có thể sa vào những cạm bẫy đó nhé.

Tử vi cung Song Tử (21/5 – 21/6)

Theo tử vi ngày mới nói rằng Song Tử tràn ngập sự sáng tạo, và năng động, do đó mà bạn cần có một không gian riêng cho bản thân để có thể thỏa sức thể hiện. Thế nhưng bạn cũng nên cần biết giới hạn của mình đến đâu đấy nhé.

Về phương diện công việc, với bản tính tò mò và ưa thích sự khám phá điều mới lạ chòm sao này sẽ không chịu ngồi im một chỗ và để cho những cơ hội dần vụt mất, bởi vì chính điều đó sẽ làm cho bạn nắm trong tay các cơ hội thăng tiến hơn nữa.

Tuy nhiên tình hình tài chính của Song Tử lại đang không được khả quan cho lắm, cung hoàng đạo này đang có xu hướng tự nuông chiều chính mình quá mức bằng việc mua sắm quá đà rồi đấy nhé.

Tử vi cung Cự Giải (22/6 – 22/7)

Bói tử vi 12 chòm sao nói rằng Cự Giải có được năng lượng và sự hứng khởi khi bắt đầu một ngày mới. Bạn nghĩ rằng mình có đủ sự hòa đồng và gắn kết được với mọi người, thế nhưng bạn cũng cần phải chú ý trong cách giao tiếp, bởi vì đôi khi điều đó sẽ khiến cho người ấy lại cảm thấy khó chịu đó.

Về phương diện tình cảm trong ngày thứ 6 của bạn cũng đang tiến triển rất tốt. Cung hoàng đạo này sẽ cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và luôn luôn có thể tìm cách để cho mối quan hệ phát triển hơn nữa.

Tình hình tài chính của chòm sao này có những dấu hiệu ổn định, và Cự Giải sẽ không có gì biến động quá nhiều gì cả. Có vẻ như chòm sao này đang không cần phải tiêu phung phí vào bất cứ phương diện nào cả, vì vậy ví tiền của bạn vẫn được bảo toàn như ban đầu.

Tử vi cung Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sư Tử đang tự tin vào các lý tưởng của bản thân mình. Chòm sao này không mong muốn thời gian trôi qua sẽ không trở nên lãng phí, mà sẽ tranh thủ sẽ biến lý tưởng này có thể thành hiện thực nhanh chóng mà thôi.

Ngày thứ 6 này, bạn sẽ có thể thấy tình cảm của cả hai sẽ không có nhiều biến động gì cả. Nếu như có chuyện gì thì chòm sao này hãy nói thẳng thắn vấn đề với nửa kia, đừng để bụng rồi lại trở nên giận dỗi một cách vô cớ đấy nhé.

Tình hình tài chính của cung hoàng đạo này cũng sẽ đang có rất nhiều dấu hiệu tích cực. Sư Tử vẫn không phải là một người có tính cách chi ly hay eo hẹp, tuy nhiên nhờ vào biết cách chi tiết thông minh mà chòm sao này sẽ vẫn sẽ có thể sẽ hưởng thụ một cuộc sống như những gì mà bản thân mong muốn.

Tử vi cung Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi phương Tây 12 cung hoàng đạo cho thấy Xử Nữ luôn biết cách để giải quyết những rắc rối nhanh gọn nhất. Chòm sao này sẽ cần phải đối mặt với những vấn đề còn đang gặp phải. Vì một khi bạn càng trốn tránh mọi vấn đề sẽ càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều đấy nhé.

Về phương diện tình cảm, có thể thấy được rằng cả hai người đang trong một mối quan hệ rất ngọt ngào, cả hai bạn sẽ có thể dành hàng tiếng đồng hồ bên nhau và chia sẻ mọi vấn đề cho đối phương nghe.

Gần đây, chính bởi vì những vấn đề liên quan đến tình trạng sức khỏe đã làm cản trở chòm sao này rất nhiều. Vì thế Xử Nữ nên tận dụng những ngày thảnh thơi này để có thể nghỉ ngơi và thư giãn đi nhé.

Tử vi cung Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Thiên Bình trở nên rất căng thẳng khi mà thực hiện các công việc mà không thuộc phạm vi hiểu biết của bản thân và sẽ phải gặp phải những sự khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa bạn còn đang hoài nghi về định hướng mà mình đã lựa chọn liệu đang đúng hay là sai.

Về mặt công việc, ngày thứ 6 này bạn vẫn sẽ hoàn thành tốt được tất cả các công việc đã được giao trước đấy rồi. Thế nhưng Thiên Bình cũng sẽ cần phải học được cách để thỏa hiệp và nói chuyện với mọi người để thuận người thuận ta nhé.

Về phương diện tài chính trong ngày thứ 6 này của chòm sao này sẽ không có quá nhiều biến động cho lắm. Thiên Bình sẽ có thể kiềm chế được bản thân, và không chi tiêu quá tay vào các thú vui mua sắm như trước đấy nữa.

Tử vi cung Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Bọ Cạp nên học cách suy nghĩ thật cẩn thận trước khi đưa ra quyết định cuối cùng nhé, nếu như bạn không muốn mình phải hối hận. Đôi khi cung hoàng đạo này sẽ thường đưa ra những lựa chọn có phần vội vàng, vì thế rất dễ phạm phải sai lầm đấy nhé.

Hiện tại, nếu như mà chòm sao này đang phải lòng ai đó, thì bạn cũng không ngần ngại mà thể hiện tình cảm của bản thân cho đối phương nhé. Biết đâu bạn và đối phương sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp.

Tình hình tài chính vào ngày hôm nay của bạn vẫn rất ổn định và thoải mái hơn nhiều, để Bọ Cạp có thể mua sắm những món đồ mà mình yêu thích. Thế nhưng chòm sao này vẫn luôn ý thức được về việc tiết kiệm một khoản dự phòng cho bản thân mình.

Tử vi cung Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo chỉ ra rằng Nhân Mã đang có những xu hướng giấu kín đi cảm xúc của mình và không muốn chia sẻ cho ai cả. Chòm sao này đang cảm thấy có nói ra cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, do đó Nhân Mã sẽ chọn cách gặm nhấm nỗi buồn một mình.

Về phương diện công việc, cung hoàng đạo này cần phải xác định những mục tiêu rõ ràng hơn nhé. Nhân Mã cần phải hiểu là nếu như bản thân cứ mãi mông lung, mơ hồ thì bạn sẽ không bao giờ thành công được đâu nhé.

Về phương diện tình cảm, may mắn cho bạn vì đang có một mối quan hệ rất hạnh phúc và chân thành, cả hai đều rất quan tâm, yêu thương đối phương. Sự chân thành sẽ chính là nền móng quan trọng giúp hai bạn thêm gắn kết hơn.

Tử vi cung Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi ngày mới 12 chòm sao cho biết Ma Kết nhận được rất nhiều những tin vui và sự hạnh phúc trong ngày hôm nay. Chòm sao này nếu như đang ấp ủ những dự định thì sẽ nhanh chóng hoàn thành và đạt được thành tích rất cao.

Về mặt tình cảm, cung hoàng đạo này cần giành thêm nhiều thời gian để có thể quan tâm và trò chuyện với đối phương nhiều hơn nữa đấy nhé. Điều đó sẽ giúp cho mối quan hệ thêm gắn bó hơn rất nhiều.

Tình hình tài chính của chòm sao này cũng sẽ không cần lo lắng bất cứ điều gì. Tiền sẽ tự chảy vào túi của bạn mà thôi. Điều đó chính là thành quả rất xứng đáng của Ma Kết vì sự nỗ lực, cố gắng rất nhiều trong thời gian vừa rồi.

Tử vi cung Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình đang cho mọi người thấy được mình là một người cởi mở và hài hước. Vì thế mà Bảo Bình sẽ luôn tỏa sáng được ở nơi đâu mà bạn xuất hiện. Hôm nay, cung hoàng đạo này sẽ rất nghiêm túc và có trách nhiệm với các công việc mà bạn làm.

Chòm sao này luôn ưa thích những gì mới mẻ, trong chuyện tình cảm cũng thế. Đây sẽ chính là lý do mà cho đến tận bây giờ Bảo Bình vẫn cô đơn lẻ bóng, dù cho bạn đã trải qua rất nhiều mối tình.

Về phương diện tài chính của cung hoàng đạo này sẽ không có nhiều biến động gì vào ngày thứ 6 này. Có lẽ bạn vẫn đang là đầu tháng chính do đó chòm sao này vẫn còn rất dư dả để chi tiêu vào các mục đích khác.

Tử vi cung Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư đang rất hăng hái và lạc quan trong này. Năng lượng tích cực mà cung hoàng đạo này mang tới cũng sẽ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất ấn tượng đấy nhé. Chòm sao này sẽ hoàn thành tốt tất cả mọi nhiệm vụ được giao phó một cách xuất sắc nhất.

Thế nhưng trong tình trường của mình, Song Ngư lại không như ý, vì có thể đối phương đã làm một điều gì đó khiến cho bạn cảm thấy rất phật ý. Nếu như mà không hài lòng việc gì, thì Song Ngư hãy nói ra để cả hai cùng đưa ra cách giải quyết nhé.

Tình hình tài chính của chòm sao này đang được đánh giá là không mấy ổn định cho lắm. Bạn đã chi tiêu quá tay cho các sở thích của mình, mà ở thời điểm này chúng lại không cần thiết chút nào cả.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.