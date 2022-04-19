Tử vi cung hoàng đạo thứ 3 (19/04/2022), SƯ TỬ bao dung tha thứ, NHÂN MÃ muốn làm việc mạo hiểm

Tiếp nối tử vi ngày 18/4/2022, Mặt Trăng nằm vuông góc với sao Hỏa, Bạch Dương có xu hướng bốc đồng hơn, dễ cáu giận và xảy ra xung đột với mọi người xung quanh.

- Công việc: Bạn có tham vọng, nhiệt tình với công việc nên nhất định phải vươn lên tới vị trí hàng đầu. Tuy nhiên bạn cũng không nên tỏ ra quá kiêu ngạo mà nên tiết chế cái tôi lại để tránh vướng vào những rắc rối không đáng có.

- Tình cảm: Có lẽ bạn nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình bởi nó ảnh hưởng không ít tới mối quan hệ của bạn lúc này. Đối phương sẽ rất khó chịu khi luôn phải chịu cơn nóng giận từ bạn.

- Tiền bạc: Tình hình tài chính không có nhiều biến động, các nguồn thu đều đặn nhưng không có thu nhập thêm. Bạn vẫn nên chi tiêu có kế hoạch để không thất thoát quá lớn.

Thứ 3 của Kim Ngưu (19/4/2022)

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo, Mặt Trăng tạo thành góc 144 độ với Mặt Trời, Kim Ngưu là người luôn cẩn thận và suy tính kỹ càng chính vì vậy bạn thể hiện được sự đáng tin cậy trong công việc.

- Công việc: Công việc chồng chất, việc này chưa hết việc kia đã tới khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và bối rối. Tuy nhiên lo lắng hay sợ hãi mới là trở ngại mà bạn cần phải vượt qua. Hãy tin vào năng lực của chính bản thân mình

- Tình cảm: Trong chuyện tình yêu đôi lứa, bạn may mắn tìm được sự cân bằng hài hòa giữa cái tôi và cảm xúc. Khi cả hai xảy ra mâu thuẫn, bạn cũng biết lắng mình lại để xem mình đã sai ở đâu để cùng sửa đổi, xây dựng mối quan hệ bền vững.

- Sức khỏe: Sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu đi xuống khi phải liên tục gánh vác nhiều trọng trách trong công việc. Bạn nên lựa sức mình, chớ nên để cơ thể kiệt sức, vừa mệt mỏi lại không đạt được hiệu quả cao như mong đợi.

Thứ 3 của Song Tử (19/4/2022)

Mặt Trăng 72 độ sao Thổ, Song Tử phát huy tốt khả năng phán đoán của mình và đưa ra những lựa chọn sáng suốt.

- Công việc: Để có thể có những bước tiến xa và vững chắc hơn trên con đường thành công bạn nên gạt bỏ đi những điều còn vướng bận, gây cản trở, ảnh hưởng tiêu cực đến bạn.

- Tình cảm: Trong chuyện tình cảm bạn khá rụt rè, e ngại, bạn thu hút sự chú ý của người khác nhưng khi họ thể hiện tình cảm yêu quý thì lại tỏ ra bối rối. Dường như bạn chưa biết rằng bản thân mình lại có sức hấp dẫn đến vậy. Hãy mở lòng mình hơn nhé.

- Tiền bạc: Tình hình tài chính trong ngày cũng khá tốt nhưng vì Song Tử không biết cách giữ tiền nên thu bao nhiêu chi bấy nhiêu, chủ yếu là cho nhu cầu vui chơi chứ không phải tích lũy hay đầu tư gì.

Thứ 3 của Cự Giải (19/4/2022)

Mặt Trăng 120 độ tiểu hành tinh, bạn thật sự không muốn bị điều khiển bởi bất kỳ ai ngày hôm nay.

- Công việc: Nếu bạn giữ được sự tỉnh táo và sáng suốt trước khi đưa ra quyết định thì sẽ giảm bớt được những khó khăn, trở ngại có thể gặp phải trong tương lai. Trong bất kỳ tình huống nào, đừng quên tính toán thận trọng.

- Tình cảm: Bạn và người ấy đến với nhau bằng sự rung động và chân thành nên có thể dễ dàng chìm đắm vào những cảm xúc thăng hoa của tình yêu. Hai người đều cùng nhau xây đắp và vun vén cho mối quan hệ tình cảm này.

- Tiền bạc: Ngày này bạn sẽ cực kỳ thuận lợi nếu làm nghề buôn bán kinh doanh. Bạn không khó kiếm tiền nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải hy sinh nhiều thời gian cho kế hoạch riêng tư của mình.

Thứ 3 của Sư Tử (19/4/2022)

Mặt Trăng 45 độ sao Diêm Vương, Sư Tử hãy học cách sống bao dung hơn, tha thứ nhiều hơn vì bất cứ ai cũng có thể phạm sai lầm, ngay cả bản thân bạn cũng vậy.

- Công việc: Ngày này bạn chỉ cần chăm chỉ làm việc, nỗ lực hết sức mình thì chắc chắn mọi việc sẽ phát triển theo chiều hướng tích cực. Chòm sao này đừng dại dột tham gia vào chuyện của người khác để tránh bị vạ lây.

- Tình cảm: Bạn rất dễ giận dỗi, bạn có nhiều cảm xúc trong lòng nhưng khó được giải tỏa nên thường xuyên có những hành động khó hiểu. Người ấy cũng chẳng thể theo kịp sự thất thường của bạn.

- Tiền bạc: Tài chính của bạn ở mức bình thường, không quá dư dả nhưng không thiếu thốn. Người làm công ăn lương thì tiền nong ổn định, người làm việc tự do thì ví lúc đầy lúc vơi, nên tiết kiệm và chi tiêu hợp lý.

Thứ 3 của Xử Nữ (19/4/2022)

Mặt Trăng 150 độ sao Thiên Vương, Xử Nữ trở nên nhạy cảm và đa nghi hơn mọi ngày.

- Công việc: Bạn không tìm thấy động lực làm việc nên khả năng sáng tạo bị sụt giảm trầm trọng khiến bạn trở nên lười biếng và uể oải. Muốn thành công bạn cần nhớ rằng không bao giờ ngừng học hỏi và tự tìm cách phát triển bản thân.

- Tình cảm: Nếu bạn và người ấy không có sự kết nối sẽ rất dễ tạo điều kiện cho người thứ 3 chen chân. Tình cảm khó mà bền chặt, khăng khít được khi hai người không thực sự hướng về nhau.

- Tiền bạc: Ở vấn đề liên quan đến tài chính, cung hoàng đạo này tỏ ra khá bảo thủ và có phần hơi chi li một chút. Biết là bạn đang cố gắng tiết kiệm và quản lý chi tiêu nhưng theo hướng thái quá lại không thấy thoải mái chút nào.

Thứ 3 của Thiên Bình (19/4/2022)

Mặt Trăng 135 độ Mặt Trời, Thiên Bình thích để ý tiểu tiết, vạch lá tìm sâu từ những hành động, cử chỉ của những người xung quanh.

- Công việc: Bạn bình tĩnh đối diện với tất cả những khó khăn, vướng mắc có thể xảy ra. Công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến, nhưng cũng vì thế mà bạn lơ là chuyện tình cảm riêng tư.

- Tình cảm: Yêu càng lâu thì chúng ta càng phải cố gắng vun đắp, bồi dưỡng tình cảm nhưng bạn lại lơ là thì khoảng cách giữa bạn và người ấy ngày càng xa hơn. Hãy thay đổi bản thân nếu còn muốn cứu vãn tình hình.

- Tiền bạc: Bạn nên hiểu rằng, càng chi nhiều bạn mới có thể thu về nhiều hơn nữa nên đừng than thở, lo lắng khi phải xuống tiền mạnh tay.

Thứ 3 của Hổ Cáp (19/4/2022)

Mặt Trăng vuông góc với sao Hỏa, thái độ bảo thủ và cực đoan với xu hướng hiện tại có thể khiến Hổ Cáp bị tụt lại phía sau hoặc lu mờ.

- Công việc: Hôm nay bạn tham tiếc công việc, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ thật tốt mới yên tâm. Nhưng vô tình bạn lại tự gây áp lực cho chính mình, không chịu thua kém bất cứ ai.

- Tình cảm: Nguyên nhân chính khiến mối quan hệ tình cảm của bạn rơi vào bế tắc là do cả hai ít khi giao tiếp với nhau một cách rõ ràng khi xảy ra khúc mắc. Bạn đừng ngại tâm sự, chia sẻ với nửa kia của mình vì như vậy mới tạo nên sự gắn kết và đồng điệu.

- Tiền bạc: Thời gian này nếu bạn có ý định đầu tư vào lĩnh vực mới thì cần tìm hiểu thông tin kỹ càng hơn. Đừng để lòng tham dẫn dắt đi sai hướng, lúc này bạn cần giữ lý trí tỉnh táo và bình tĩnh.

Thứ 3 của Nhân Mã (19/4/2022)

Mặt Trăng 144 độ Mặt Trời, hôm nay Nhân Mã thích làm điều gì đó mạo hiểm và táo bạo hơn một chút để thử thách bản thân.

- Công việc: Sự tự tin của bạn truyền cảm hứng cho mọi người ở nơi làm việc nhưng đôi khi chúng mang lại rắc rối cho bạn vì thế bạn nên kiềm chế để giảm bớt sự nhiệt tình của mình đi sẽ tốt hơn. Một số người cảm thấy phiền.

- Tình cảm: Bạn luôn quan tâm tới một nửa của mình và chính tình cảm chân thành đó đã khiến đối phương cảm động, chuyện tình yêu ngày càng thăng hoa, thắm thiết. Người độc thân cũng có thể gặp được nhân duyên ưng ý.

- Tiền bạc: Tình hình tài chính của bạn trong ngày mới này khá khách quan và ổn định. Bạn sẽ có nhiều nguồn thu nhập hấp dẫn và mới mẻ từ các dự án quan trọng.

Thứ 3 của Ma Kết (19/4/2022)

Mặt Trăng 72 độ sao Thổ, các hành tinh đang tạo cho Ma Kết sự tự tin gấp đôi mọi ngày đó. Vậy nên hãy cứ là chính mình trong hôm nay.

- Công việc: Bạn là người bình tĩnh, thận trọng và khả năng giao tiếp tốt nên công việc tiến triển hanh thông, thuận lợi. Dù có khó khăn, thử thách nhưng cũng dễ dàng vượt qua.

- Tình cảm: Hôm nay là một ngày tràn ngập may mắn và lãng mạn trong chuyện tình cảm của bạn. Những điều tốt đẹp nhất dường như đang đứng về phía cung hoàng đạo này khiến bạn vô cùng sung sức và khỏe mạnh.

- Sức khỏe: Giờ giấc sinh hoạt khoa học và lành mạnh giúp cho bạn có thể trạng tốt nhất. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi và ngủ giấc mỗi ngày để giúp cơ thể hồi phục được năng lượng cho ngày tiếp theo.

Thứ 3 của Bảo Bình (19/4/2022)

Mặt Trăng 120 độ với tiểu hành tinh, Bảo Bình cảm thấy thoải mái, phấn chấn hơn bao giờ hết nhờ nguồn năng lượng dồi dào mà bạn có được trong ngày.

- Công việc: Bạn biết rằng thời gian luôn trôi đi vì vậy bạn đang cố gắng làm nhiều việc nhất có thể. Tuy nhiên bạn là không nên quá ôm đồm nhiều việc vì điều đó khó mang lại kết quả như mong muốn.

- Tình cảm: Bạn có sự sôi động và hấp dẫn đặc biệt trong hôm nay. Bạn trở nên nổi bật giữa đám đông, cuốn hút khiến người khác không thể rời mắt. Có lẽ nhân duyên đã đến với chòm sao này.

- Tiền bạc: Có vẻ tình hình tài chính sẽ ổn định trở lại do bạn đã tìm ra giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền bạc một cách ổn thỏa.

Thứ 3 của Song Ngư (19/4/2022)

Mặt Trăng 45 độ sao Diêm Vương, Song Ngư nên chăm chỉ đọc sách nhiều hơn vừa là để nâng cao về kiến thức vừa để phong phú thêm cuộc sống của mình.

- Công việc: Ngoài việc chấn chỉnh lại tinh thần và năng lực làm việc thì bạn cũng cần tăng cường mở rộng các mối quan hệ xã giao, làm quen với nhiều người để nâng cao vận quý nhân của mình, tìm kiếm cơ hội được giúp đỡ.

- Tình cảm: Các mối quan hệ gia đình, người thân hay bạn bè thân thiết chính là chỗ dựa vững chắc cho chòm sao này. Dù bạn không có nhiều thời gian nhưng vẫn nên chú ý tới nửa kia của mình nhé để tình cảm luôn bền vững.

-Sức khỏe: Suy nghĩ quá nhiều còn khiến bạn dễ stress và hiểu sai sự việc. Song Ngư nên nghỉ ngơi thư giãn và cân bằng lại cuộc sống.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm