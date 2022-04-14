Đây là khoảng thời gian không mấy tốt lành đối với Sư Tử. Bạn dễ bị ghen tuông đố kỵ rồi trở nên cực đoan, thậm chí đi chệch hướng đi của cuộc đời. Hãy tự nhắc nhở bản thân điều chỉnh lại thái độ và suy nghĩ của mình, đừng để các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn cần khiêm tốn để nhận ra những điểm chưa tốt của mình, đừng lơ là, kiêu ngạo quá mức khiến người khác có cơ hội vượt qua mình. Nếu có thời gian, bạn nên học hỏi thêm các kĩ năng mới.

Trên phương diện tình cảm, bạn nên hiểu rằng không phải cứ tỏ tình xong và đồng ý là có thể ở bên nhau lâu dài. Bạn có tính chiếm hữu cao và điều này rất dễ khiến nửa kia cảm thấy ngột ngạt. Vì thế, khi mới đến với ai, bạn nên rộng lượng một chút kẻo làm người ta sợ hãi đấy nhé.

Các bạn học sinh, sinh viên đi học phải ghi chép bài vở đầy đủ, có thể bạn sẽ bỏ lỡ một bài giảng khá quan trọng ảnh hưởng nhiều tới điểm số.

Trên phương diện tài lộc, cung hoàng đạo xui xẻo này dễ bị lóa mắt khi thấy tiền, đánh mất đi lý trí và sự tỉnh táo, vì thế hãy luôn cẩn thận kẻo bị lừa đầu tư chứng khoán, tiền ảo, buôn bán đa cấp nhé.

Nhân Mã

Ảnh minh họa: Internet

Nhân Mã cảm thấy cuộc sống thật đáng buồn bởi bạn có làm gì cũng không vừa lòng người khác. Vì thế, hãy tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình, tránh lo những chuyện bao đồng nhé.

Thời điểm này, người độc thân được bạn bè giới thiệu cho một vài đối tượng triển vọng khiến bạn khá rung rinh, nhưng sau này có đến với nhau được hay không còn phụ thuộc vào thái độ của bạn.

Với những người đang yêu, bạn thường xuyên thay đổi kế hoạch hẹn hò, điều này sẽ khiến người ấy không hài lòng và làm gia tăng các cuộc tranh cãi.

Ở nơi công sở, để mọi việc diễn ra yên bình, bạn cần chú ý đến vấn đề giao tiếp với mọi người, hạn chế tranh cãi với đồng nghiệp.

Các bạn học sinh cần hiểu rằng nếu không làm bài tập về nhà thì rất khó cải thiện kết quả học tập. Nếu bạn cứ mãi lười biếng và không muốn dành nhiều thời gian cho việc học thì sẽ giậm chân tại chỗ thôi.

Trong chuyện tiền bạc, Nhân Mã rất ngây thơ, hay tin những kế hoạch kiếm tiền do người khác mang đến, vì thế mà khó tránh khỏi chuyện bị lừa gạt. Bạn nên cẩn thận và lắng nghe lời khuyên của người thân quen nhiều hơn.

Bảo Bình

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ khi chân thành với mọi người, Bảo Bình mới xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp. Thời điểm này, bạn hãy chú ý hơn đến thái độ và cách hành xử của mình, đừng gây mất lòng người khác.

Trong chuyện tình cảm, bạn không đủ can đảm để chủ động thể hiện bản thân với người mình thầm mến. Bạn luôn trọng trạng thái không chắc chắn về tương lai và do dự khi đối mặt với đối phương.

Nếu đã yêu lâu, bạn và người ấy dễ có sự khác biệt về quan điểm sống, hãy cẩn thận kẻo những cuộc cãi vã lại nổ ra đấy nhé.

Những người đã đi làm chỉ cần làm tốt công việc của mình là đủ, không nên lo chuyện bao đồng. Hãy tập trung nâng cao năng lực của mình, đừng xen vào chuyện của đồng nghiệp.

Các bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường có dấu hiệu chểnh mảng, bạn dễ bị tác động bởi thế giới bên ngoài và rất ham vui.

Trong chuyện tiền bạc, cung hoàng đạo xui xẻo này không nên ham đầu tư bởi rủi ro tương đối cao. Nếu còn thiếu kinh nghiệm, bạn cần dành thời gian để bổ sung thêm kiến thức cho mình đã.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm