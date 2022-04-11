TOP 4 CUNG HOÀNG ĐẠO, kiếp số có THẦN HỘ MỆNH, việc hung hóa lành, một đời nhàn nhã, không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 11/04/2022 10:29

Điểm danh những cung hoàng đạo được hộ mệnh, việc hung hóa cát, việc dữ hóa lành nhé!

Song Tử: Nhờ học rộng tài cao

TOP 4 CUNG HOÀNG ĐẠO, kiếp số có THẦN HỘ MỆNH, việc hung hóa lành, một đời nhàn nhã, không lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Có thể trong mắt nhiều người, Song Tử không phải là người đặc biệt thông minh, mà nói đúng hơn họ chỉ "khôn vặt" mà thôi.

Nhưng thực tế, mỗi một việc mình làm, Song Song đều tính toán rất cẩn thận. Trong đó có cả việc kết giao bạn bè. Mỗi một người bạn bên cạnh cung hoàng đạo này đều hữu ích với họ ở một phương diện nào đó. Để mỗi khi cần, Song Tử đều sẽ nhận được sự trợ giúp kịp thời từ bạn bè.

Hơn nữa, Song Song còn rất thích trao đổi ý tưởng với mọi người, thông qua đó, cả hai sẽ học hỏi kinh nghiệm và kiến thức lẫn nhau. Điều này giúp họ trang bị cho bản thân rất nhiều bài học quý giá và cần thiết.

Cứ như vậy, phạm vi kiến thức của Song Tử ngày càng rộng hơn, giúp họ dễ dàng xử lý được mọi tình huống xảy đến. Cho nên, dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn đến nhường nào, chòm sao này vẫn có thể tìm ra được lối thoát nhờ những gì mình tích lũy được.

Thiên Bình: Nhờ nhân duyên tốt

Thiên Bình hầu hết đều là những người rất quảng giao, mạng lưới giao thiệp rộng rãi. Họ có rất nhiều bạn bè, không muốn làm tổn thương bất cứ ai và cũng luôn hy vọng duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với tất cả những người bạn của mình,

Nhân duyên của Thiên Bình cực kỳ tốt, cho nên trong những hoàn cảnh khó khăn đến đâu, sẽ luôn có người sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ chòm sao này.

Có những người bạn nghĩa khí và hết lòng vì mình như vậy ở bên, Thiên Bình thật sự có vận khí vô cùng may mắn. Liệu bạn có phải chòm sao vượng nhân duyên, tới đâu cũng được chào đón?

Cự Giải: Nhờ tâm thái vững vàng

TOP 4 CUNG HOÀNG ĐẠO, kiếp số có THẦN HỘ MỆNH, việc hung hóa lành, một đời nhàn nhã, không lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Dù bình thường năng lực xử lý vấn đề của Cự Giải không mạnh lắm, rất dễ vì cuống cuồng mà làm hỏng chuyện, nhưng bù lại những chú Cua lại sở hữu tinh thần rất lạc quan.

Họ sẵn sàng đối mặt với mọi điều trong cuộc sống, không chút e dè hay trốn tránh.

Hơn ai hết, Giải Giải hiểu rằng khi đối mặt với khó khăn, nhất định phải giữ được tâm thái vững vàng, thái độ bình tĩnh thì mới có thể tìm ra được giải pháp vẹn toàn.

Cho nên, Cự Giải cũng là một chòm sao gặp hung hóa cát khi sở hữu vận khí rất may mắn. Sự tỉnh táo và lý trí giúp cho cung hoàng đạo này tìm được đường đi trong tình huống bế tắc nhất. Cuối cùng mọi khó khăn đều được giải quyết, mọi gian khổ đều vượt qua.

Xử Nữ: Giỏi nắm bắt cơ hội

Với một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo như Xử Nữ, họ có lòng cầu tiến rất mạnh mẽ. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đối mặt với bất cứ vấn đề nào, chòm sao này đều tích cực hướng về phía trước.

Cho dù gặp khó khăn, họ cũng sẽ biến "nguy" thành "cơ", tự tạo cơ hội để rèn luyện và phát triển chính mình.

Hơn nữa, Xử Nhi rất giỏi nắm bắt cơ hội, mỗi lần thực hiện sẽ đạt được hiệu quả khá cao. Đó là lý do may mắn luôn song hành bên họ trong thời khắc mấu chốt, giúp hóa nguy thành an, gặp hung hóa cát.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

TOP 4 CUNG HOÀNG ĐẠO, ghét lặng thầm yêu, thích ai là tấn công quyết liệt, ĐIÊN CUỒNG VÌ YÊU

TOP 4 CUNG HOÀNG ĐẠO, ghét lặng thầm yêu, thích ai là tấn công quyết liệt, ĐIÊN CUỒNG VÌ YÊU

Nếu ai đó bị lọt vào mắt xanh của các cung hoàng đạo này thì không cần mắc công đoán già đoán non, vì họ rất thẳng thắng và điên cuồng tấn công bạn!

Xem thêm
Từ khóa:   12 cung hoàng đạo may mắn top 4 cung hoàng đạo may mắn cung hoàng đạo tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 6 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền