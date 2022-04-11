Những CUNG HOÀNG ĐẠO này GIỎI CHE GIẤU CẢM XÚC đến không ngờ, có cung GIẢ BỘ CHỮNG CHẠC

Cự Giải chính là một chòm sao nằm trong danh sách các cung hoàng đạo giỏi che giấu bản chất này. Thế giới nội tâm của những chú Cua rất phức tạp, khó hiểu, tự gây mâu thuẫn với chính bản thân mình.

Bề ngoài của Cự Giải khá lãnh đạm nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc cho nội tâm mềm yếu, dễ tổn thương mà chỉ có những người thật sự hiểu Cự Giải mới biết được.

Người mới quen sẽ cho rằng Giải Giải là một người cực kỳ lý trí trong mọi hoàn cảnh, làm việc gì cũng giữ được tỉnh táo, không bao giờ hành động vội vàng thiếu suy nghĩ. Nhưng thực ra đó chỉ là lớp ngụy trang bên ngoài của chòm sao này mà thôi.

Tính cách nhạy cảm, dễ tổn thương, suy nghĩ cảm tính khiến họ luôn thiếu cảm giác an toàn. Cho nên, Giải Giải buộc phải đeo một lớp mặt nạ văn nhã để che đậy cảm xúc như lửa nóng bên trong của mình.

Hơn nữa, việc Cự Giải sống hai mặt cũng là có mục đích cá nhân cả. Đây vốn là chòm sao sống rất thực tế, chỉ cần là việc hay người có lợi cho mình, họ sẵn sàng tỏ ra yêu thích và nhiệt tình với đối phương.

Vì thuộc họ Nước, tính cách của cung hoàng đạo này cũng thuộc dạng khó đoán, dễ thay đổi. Chính vì thế, nhiều người có cảm giác không an toàn khi ở bên cạnh Cự Giải bởi họ cho rằng chòm sao này khá giả tạo và không thành thật dù thực tâm Cự Giải cũng không có ý xấu nào với đối phương. Bạn có biết lời nói dối của 12 chòm sao là gì?

Xử Nữ: Bên ngoài rụt rè, nội tâm lại rất phong phú

Trong mắt mọi người, Xử Nữ sở hữu một khí chất rất lạnh lùng, khó tiếp cận, là kiểu người chỉ có thể đứng từ xa nhìn chứ không thể đến gần. Nếu như có ấn tượng như vậy về Xử Nhi, đó chẳng qua là do bạn chưa thân quen với chòm sao này mà thôi.

Bản chất thật sự của Xử nữ là người sở hữu thế giới nội tâm rất phong phú, khác hẳn với vẻ rụt rè và nhút nhát bên ngoài.

Sở dĩ cung hoàng đạo này không muốn bộc lộ nội tâm của mình ra là bởi họ là người rất thận trọng, sẽ không dễ dàng "bóc trần" bản thân ra trước mặt người khác, càng không dễ dàng hòa nhập vào một môi trường xa lạ.

Vì thế, với người lạ, Xử Nữ sẽ tỏ ra hết sức dè dặt, khiến người khác nghĩ rằng chòm sao này thật nhút nhát, ít nói. Nhưng chỉ có người nhà, bạn thân, và nhất là người yêu mới hiểu rằng thực chất Xử Nhi có tâm hồn rất bay bổng, rất thích náo nhiệt.

Có thể thấy, việc che giấu bản chất của Xử Nữ rất vô hại, họ chẳng qua chỉ chưa đủ tin tưởng để có thể bộc lộ bản chất của mình trong một môi trường xa lạ mà thôi.

Thiên Bình: Coi trọng hình tượng, giả bộ chững chạc

Với một người yêu thích cái đẹp như Thiên Bình, họ luôn muốn bản thân lúc nào cũng phải hoàn hảo không chút tỳ vết trong mắt người khác.

Tính cách kiêu ngạo của Thiên Thiên là do bẩm sinh, họ rất chú ý ánh mắt người khác nhìn mình ra sao. Không ai có thể để ý cái nhìn của người khác hơn chòm sao này. Cho nên họ vẫn quen sắm vai một người có hình tượng vô cùng chững chạc và hoàn hảo nhất.

Làm hài lòng tất cả mọi người cũng chính là bản chất của chòm sao này. Nếu có một cuộc tranh cãi giữa những người bạn, họ sẽ dung hòa bằng mọi giá thay vì xu nịnh một bên. Mặc kệ điều đó khiến họ trở nên thiếu chính kiến, "ba phải" trong mắt người khác.

Thêm nữa, bản chất của Thiên Bình ít khi nào thù dai hay giận ai quá lâu, mặc dù họ nhớ tất cả những lỗi lầm mà người khác gây ra cho họ nhưng họ vẫn có thể tha thứ và bỏ qua chuyện cũ.

Vậy nên, đừng cảm thấy lạ nếu như bạn vừa thấy Thiên Bình tức tối một người nào đó nhưng vài hôm sau đã có thể vui vẻ cười nói với người đó rồi.

Bề ngoài như "thiên sứ hòa bình" và luôn tỏ ra vô cùng thông thái hoàn mỹ như vậy, nhưng thực chất Thiên Thiên lại rất dễ bối rối mỗi khi gặp vấn đề bất ngờ, thậm chí không thể làm đúng như những gì mình đã “khoe mẽ” trước đó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.