Vật may mắn tuần mới (11-17/4), giúp cung hoàng đạo hút điều lành: XỬ NỮ nhớ mang kính, THIÊN BÌNH nhớ “thỉnh” bùa may mắn

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 14:01

Bước vào tuần mới, những cung hoàng đạo chỉ cần mang theo những vật này sẽ hút may mắn vào người

Bạch Dương (21/03-19/04) - Ly nước

Vốn nóng nảy và thiếu kiên nhẫn, Bạch Dương hẳn rất cần một ly nước lạnh để có thể điều hòa lại tính khí thất thường của mình. Một ly nước sẽ làm dịu lại một Bạch Dương ngay lập tức, đây không chỉ là một vật mang lại may mắn mà còn giúp ích khá nhiều cho tâm trạng của Bạch Dương nữa đấy nhé! Và nhớ là ly nước chứ không phải chiếc cốc uống trà nóng hổi đâu nhé!

Kim Ngưu (20/04-20/05) - Móc chìa khóa

Vật may mắn tuần mới (11-17/4), giúp cung hoàng đạo hút điều lành: XỬ NỮ nhớ mang kính, THIÊN BÌNH nhớ “thỉnh” bùa may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu có thể, Kim Ngưu hãy lựa chọn cho mình những chiếc móc khóa thật xinh, đặc biệt là màu nâu. Bởi lẽ, một người kĩ lưỡng và hay làm tay hòm chìa khóa như Kim Ngưu rất cần đến một chiếc móc khóa để khiến bạn cảm thấy chắc chắn và vững chãi hơn. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng màu nâu thì thật cũ kĩ và chẳng bắt mắt chút nào, nhưng đừng lo lắng, có ai lại bán móc khóa một màu đâu chứ!

Song Tử (21/05-21/06) - Âm nhạc

Khác hoàn toàn với 12 cung Hoàng Đạo còn lại, vật mang lại may mắn cho Song Tử không phải là một thứ vật chất đơn thuần mà lại là một vật có giá trị tinh thần rất cao. Âm nhạc có một sức mạnh diệu kì, những lúc mệt mỏi hay bị rơi vào trạng thái stress nặng, Song Tử chỉ cần nhắm mắt lắng nghe một giai điệu nào đó, mọi chuyện dường như sẽ tan chảy hết. Và rằng một Song Tử thì có khả năng cảm thụ âm nhạc thiên bẩm, bạn hãy cứ tự nhiên thể hiện những ca khúc mình thích nhé!

Cự Giải (22/06-22/07) - Vỏ sò, vỏ ốc

Một nàng công chúa thì phải chui ra khỏi cái vỏ ốc của mình để bước ra thế giới bên ngoài, Cự Giải cũng vậy, vốn sẵn dịu dàng, dễ thương, một Cự Giải rất cần cho mình một chiếc vỏ sò hoặc vỏ ốc để luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mình là một nàng công chúa, và những gì mình cần là bước ra ngoài, ngẩng cao đầu và nở nụ cười đầy kiêu hãnh.

Sư Tử (23/07-22/08) - Dây chuyền bạc

Sư Tử là một cung Hoàng đạo rất thông minh, nhanh nhẹn và chẳng mấy khi làm hư việc gì. Điều đó cộng thêm một sơi dây chuyền bạc sẽ giúp Sư Tử có thêm may mắn và thể hiện bản thân một cách tốt hơn. Bởi lẽ màu bạc sẽ giúp Sư Tử cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, giữa khả năng và cảm tính để mọi chuyện được xuôi chèo mát mái.

Xử Nữ (23/08-22/09) - Gọng kính

Vật may mắn tuần mới (11-17/4), giúp cung hoàng đạo hút điều lành: XỬ NỮ nhớ mang kính, THIÊN BÌNH nhớ “thỉnh” bùa may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngay cả khi bạn không bị cận thì hình ảnh một Xử Nữ chăm chỉ với cặp kính đang chăm chú đọc sách vẫn làm hút hồn người khác. Đừng để ý đến ánh mắt của người khác, bạn quyến rũ hơn những gì bạn tưởng đấy Xử Nữ ạ. Và nếu như bạn muốn lựa cho mình một chiếc gọng kính thì hãy cân nhắc đến những màu sắc xanh lá cây và tím nhạt.

Thiên Bình (23/09-22/10) - Lá bùa may mắn

Vật may mắn tuần mới (11-17/4), giúp cung hoàng đạo hút điều lành: XỬ NỮ nhớ mang kính, THIÊN BÌNH nhớ “thỉnh” bùa may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Bùa thì đương nhiên là may mắn rồi nhưng với Thiên Bình thì một lá bùa còn mang nhiều tầng ý nghĩa hơn thế. Bởi Thiên Bình đôi lúc khá tin tưởng vào những gì tâm linh, một lá bùa may mắn sẽ khiến bạn yên tâm hơn, đỡ thấp thỏm hay lo lắng khi phải đưa ra một quyết định gì đó.

Thần Nông (23/10-21/11) - Gương soi

Một chiếc gương soi nho nhỏ mang theo bên mình sẽ giúp Bọ Cạp tự tin khẳng định mình. Bạn không cần phải quá trau chuốt bản thân đến độ mỗi giờ đều lôi ra chải chuốt. Thế nhưng một Bọ Cạp sẽ trở nên bản lĩnh hơn nhiều nếu như bạn cảm thấy ngoại hình mình ổn hơn một chút, không còn đầu bù tóc rối hay chiếc ca-ra-vat bị thắt lệch.

Nhân Mã (22/11-21/12) - Lắc tay

Có vô vàn những loại lắc tay mà chẳng ai có thể đếm xuể hết được. Một chiếc vòng đá hay một dải ruy băng cũng đều được gọi là đồ may mắn dành cho Nhân Mã. Bạn sẽ tràn trề năng lượng và nhiệt huyết mỗi khi nhìn thấy chiếc lắc tay ngự trị. Hồng hoặc những gam màu pastel cũng là những lựa chọn rất thông minh dành cho bạn.

Ma Kết (22/12-19/01) - Đồng hồ

Vật may mắn tuần mới (11-17/4), giúp cung hoàng đạo hút điều lành: XỬ NỮ nhớ mang kính, THIÊN BÌNH nhớ “thỉnh” bùa may mắn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Mặc dù đã có chức năng xem giờ của điện thoại nhưng đeo trên tay một chiếc đồng hồ càng làm Ma Kết tăng thêm vẻ ngoài thành đạt hơn nữa. Người cung Ma Kết nghiêm túc, lãnh đạm và hiếm khi trễ hẹn, chính vì vậy, đeo một chiếc đồng hồ tông xanh navy hoặc đen cũng rất hợp với Ma kết. Không chỉ tiện lợi mà đồng hồ còn giúp Ma Kết cảm thấy chắc chắn hơn, mọi chuyện cũng dễ thuận buồm xuôi gió hơn.

Bảo Bình (20/01-18/02) - Giày

Dù là cá tính trong những đôi giày thể thao trẻ trung năng động hay lịch lãm sang trọng trong những đôi cao gót đầy nữ tính, Bảo Bình vẫn toát lên mình dáng vẻ của một người yêu thích lãng mạn. Chính vì vậy mà Bảo Bình rất cần cho mình một đôi giày thật vững chãi để bạn tự tin sải bước trên con đường của mình. Màu nude là một trong những màu khá hợp với bạn đấy!

Song Ngư (19/02-20/03) - Khăn tay

Dịu dàng và luôn xuất hiện với những nụ cười thật nhẹ, Song Ngư hệt như một cô nàng tiểu thư chính hiệu. Nếu mang theo một chiếc khăn tay bên mình, hẳn ai cũng có thể nhầm lẫn Song Ngư với một nàng công chúa nào đó. Mặc dù hiện nay, xu thế sử dụng khăn tay của mọi người bắt đầu hiếm, nhưng việc có một chiếc khăn tay thêu hoa tỉ mỉ hoặc một dòng chữ nho nhỏ nào đó, hẳn Song Ngư sẽ tự tin hơn rất nhiều khi xuất hiện trước mặt mọi người.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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