6 tháng cuối năm, top 3 cung hoàng đạo được vũ trụ hộ mệnh, BỌ CẠP nguồn tiền đổ về từ mọi phía, NHÂN MÃ tình yêu ập đến bất ngờ

Sao Hải Vương ở trong ngôi nhà thứ 5 của bạn trong nhiều năm giúp bạn tìm thấy nhiều điều thú vị hơn nữa. Có vẻ như năm nay Hổ Cáp sẽ ở nhà cùng với những thú vui giải trí tại nhà nhiều hơn.

Những thay đổi lớn nhất cho Hổ Cáp trong nửa cuối năm 2022 sẽ tập trung vào chuyện ái ân của họ. Sao Mộc thực hiện chuyến du ngoạn với Sao Diêm Vương và Sao Thổ suốt cả năm. Nó cho thấy rằng bạn kiếm được tiền bằng những phương tiện thú vị và có may mắn trong những điều giả định.

6 tháng cuối năm 2022 bạn có niềm yêu thích cao hơn đối với nghệ thuật, trẻ em, cũng như những hình tượng trẻ em trong cuộc sống của bạn.

Tình yêu có lẽ là lĩnh vực mang đến thử thách nhất trong. Tình yêu là điều kỳ diệu nhưng không thể đoán trước được. Các mối quan hệ ở thời hiện tại đang được bạn thử thách nghiêm ngặt.

Nhân Mã (23/11-21/12)

Ảnh minh họa: Internet

Nhân Mã có vẻ như sẽ ổn định hơn vào 6 tháng cuối năm 2022, chòm sao này vốn dĩ ưa chạy nhảy đó đây nhưng năm nay thì không.

Mặc dù năm sắp tới là một năm tài chính quan trọng, thành công thực sự mạnh mẽ, tiền bạc vượt trội hơn địa vị và cả sự nổi trội nhưng bạn vẫn ưa một cuộc sống ổn định không sóng gió.

Những ngày cuối năm chắc chắn sẽ có nhiều biến động khá mạnh so với trong năm. Nhân Mã sẽ không kiểm soát được những chuyện xảy ra vào cuối năm, hãy cứ thuận theo tự nhiên nhé.

Năm ngoái, bạn vẫn là người theo chủ nghĩa sống nhiệt thành, nổi bật, tung bay. Năm nay bạn có vẻ khá nghiêm khắc hơn để đưa bản thân vào khuôn khổ học tập, kiếm tiền.

Sao Hải Vương đã ở ngôi nhà thứ 4 của bạn trong nhiều năm và sẽ ở đó trong nhiều năm nữa. Nhờ đó mà các thành viên trong gia đình và cả đời sống tình cảm của bạn cũng trở nên tinh tế hơn, hạnh phúc hơn.

Ma Kết (22/12-19/1)

Ảnh minh họa: Internet

Ngôi nhà số 1 của bạn là nơi có sức mạnh cực lớn trong năm nay đó Ma Kết. Bạn là chòm sao giỏi đột phá nghịch cảnh, là con người độc lập, tự chủ và năng động hơn rất nhiều so với năm cũ.

Một năm tuyệt vời để có được thân hình và vóc dáng chuẩn. Sao Mộc vẫn ở trong nhà của bạn lúc này giúp bạn ở trong giai đoạn thành công.

Sao Thiên Vương đã rời khỏi ngôi nhà thứ 4 của bạn vĩnh viễn (và cũng sẽ không trở lại trong nhiều năm nữa) giúp tâm lý của bạn bình ổn hơn rất nhiều.

Năm nay Ma Kết vừa có vài tin vui về sự nghiệp, học hành, tiền bạc vừa có được sự hoàn hảo trong suy nghĩ. Sao Mộc quả là vị cứu tinh của cung hoàng đạo này trong nửa cuối năm 2022.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.