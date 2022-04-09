Tuần mới (11-17/4), màu sắc CỰC MAY của 12 cung hoàng đạo, THIÊN BÌNH hợp với màu tươi trẻ, NHÂN MÃ lại hợp với sắc lãng mạn (phần 2)

Ngoài màu xanh lá thì những gam màu nhẹ nhàng, dịu êm cũng là sự lựa chọn tốt cho cung Thiên Bình như màu hồng, màu vàng chanh.

Thiên Bình thuộc mệnh Kim nên những người thuộc cung này sẽ hợp với các gam màu như màu xanh lá - màu sắc mang lại cảm giác thân thuộc về thiên nhiên, nguồn cội.

Ví dụ như màu Hồng mang lại năng lượng tích cực mà Thiên Bình cần, xua tan nhưng năng lượng tiêu cực và giúp bạn mang tới may mắn tiền tài. Màu sắc này cũng đại diện cho sự tử tế, tình yêu thương và chòm sao này sẽ tìm được sự cân bằng của mình.

Để cải thiện đời sống tình cảm Thiên Bình là màu chàm - màu sắc may mắn của vũ trụ.

Riêng trong phong thủy nhà ở, màu đỏ sẽ mang lại may mắn cho bạn nhưng đừng sử dụng quá nhiều màu đỏ, chỉ xem đây là màu sắc tạo thành điểm nhấn nào đó trong từng căn phòng mà thôi.

Thiên Bình nên sử dụng điện thoại có màu vàng - màu của niềm tin và hy vọng, vẽ ra trước mắt người nhìn một tương lai tươi sáng và những điều tốt đẹp.

Hổ Cáp - Đỏ

Tìm hiểu màu sắc may mắn của 12 cung hoàng đạo, riêng với Hổ Cáp có tính cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn so với những chòm sao khác nên rất hợp với các gam màu mạnh như đỏ. Ngoài ra, một số gam màu xanh trung tính của nước cũng được cho là phù hợp với cung hoàng đạo này.

Tình cảm của Hổ Cáp sẽ hanh thông hơn nhờ màu chàm vì đây là màu thể hiện sự chân thành, thật thà.

Về nội thất, Hổ Cáp có thể ưu tiên dùng gam màu đỏ phù hợp cá tính mạnh mẽ, quyết đoán và có một niềm đam mê quyền lực, danh vọng khá lớn.

Hổ Cáp nên ưu tiên dùng điện thoại màu tím giúp họ trở nên điềm tĩnh hơn, từ tốn hơn khi nghe điện thoại.

Trang phục màu đen chính là gam màu phù hợp cho cung Hổ Cáp khi chọn quần áo phù hợp với họ vì vốn là người có cảm xúc sâu sắc và mãnh liệt, họ cũng khá bướng bỉnh nên màu sắc này sẽ giúp họ trở nên điềm tĩnh trở lại.

Nhân Mã – Tím và vàng

Ảnh minh họa: Internet

Nhân Mã chịu sự quản chiếu của sao Mộc, hành tinh của niềm vui và may mắn và các màu sắc phản ánh đúng con người của họ bao gồm màu tím, màu vàng và màu đỏ tươi, ngoài ra, màu xanh gắn với ý nghĩa thúc đẩy, nuôi dưỡng ước mơ cũng rất hợp với họ

Để công việc hanh thông, Nhân Mã nên chọn màu vàng đậm - màu của giao tiếp giao tiếp ở cấp độ tinh thần.

Muốn đời sống tình cảm thêm phần suôn sẻ, cung hoàng đạo Nhân Mã nên ưu tiên chọn gam màu xanh dương mang tới cảm giác nhạy cảm, tinh tế.

Gam màu tím với nhiều sắc độ khác nhau rất phù hợp cho cung hoàng đạo Nhân Mã chọn để trang trí nhà cửa.

Nhân Mã nên lựa chọn cho mình một chiếc điện thoại, ốp điện thoại có tông hồng mang lại cảm giác đồng cảm, sự quan tâm, hiểu biết, và một số điều khác như tình yêu và sự lãng mạn.

Khi lựa chọn trang phục, bạn nên ưu tiên các sắc hồng hoặc đỏ hồng. Đặc biệt là sắc hồng pastel rất phù hợp với cung hoàng đạo này - đây là gam màu không phải ai cũng hợp nhưng khi Nhân Mã mặc lên càng tôn lên làn da và sắc vóc của cô nàng.

Ma Kết - Vàng kim

Màu vàng kim sẽ là màu hộ mệnh cho cung hoàng đạo Ma Kết có được tình yêu như ý khi chính bạn tỏa ra sức hút mãnh liệt với người khác giới.

Màu sắc nội thất phù hợp với Ma Kết là màu xanh nhạt hoặc các màu như xanh dương với các sắc độ đậm nhạt khác nhau đều mang ý nghĩa tích cực, những màu này thuộc hành Thủy.

Ngoài ra, màu sắc may mắn của Ma Kết trong công việc và tài vận là đỏ, màu sắc mang tới năng lượng vật chất và tinh thần cho Ma Kết. Màu sắc rực rỡ này giúp xua tan nhưng năng lượng tiêu cực và giúp bạn mang tới may mắn tiền tài. Chòm sao này tiến bộ nhanh trong công việc, kinh doanh phát tài phát lộc khi sử dụng màu đỏ.

Bạn cũng nên ưu tiên chọn điện thoại, ốp điện thoại có gam màu cam tươi sáng sẽ giúp sáng tạo hơn trong suy nghĩ và linh hoạt hơn trong công việc.

Bảo Bình - Cam

Để cải thiện chuyện tình cảm Bảo Bình nên ưu tiên gam màu cam, màu sắc này còn mang lại sự nhiệt huyết, một tình yêu mạnh mẽ kèm theo những con ghen tuông lúc nóng, lúc lạnh của Bảo Bình.

Riêng màu xanh lá mang bản sắc của tự nhiên rất hợp để thúc đẩy bạn kinh doanh phát triển, trở nên nhanh nhạy hơn trong công việc.

Riêng về nội thất thì bạn nên lưu ý gam màu xanh đậm, nên ưu tiên màu này cho không gian phòng khách nhà bạn hoặc các sắc độ khác của màu xanh với độ đậm nhạt khác nhau cũng có thể thay thế.

Bảo Bình rất hợp với trang phục có màu thuộc hành Thủy như xanh dương, đen vì hai màu này mang lại sức mạnh nội lực cho Bảo Bình giúp họ luôn cảm thấy cuộc sống này thật đẹp, đáng sống.

Song Ngư - Vàng nhạt và Tím nhạt

Song Ngư được cai trị bởi sao Mộc màu vàng chính là màu phù hợp với họ. Sự tươi mới của gam màu này sẽ khơi dậy những niềm hứng khởi và tính cách lạc quan trong con người Song Ngư. Vốn là người mơ mộng nên gam màu vàng nhạt hay màu tím nhạt là phù hợp nhất. Màu vàng còn giúp cho trực giác của Song Ngư trở nên tinh nhạy một cách bất ngờ.

Họ cũng khá hợp với sắc xanh lam - nước biển, sóng nước đại dương bồng bềnh bao la. Bởi bản tính của Song Ngư vốn rất mơ hồ, bí ẩn, không kiên định và hay thay đổi, khó định hình nắm bắt, nên sắc xanh làm bí ẩn của biển cả là sắc màu tượng trưng cho cá tính của họ.

Màu tím là gam màu rất hợp với những người hay mơ mộng như Song Ngư.

Sắc màu này phụ thuộc vào hành tinh thống trị bạn và nó khiến cho chúng ta nhiều khi cũng không hiểu tại sao mình lại cứ thích một sắc màu nào đó, cứ đi theo một khuynh hướng thời trang nào đó… Vì thế nếu bạn thuộc cung Song Ngư nên nhớ rằng bạn hợp những gam màu như tím, vàng, xanh lam...

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.