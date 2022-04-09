Top 4 cung hoàng đạo nữ quyến rũ, crush mê như điếu đổ: SƯ TỬ trung tâm của mọi sự chú ý, THIÊN BÌNH duyên dáng trong cử chỉ.

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 14:01

Những cung hoàng đạo nữ dưới đây thật may mắn khi nằm trong top cung hoàng đạo có sức hấp dẫn đối phương.

THIÊN BÌNH

Top 4 cung hoàng đạo nữ quyến rũ, crush mê như điếu đổ: SƯ TỬ trung tâm của mọi sự chú ý, THIÊN BÌNH duyên dáng trong cử chỉ. - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thiên Bình là một cô gái yêu sự hòa bình. Cung hoàng đạo này rất ghét những cuộc cãi vã và đối đầu. Do vậy, cô thường làm đủ mọi cách để giữ gìn sự bình yên quanh mình. Để làm điều này, Thiên Bình sử dụng sự duyên dáng của mình, từ lời nói tới cử chỉ và hành động để tạo ấn tượng tốt với người đối diện. Sức hút trời ban của Thiên Bình khiến cho cô trở nên thú vị trong mắt người khác, đặc biệt là trong các mối quan hệ tình cảm. Thế nên, Thiên Bình chẳng bao giờ phải ở một mình hay cảm thấy cô đơn.

SONG TỬ

Top 4 cung hoàng đạo nữ quyến rũ, crush mê như điếu đổ: SƯ TỬ trung tâm của mọi sự chú ý, THIÊN BÌNH duyên dáng trong cử chỉ. - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cặp song sinh tháng 6 này là những người rất thích giao tiếp với mọi người và họ biết chắc chắn mình muốn gì. Để đạt được mục đích, Song Tử thường để cho sự quyến rũ của mình được tự do bay nhảy và lôi cuốn mọi người xung quanh. Vậy nên, khó mà cưỡng nổi sức hút của Song Tử, đặc biệt là trong chuyện hẹn hò. Tuy nhiên, tài tán tỉnh của họ thường dẫn đến những cuộc vui hằng đêm, nên họ chẳng vội đi tìm tình yêu đích thực mà luôn giữ khoảng cách, khiến cho người đối diện muốn chạm tới mà chẳng thể.

SƯ TỬ

Top 4 cung hoàng đạo nữ quyến rũ, crush mê như điếu đổ: SƯ TỬ trung tâm của mọi sự chú ý, THIÊN BÌNH duyên dáng trong cử chỉ. - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Sư Tử là người yêu thích sự chú ý từ người khác và luôn là trung tâm của mọi đám đông. Có thể nói, Sư Tử có thể làm đủ mọi cách để được người khác chú ý và làm người nổi trội nhất. Tuy nhiên, đây không phải là một vấn đề khó khăn của cung hoàng đạo này, bởi Sư Tử là một người có sức hút khó tránh khỏi và có tài sử dụng chúng cực kì điêu luyện. Thêm nữa, sự cuốn hút của Sư Tử cũng đền từ tài ăn nói và tán tỉnh của mình. Cung hoàng đạo này có thể biết chính xác mình cần nói những gì để “thu phục” người đối diện trong phút chốc.

KIM NGƯU

Top 4 cung hoàng đạo nữ quyến rũ, crush mê như điếu đổ: SƯ TỬ trung tâm của mọi sự chú ý, THIÊN BÌNH duyên dáng trong cử chỉ. - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Mặc dù Kim Ngưu thường tỏ ra cáu kỉnh với những người thân thiết, khi cung hoàng đạo này hiện diện trong một nhóm người không quen biết, ta có thể nhầm tưởng đây là một con người hoàn toàn khác. Kim Ngưu hay có xu hướng sử dụng sự quyến rũ của mình với những người mới quen, bởi họ biết chắc mình sẽ đạt được mục đích mình muốn khi làm vậy. Những lúc đó, Kim Ngưu trở nên vô cùng sáng tạo trong cách thu hút người đối diện. Cung hoàng đạo này biết tận dụng triệt thể các thế mạnh của mình, dẫn đến việc chẳng ai có thể cưỡng lại được Kim Ngưu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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