Khi Bạch Dương thích một người ư? Vậy thì họ nhất định sẽ dũng cảm bày tỏ, thẳng thắn theo đuổi chơ tới cùng. Yêu thầm, thích thầm gì chứ, những từ đó không hề có trong từ điển của những chú Cừu.

Cho nên với một người thẳng thắn như chòm sao này, họ ghét nhất là phải che giấu cảm xúc và suy nghĩ của mình. Nhất là khi đối diện người mình yêu, Dương Dương chính là chòm sao ghét yêu thầm điển hình.

Dương Dương nghĩ rằng, trong lúc bạn đang chần chừ, tìm cách che giấu tình cảm của mình không để cho ai biết thì có lẽ người ấy đã thuộc về một người nào đó rồi ấy chứ.

Với họ, thời gian dùng để yêu thầm đó chi bằng dùng để nghĩ xem làm cách nào để có thể theo đuổi được người ấy, làm thế nào để mỗi ngày đều được ở bên đối phương thì tốt hơn. Đọc ngay: Đọ độ dũng cảm của 12 chòm sao khi đối diện với tình yêu của đời

Song Tử

Ảnh minh họa: Internet

Song Tử đa phần là những người có tính cách rất hoạt bát, ưu náo nhiệt, ghét ngồi yên một chỗ. Người như họ thì làm sao có thể là nhân vật sẽ nói những câu như "thật ra tôi yêu thầm bạn từ rất lâu rồi" chứ?

Phải biết rằng, chòm sao này làm gì cũng rất náo động, cho nên cách thức thể hiện tình cảm cũng vừa sôi nổi vừa thẳng thắn.

Chỉ cần xác định rõ được người mình thích, Song Song nhất định sẽ chẳng chút do dự, tranh thủ thời gian bày tỏ tâm ý của mình với đối phương. Mục đích là để đối phương biết có sự tồn tại của họ, biết được tình cảm họ dành cho mình.

Song Tử tin rằng, chỉ cần mình dũng cảm và kiên trì theo đuổi, rồi một ngày nào đó đối phương chắc chắn sẽ rung động và trở thành nửa kia của mình.

Hổ Cáp

Ảnh minh họa: Internet

Đối với chuyện "tình yêu tình báo", Hổ Cáp có thái độ vừa cố chấp lại vừa dũng cảm. Một khi xác định rõ ràng mục tiêu để theo đuổi, Cáp Nhi sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào hoàn cảnh dằn vặt, giày vò vì yêu thầm người ta.

Chòm sao này chỉ muốn sớm ngày được nắm tay người ấy, cùng bên nhau hưởng thụ tháng ngày ngọt ngào của tình yêu, mãi mãi không chia cách.

Thậm chí, Hổ Cáp còn chấp nhận thay đổi cái tính lầm lì ít nói thường ngày của mình, trở nên hoạt bát và sôi nổi hơn. Nhất là ở trước mặt người họ yêu, cung hoàng đạo này sẽ nghĩ mọi biện pháp để có thể lấy lòng người ấy, hoặc chỉ đổi lấy một nụ cười của đối phương cũng được.

Đừng bao giờ ngạc nhiên khi một ngày nào đó, người trầm tính như Hổ Cáp lại phát ngôn những câu "thả thính" ngọt ngào, sến súa nhé. Họ còn hận không thể cho cả thế giới biết mình yêu đối phương nhường nào. Bạn có biết đâu là cách 12 chòm sao gặp được tình yêu đích thực của đời mình?

Sư Tử

Ảnh minh họa: Internet

Sư Tử là những người nhiệt tình như ánh mặt trời mùa hè vậy. Khi sa vào lưới tình, những chú Sư Tử căn bản không cách nào kiềm chế được cảm xúc vui sướng trong lòng.

Họ chỉ muốn lập tức chứng tỏ những điều mình tài giỏi để đối phương cảm nhận được sức hút và sinh ra hảo cảm với mình, nào còn thời gian để yêu thầm trong bóng tối cơ chứ?

Đối với người vừa cởi mở vừa thẳng thắn như Sư Tử mà nói, trong thanh xuân quý giá, yêu thầm người khác là một việc vô cùng lãng phí thời gian.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.