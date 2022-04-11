Tuần đầu tháng 5 (2-8/5), TOP 4 CUNG HOÀNG ĐẠO nhảy một bước vào TRUE LOVE, hạnh phúc bao người ngưỡng mộ, yêu là cưới

Thời điểm này là thời điểm đào hoa nở rộ với bạn, nhất là khi bạn vẫn còn độc thân. Bạn dần có thái độ tích cực đối với các mối quan hệ mới. Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu những đối tượng khác giới tiếp cận mình và nếu cần thiết, bạn cũng sẵn sàng chủ động bày tỏ tình cảm.

Về cơ bản, tuần mới của Bạch Dương khá suôn sẻ, tuy nhiên, nếu muốn mọi việc thuận lợi hơn nữa, bạn nên khéo léo hơn trong giao tiếp với mọi người. Hãy dành thời gian để tập trung vào những điều mang lại cho bạn niềm vui và động lực sống.

Còn với những người đã có đôi có cặp, các bạn có khá nhiều cơ hội để gia tăng sự gắn kết giữa hai người trong thời gian này. Bạn quý trọng đối phương bởi người ấy đã hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong cuộc sống, nhất là khi bạn gặp khó khăn.

Kim Ngưu

Ảnh minh họa: Internet

Để có một tuần mới tràn đầy may mắn, Kim Ngưu hãy tự tin hơn và chủ động lên tiếng về những điều bạn thấy không hợp lý. Ngoài ra, trước khi đi đến quyết định gì, bạn cũng cần cân nhắc kĩ càng, tránh việc dễ dàng đồng ý với mọi người như hiện tại.

Những người độc thân có cơ hội tìm thấy tình yêu trong thời gian này. Bạn nhận ra có một ai đó đã dành tình cảm cho mình từ rất lâu rồi, và điều ấy sẽ khiến cho bạn cảm thấy rất cảm động.

Bạn có thể cho đối phương cơ hội, rồi hai người sẽ được tận hưởng những giây phút ngọt ngào nhất của những người mới yêu.

Còn với những cặp đôi đang yêu, bạn và người ấy có nhiều thời gian hơn để ở bên nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn mỗi ngày, nhờ vậy mà tình cảm càng thêm phần sâu sắc. Xem thêm: Bí quyết giữ hạnh phúc hôn nhân của 12 chòm sao?

Nhân Mã

Ảnh minh họa: Internet

Nhân Mã hãy chủ động và tích cực hơn trong tuần mới này, trên cả hai phương diện của cuộc sống là sự nghiệp và tình cảm. Những việc tồn đọng suốt bấy lâu nay, bạn nên dành thời gian để giải quyết ngay lập tức, chớ có kéo dài thời gian thêm nữa.

Trong chuyện tình cảm, những người độc thân dần nhận được nhiều sự chú ý hơn đến từ những người bạn khác giới.

Bạn nhận ra rằng bản thân mình cũng có sức hút riêng, và khoảng thời gian này, bạn sẵn sàng thể hiện con người thật sự của mình cho mọi người được biết.

Còn với những ai đã có đôi, cung hoàng đạo hạnh phúc tuần mới này và người ấy ngày một thấu hiểu nhau hơn. Có những khi không cần phải nói, người ấy đã thấu hiểu bạn muốn gì và làm giống y như vậy rồi. Điều này khiến bạn cảm thấy rất hạnh phúc.

Song Ngư

Ảnh minh họa: Internet

Có đôi khi, Song Ngư sẽ cảm thấy căng thẳng trong tuần này, tuy nhiên, bạn không nên giữ những cảm xúc tiêu cực trong lòng.

Hãy cởi mở hơn và tâm sự những điều ấy với người mà mình tin tưởng nhé! Chỉ khi tâm lý nhẹ nhàng và ổn định, bạn mới cảm thấy sức sống tràn trẻ và nhận ra rằng thế giới này tươi đẹp biết bao.

Trong chuyện tình cảm, các bạn độc thân dần được cảm hóa bởi tình cảm của một ai đó. Bạn dần cân nhắc đến việc cho đối phương một cơ hội. Hi vọng hai người sẽ cùng nhau đi tới một cái kết thật hạnh phúc nhé.

Còn nếu đã tìm được nửa kia, bạn nhận thấy mình càng lúc càng dựa dẫm và ỷ lại vào người ấy. Khi ở bên người ấy, bạn tự tin làm chính mình và muốn cảm nhận được sự quan tâm cũng như chiều chuộng của người ta.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.