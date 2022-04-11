Cho nên Ngưu Nhi muốn phát triển tình cảm một cách tự nhiên với đối tượng mà mình để ý vốn là chuyện chẳng hề dễ dàng gì.

Những chú Trâu là người có tính cách rất trầm tĩnh, chậm tiêu nên thường bị đánh giá là người chậm chạp, cứng nhắc. Nhất là khi ở bên cạnh người khác phái, họ rất dễ lúng túng, không biết phải nói gì hay thể hiện ra sao để ghi điểm trong mắt đối phương.

Với chòm sao này, nếu yêu qua mai mối lại đạt được kết quả hoàn toàn khác. Nhất là khi được người quen giới thiệu đối tượng gặp mặt, vì đã có hiểu biết sơ qua thông tin về đối phương qua người quen nên khi gặp mặt, Kim ngưu có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với đối phương.

Lúc này, những chú Trâu chẳng hề bẽn lẽn chút nào, thậm chí còn chủ động đặt câu hỏi để hiểu hơn về người ấy. Có thể nói, thông qua hình thức mai mối này, họ đã hoàn toàn mở cửa trái tim và mạnh dạn hơn rất nhiều.

Cả hai bên có thể thoải mái trao đổi với nhau, hỏi thăm để tìm hiểu rõ hơn về người đối diện, sau cuộc hẹn đầu tiên sẽ có những cuộc hẹn thứ hai, thứ ba... Cứ như vậy, khả năng tìm được tình yêu đích thực qua đối tượng giới thiệu như vậy của Ngưu Nhi sẽ cao hơn rất nhiều.

Cự Giải

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo, Cự Giải cũng là một chòm sao tương đối hướng nội. Họ gây được ấn tượng là một người ngoan hiền, dễ tính nhưng trong chuyện tình cảm, những chú Cua khó tính vô cùng. Họ có những yêu cầu riêng để tìm được một người yêu thích hợp với mình.

Lại thêm cái tính hay suy nghĩ nhiều, thích làm phức tạp hóa vấn đề, khó thẳng thắn chia sẻ cảm nghĩ của bản thân nên người có thể hiểu được Giải Giải sẽ rất hiếm. Mà nếu không phải là người hiểu được mình, Cự Giải sẽ chẳng bao giờ chịu mở cửa trái tim.

Chòm sao này rất hiếm khi chủ động theo đuổi một ai đó, thậm chí còn không chủ động phát triển vòng quan hệ xã giao của mình.

Hơn nữa, Cự Giải lại rất "lười" ra ngoài, ngày nghỉ chỉ tích ở yên trong nhà chứ không ra ngoài chơi. Cũng bởi luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn, sợ bị tổn thương, đây chính là những lý do khiến chòm sao này cứ mãi "ễ bền vững".

Với tính cách và suy nghĩ như vậy, có lẽ chỉ khi thông qua mai mối, những chú Cua mới có thể tìm được tình yêu của riêng mình.

Bởi vì một khi đã chấp nhận gặp mặt đối tượng được giới thiệu, cả hai bên đều ôm thái độ yêu đương nghiêm túc, xác định yêu là để tiến tới hôn nhân nên tư tưởng của Cự Giải cũng thoải mái hơn, dễ mở lòng mình để tìm hiểu về đối phương hơn. Bạn có biết Vì sao 12 chòm sao không thể quên được người yêu cũ?

Xử Nữ

Đặc trưng của Xử Nữ chính là luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, việc gì cũng yêu cầu ở mức cao nhất, kể cả trong tình yêu.

Yêu cầu của Xử Nhi về nửa kia rất cao, hơn nữa cũng lo lắng đến rất nhiều yếu tố ngoại cảnh. Họ cũng rất sợ bị tổn thương. Liệu bạn có nằm trong 5 chòm sao nữ yêu hết lòng nhưng lại bị phản bội?

Nếu như có mối tình đầu, Xử Nữ sẽ yêu rất nhanh, nhưng từ sau mối tình đó trở đi, họ có phần e dè hơn. Hoặc chưa quên tình đầu, hoặc lo sợ đau khổ lặp lại, rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang khiến chòm sao này quyết đóng cửa trái tim.

Kể cả việc coi mắt người được mai mối, họ cũng phải tìm hiểu và lựa chọn thật kỹ càng, khi đã nắm được sơ qua về bối cảnh của đối phương cũng như tình hình gia đình của người ấy thì Xử Nhi mới đồng ý gặp mặt.

Mà một khi đã chịu gặp tức là Xử Nữ cũng đã có hảo cảm với đối phương. Họ nghĩ, gặp được tình yêu đích thực trong biển người mênh mông vốn là một chuyện khó như mò kim đáy bể, chi bằng thử lựa chọn phương pháp quen nhau qua giới thiệu của người quen xem, biết đâu mọi chuyện lại dễ dàng hơn?

Ma Kết

Cũng nằm trong danh sách cung hoàng đạo yêu qua mai mối chính là Ma Kết. Chòm sao này có sự chững chạc, trưởng thành, giỏi phân tích nên tạo được niềm tin cho người xung quanh.

Trước khi làm bất cứ việc gì, Kết Kết đều sẽ quan sát và suy tính rất kĩ càng, trong chuyện tình cảm họ lại càng nghiêm khắc hơn.

Kết Kết sẽ không bao giờ tùy tiện bắt đầu một mối quan hệ tình cảm, bởi với họ, yêu là xác định sẽ tiến tới hôn nhân chứ không phải yêu chơi.

Yêu cầu về nửa kia của Ma Kết cũng không hề thấp. Họ có thể không cần một người giàu có nhưng chắc chắn phải là một người hiểu chuyện, biết lắng nghe chia sẻ… Tưởng chừng như đều là những điều đơn giản trong một mối quan hệ nhưng để thỏa mãn những yêu cầu đó của Ma Kết lại chẳng hề đơn giản chút nào. Cứ thế, Kết Kết thà FA còn hơn là yêu đại một ai đó.

Khi được người quen mai mối một ai đó, Ma Kết cũng sẽ tìm hiểu sơ bộ về đối phương. Khi thấy người ấy cũng "ổn", họ sẽ bằng lòng hẹn gặp mặt.

Và buổi hẹn đó chính là cơ sở để chòm sao này đánh giá về đối phương. Thông qua thói quen ăn uống, hành động, nói năng, đi đứng... Kết Kết có thể hiểu hơn về tính cách của người ấy, từ đó đưa ra đánh giá người ấy có phải một nửa mà mình muốn tìm hay không.

Đối với người luôn coi trọng kết quả và muốn tránh mọi rủi ro có thể như Ma Kết, cách thức hẹn hò qua mai mối là thích hợp nhất với họ.

Song Ngư

Song Ngư là một chòm sao rất thích mơ mộng về những điều lãng mạn trong tương lai, cho nên những chú Cá luôn hy vọng một tình yêu đẹp như trong những câu chuyện tình yêu hay các bộ phim tình cảm sẽ đến với mình.

Ngư Nhi vì vậy mà cũng luôn mong chờ một ngày nào đó mình có thể tình cờ gặp được một người phù hợp với những mộng tưởng của bản thân, nhưng quả là thực tế luôn khốc liệt hơn tưởng tượng rất nhiều.

Ngư Nhi cứ chờ hoài, chờ mãi mà ngày ấy mãi chưa đến, người ấy cũng mãi không thấy xuất hiện.

Cho đến khi dần trở nên tuyệt vọng, chòm sao này mới chịu phó mặc nhân duyên của mình cho chuyện mai mối. Dù là giao chuyện tình cảm qua tay người khác, song vốn có thói quen mơ mộng, Song Ngư cũng không hề cho rằng yêu qua mai mối là không lãng mạn.

Với cung hoàng đạo này, hai người xa lạ gặp nhau đã là một cái duyên, duyên phận đó chỉ có thể gặp chứ không thể cưỡng cầu.

Tính cách Ngư Nhi có phần hướng nội, thích những thứ nhẹ nhàng và ngọt ngào, cũng thích được người khác theo đuổi chứ không phải là chủ động chạy theo tình cảm.

Mà khi đi coi mắt, cho dù bản thân ở thế bị động, Song Ngư vẫn rất háo hức muốn tìm hiểu hơn về đối phương. Cho nên khả năng tìm được chân ái của chòm sao này thông qua mai mối của người quen là rất lớn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm