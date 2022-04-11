Top 5 CUNG HOÀNG ĐẠO, càng được may mối CÀNG Ế BỀN VỮNG, một chòm sao MẠNG HỎA bị gọi tên

Nếu như ngay ở thời thanh xuân son sắc nhất, Xử Nữ có thể nhanh chóng tìm được một người yêu thương và nên duyên thì đã không tạo thành rắc rối về sau.

Xử Nữ vốn là một chòm sao tinh tế và chu đáo nhất nhì vòng tròn hoàng đạo. Họ là người làm việc gì cũng luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo nhất. Chính cái tính cầu toàn khiến Xử Nhi có những yêu cầu cực cao về người bạn đời tương lai của mình. Thậm chí, không ít lần Xử Nữ bị nhận xét là quá mức kén cá chọn canh nên mãi mà vẫn... ế.

Khi chòm sao này càng lớn tuổi, suy nghĩ của họ lại càng trở nên thực tế hơn, cái tính xét nét, bới lông tìm vết cũng ngày càng nghiêm trọng.

Chính vì thế mà những buổi xem mắt qua mai mối của cung hoàng đạo này rất khó để thành công ngay từ lần đầu tiên, đa số đều phải trải qua rất nhiều lần với những đối tượng khác nhau nhưng đều không thể lọt vào "mắt xanh" của Xử Nhi.

Không phải là chê ngoại hình đối phương không phù hợp với thẩm mỹ của mình thì cũng là do tính chất công việc đôi bên không hợp nhau. Thậm chí Xử Nữ còn cân nhắc cả điều kiện gia đình của người mà mình coi mắt.

Cứ thế, tuổi càng tăng, Xử Nhi lại càng kén chọn, chọn tới chọn lui mà vẫn chưa tìm được người mình ưng ý.

Cự Giải

Ảnh minh họa: Internet

Chòm sao này trời sinh đã luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn. Theo tuổi tác tăng lên, càng trải qua nhiều chuyện, cảm giác bất an trong lòng những chú Cua lại càng nghiêm trọng.

Vốn là tuýp người của gia đình cho nên trong lòng Giải Giải thực ra luôn khát vọng có một mái ấm nhỏ thuộc về riêng mình. Nhưng càng mong muốn, họ lại càng sợ bị tổn thương vì chọn sai người.

Điều đó dẫn đến hậu quả là, tuổi thì cứ ngày một lớn hơn, yêu cầu về nửa kia của họ cứ thế lại nhiều hơn, mức độ kén chọn cũng ngày càng tăng.

Nhưng Cự Giải sẽ không bao giờ vì sốt ruột hay vì lớn tuổi mà nhắm mắt đưa chân. cho dù người thân, bạn bè xung quanh có ra sức giới thiệu cho chòm sao này bao nhiêu đối tượng làm quen với những điều kiện không tồi đi chăng nữa, họ vẫn phải lựa chọn rất cẩn thận.

Thậm chí họ còn có những nguyên tắc coi mắt của riêng mình. nhưng Giải Giải cũng quên mất rằng, dù có kén chọn đến đâu thì cũng phải căn cứ vào "tiền vốn" mà bản thân đang có, tuổi tác chính là tiền vốn lớn nhất. Đó là lý do họ nằm trong số các chòm sao FA dài dài vì yêu cầu quá cao.

Tìm một người thật lòng yêu thương, quan tâm và muốn chăm sóc bạn cả đời, sẽ quan trong hơn rất nhiều một người có vật chất phong phú.

Sư Tử

Ảnh minh họa: Internet

Với chòm sao kiêu ngạo từ khi sinh ra như Sư Tử, cả cuộc đời họ luôn chạy theo những lý tưởng lãng mạn sôi nổi.

Có lẽ là theo tuổi tác tăng lên, họ cũng chịu giảm bớt yêu cầu của bản thân, nhưng với những yêu cầu cơ bản như điều kiện vật chất, tướng mạo của đối phương thì chòm sao này nhất quyết giữ vững lập trường.

Sư Tử quả thực không thể nào ép bản thân tiếp nhận những người không có điều kiện tốt để làm bạn đời của mình. Họ vô cùng coi trọng sĩ diện, bạn đời là người mang đến niềm hãnh diện cho Sư Tử nên không có chuyện họ nhắm mắt chọn bừa được cho dù có ở năm bao nhiêu tuổi.

Ngược lại, tuổi càng lớn, yêu cầu của Sư Tử lại càng nhiều hơn, nhất là với những đối tượng coi mắt được người quen giới thiệu. Sư Tử nghĩ rằng, nếu đã là được giới thiệu thì nhất định đối phương phải là người có điều kiện vật chất không tồi và một ngoại hình sáng sủa.

Còn nếu như buổi coi mắt không thành công, họ sẽ tiếp tục làm một người độc thân quý tộc để chờ bằng được người mà mình muốn sánh đôi cả đời.

Thiên Bình

Ảnh minh họa: Internet

Chòm sao này rất yêu thích cái đẹp, thậm chí nói họ là người yêu bằng mắt cũng không quá chút nào.

Không phải Thiên Thiên không thể chấp nhận được việc coi mắt, mà chỉ là khi tuổi tác tăng lên, họ không chỉ có yêu cầu cao hơn về ngoại hình đối phương mà còn kèm theo cả điều kiện vật chất, cuộc sống của người ấy.

Cũng có thời điểm Thiên Bình phân vân liệu mình có nên hạ bớt tiêu chuẩn để mau chóng nên duyên với ai đó không, nhưng rồi ngay sau đó họ lại gạt phắt ý định đó đi. Cho nên càng lớn tuổi, Thiên Bình lại càng kén chọn nghiêm trọng hơn.

Nhất là khi nhìn thấy bạn bè xung quanh ai cũng tìm được bạn đời ưu tú, Thiên Thiên lại càng tự nhủ bản thân không thể thua kém được.

Vì thế, những từ như " tạm chấp nhận", "thỏa hiệp"... chắc chắn sẽ bị Thiên Bình ném ra xa đầu. Liệu bạn có phải chòm sao nữ khó lấy chồng nhất trong vòng tròn hoàng đạo?

Bảo Bình

Ảnh minh họa: Internet

Thời còn trẻ, Bảo Bình cũng tin tưởng một ngày nọ mình sẽ tìm được tình yêu ngọt ngào, lãng mạn thuộc về riêng mình. Nhưng ở thời điểm vẫn ngập tràn hy vọng đó lại không gặp được đúng người, Bảo Bảo sẽ dần thu hẹp trái tim lại.

Bảo Bảo cũng chấp nhận xem mắt qua những lời mai mối, giới thiệu đối tượng của người quen nhưng trong quá trình coi mắt, tâm hồn nhạy cảm của Bảo Bình rất dễ bị tổn thương vì những lời nói vô tâm hay cử chỉ thiếu tế nhị của đối phương.

Dần dà, họ trở nên kén chọn hơn, không còn muốn đi coi mắt nữa vì nghĩ rằng có gặp cũng chưa chắc đã nên duyên.

Sự kiên nhẫn của họ cũng bị bào mòn. Để rồi khi tuổi tác tăng lên, chòm sao này không còn nhiệt huyết như ban đầu nữa, họ thà rằng sống độc thân vui vẻ chứ không muốn nhắm mắt chọn một người mà mình không có tình cảm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm