Độ THÂN THIỆN, DỄ MẾN không ai qua được 5 CUNG HOÀNG ĐẠO này, có cung hoàng đạo là “ông hoàng” NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC cho mọi người

Nếu Thiên Bình không lọt top chòm sao thân thiện nhất thì e rằng chẳng ai dám ghi tên mình vào danh sách này đâu. Một Thiên Bình khi nồng nhiệt lúc lặng yên chắn chắn sẽ là người bạn tri giao của không ít người.

Chòm sao này cũng chẳng nề hà gì khi giúp đỡ người khác, chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi đối phương là mọi vất vả muộn phiền cũng sẽ tan biến hết. Sự nhiệt thành của Thiên Bình đúng là có thể làm tan mọi băng giá trên thế giới này.

Bạn có biết lý do khiến Thiên Bình dễ tính nhất trong các cung hoàng đạo không, chính là vì chòm sao này luôn muốn giữ bầu một không khí thoải mái vui vẻ xung quanh mình đó thôi. Sự chân thành của Bình Nhi khiến những trái tim sắt đá nhất cũng phải mềm lòng.

Trong 12 cung hoàng đạo Bình Nhi cũng chẳng thích vướng vào những tranh cãi đố kị đâu, họ sẽ cố gắng tránh xa khỏi vòng vây của những thị phi ồn ào để có tìm được sự bình yên trong cuộc sống.

Ở bên Thiên Bình, người ta còn cảm nhận được mình được trân quý và tôn trọng như thế nào. Thế mới thấy bạn phải thật sự may mắn mới có được một người bạn chân thành như Bình Nhi đó.

Nhân Mã

Có lẽ ai nhìn vào Nhân Mã cũng cảm nhận được đằng sau cánh cửa tâm hồn họ là sự tự do phóng khoáng khó ai bằng. Sự lạc quan vui vẻ mà Mã Nhi mang đến như liều thuốc vạn năng có thể hóa giải mọi muộn phiền sầu não vậy.

Thế nên ai nấy cũng thích giữ một viên “thần dược” quý giá như Nhân Mã ở bên cạnh. Chưa kể chòm sao này còn cực kỳ nhiệt tình và chu đáo nữa. Sự hào sảng của Mã Nhi chẳng khó để nhìn ra, bởi bản tính thích gì làm nấy, chẳng lo ngại điều gì chẳng lẫn đi đâu được. Vậy nên Nhân Mã mới là một trong những chòm sao thân thiện nhất đó.

Tuy nhiên đôi lúc Mã Nhi cũng thẳng và thật lắm. Cái sự vô tư thành ra vô tâm khi Nhân Mã nói ra những lời tưởng vô thưởng vô phạt mà lại động chạm đến cơ số người lại chính là điểm yếu chí mạng của chòm sao nói thẳng nói thật này.

Tốt nhất bạn hãy cứ góp ý trực tiếp với họ để họ có thể sửa sai ngay và luôn nhé. Họ không bảo thủ đến mức không chịu nghe lời khuyên của người khác đâu. Chớ để tự mình phiền muộn như thế nhé.

Song Ngư

Song Ngư với tính cách vui vẻ hòa đồng của mình có thể hoàn toàn tự tin khi đứng trong hàng ngũ những chòm sao thân thiện nhất. Nếu nhìn từ ngoại hình bên ngoài đến tâm hồn bên trong, phải nói là Ngư Nhi luôn mang đến cho người đối diện một cái nhìn đầy thiện cảm.

Vẻ đẹp nhẹ nhàng, từ tốn, chẳng mấy khi nóng giận chính là thỏi nam châm hút mọi người đặc biệt là các đối tượng khác giới đến bên chòm sao này. Dù cuộc sống có gặp khó khăn gian khổ như thế nào thì Ngư Nhi vẫn luôn suy nghĩ một cách tích cực, chỉ cần tiếp tục nỗ lực và tiến về phía trước mà thôi.

Cùng chuyện trò đàm đạo với Song Ngư người ta sẽ thấy cả một thế giới quan đầy những điều kỳ thú, vừa thơ mộng, lãng mạn đấy mà cũng không kém phần sát sao thực tế.

Ẩn chứa bên trong chòm sao này là sự tinh tế và sâu sắc đáng kinh ngạc. Họ dễ dàng chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông cho những vấn đề mà mọi người đề cập đến. Những lời lẽ nhẹ nhàng của Song Ngư thực sự là nguồn động viên cực kỳ to lớn đối với người nghe.

Song Tử

Nói về khoản giao tiếp thì đúng là chẳng ai có thể bì được với Song Tử rồi. Cái miệng khéo ăn khéo nói đến vậy nên Tử Nhi chẳng mấy khi làm "mích lòng" người khác. Khó ai có thể cưỡng lại sự cởi mở, thân thiện của chòm sao này, cứ thế mà thành bạn thành bè lúc nào chẳng hay.

Cũng vì sự tò mò luôn thích khám phá thế giới nên chòm sao thông minh này còn có vốn kiến thức cực kỳ sâu rộng, đủ cân não để tiếp chuyện với bất cứ ai khó tính khó chiều nhất.

Sự hài hước, dí dỏm cũng là một trong những điểm mạnh đem lại cho Tử Nhi một mạng lưới kết giao bạn bè rộng lớn.

Chính sự thân thiện hòa đồng là nguyên nhân khiến chòm sao này luôn là tâm điểm chú ý ở bất cứ nơi nào họ đặt chân đến. Nét hấp dẫn từ trong tâm hồn ấy tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn.

Tuy nhiên Song Tử đôi lúc lại mắc cái tật nói quá nhiều, nói thẳng nói thật nữa nên không ít lần gây ra những rắc rối không đáng có. Chỉ cần “tém tém” lại một chút thì mọi người ai nấy cũng được vui vẻ và thoải mái đó.

Sư Tử

Chẳng vui tươi lạc quan như Nhân Mã, nhẹ nhàng duyên dáng như Song Ngư hay khéo ăn nói như Song Tử, Sư Tử lại dùng chính tấm lòng chân thật của mình để đối đãi với mọi người.

Cung hoàng đạo thân thiện này có lối sống cực kỳ phóng khoáng, một khi đã gặp và quen thân với Sư Tử thì họ sẽ chẳng tiếc bạn điều gì.

Bất kể lúc nào bạn gặp khó khăn, Sư Tử cũng sẵn sàng đưa bàn tay ấm nóng nồng nhiệt của mình ra giúp đỡ. Chòm sao sống có trách nhiệm này không bao giờ muốn người thân, bạn bè mình phải chịu thiệt thòi bất cứ điều gì.

Ẩn sâu đằng sau vẻ ngoài có phần khô khan và nghiêm túc ấy là cả một biển trời tin yêu mà chỉ có những ai thấu hiểu và đồng cảm với Sư Tử mới có thể biết được.

Nếu có một người bạn Sư Tử, hãy biết trân quý và dành nhiều hơn tình yêu thương cho người ấy, bạn nhé!

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm