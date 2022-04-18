Tử vi thứ 2 ngày 18/4/2022 của 12 cung hoàng đạo: BẠCH DƯƠNG mở mang đầu óc, HỔ CÁP bế tắc

Đây là thời gian để chúng ta mở mang đầu óc và kinh nghiệm, khám phá những con đường mới của Bạch Dương vì Mặt Trăng đi vào cung Nhân Mã.

- Sự nghiệp: Cừu giỏi giang, thông minh, hướng tới mục tiêu cao và mở rộng tầm nhìn của bản thân. Bạn biết mình cần phải làm gì để bản thân không bị lạc lõng trong công việc khiến mọi người nể.

- Tình cảm: Nói về Cừu, bạn vẫn luôn tạo được ấn tượng vô cùng tốt đẹp với những người xung quanh. Đặc biệt là trong ngày hôm nay, sự xuất hiện của bạn sẽ tạo được sự chú ý và đem đến nguồn năng lượng tích cực cho bạn bè.

- Tiền bạc: Hãy thừa nhận thành quả của bản thân mình chút ít, thay vì luôn gán những thứ tốt đẹp ấy cho người khác. Bạn hoàn toàn có quyền đề cao bản thân mình.

Thứ 2 của Kim Ngưu (18/4/2022)

Tiếp bước tử vi ngày 17/4/2022, hôm nay Mặt Trăng vuông góc với tiểu hành tinh Vesta khiến Kim Ngưu khá căng thẳng, có thái độ thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

- Sự nghiệp: Tâm trạng không tốt nhưng bạn sẽ không để nó làm ảnh hưởng đến công việc. Ngưu vẫn hoàn thành đủ KPI và bài tập về nhà mà thầy cô giáo giao cho. Chỉ là bạn thích ở một mình gặm nhấm mọi nhiệm vụ mà thôi.

- Tình cảm: Cung hoàng đạo này cảm thấy khó khăn trong việc mở lời với người mình thích. Bạn không thể nào thoải mái trao gửi tình yêu thương nếu lúc nào cũng băn khoăn lo lắng về việc ai đó đánh giá mình.

- Tiền bạc: Bạn đang ở trong vùng an toàn của chính mình nên tiền bạc cứ ì ạch khó mà phát triển được. Nếu có ai đó đề xuất ý tưởng làm ăn thì Ngưu nên xem xét, không chừng đó là cơ hội tốt cho bạn.

Thứ 2 của Song Tử (18/4/2022)

Song Tử thích gắn bó với những thứ quen thuộc thay vì tiếp cận thứ gì đó mới mẻ do Mặt Trăng song song với sao Thủy.

- Sự nghiệp: Nay đừng để bản thân bị cuốn vào những cuộc tranh luận không hề liên quan đến mình. Thay vào đó, hãy tập trung vào những kế hoạch riêng của mình và cố gắng không để bị phân tâm.

- Tình cảm: Song Nhi hôm nay khá ngoan và chung tình. Bạn thích ổn định với mối quan hệ hiện tại và dần tính đến những chuyện xa hơn. Hội độc thân có thời gian để đi chơi với bạn bè nhiều hơn.

- Tiền bạc: Hôm nay không được chi tiêu nhiều hơn số tiền mà ngân sách của bạn cho phép đâu đấy nhé. Hãy quản lý chặt chẽ ví tiền của mình và học cách thỏa mãn với mức chi tiêu tối thiểu để tránh lãng phí.

Thứ 2 của Cự Giải (18/4/2022)

Mặt Trăng ở góc 90 độ với sao Thổ gây ra áp lực đè nén lên vai Cự Giải, hôm nay chòm sao này không thoải mái chút nào.

- Sự nghiệp: Ngày hôm nay tâm trạng của bạn không được tốt, lại còn là đầu tuần nên càng mệt, không thể tập trung vào công việc. Chính vì thế mà bạn dễ dàng mắc phải sai sót và phải mất rất nhiều thời gian để cải thiện những vấn đề do mình gây ra.

- Tình cảm: Tình yêu cần dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, bạn không nên nghe những lời xúi giục từ người khác. Thay vì nghi ngờ, chất vấn đối phương thì nên thông cảm cho họ nhiều hơn có được không?

- Tiền bạc: Điều quan trọng phải nhắc lại nhiều lần là “kiên nhẫn” thì tiền mới tới. Đừng có nóng vội, dù bạn đang chờ đợi một khoản tiền nào đó đi chăng nữa thì hãy cứ im lặng, từ từ khoai sẽ nhừ.

Thứ 2 của Sư Tử (18/4/2022)

Sư Tử tự tin, biết yêu thương chính bản thân mình và tôn vinh những ưu điểm của bản thân khi Mặt Trăng tam hợp với sao Mộc.

- Sự nghiệp: Leo không đổ mồ hôi cho những việc nhỏ ngay bây giờ. Bạn sẽ tập trung hoàn thành những công việc quan trọng trong 1 ngày để hôm sau còn làm những việc khác quan trọng hơn.

- Tình cảm: Một thời điểm tuyệt vời để đón nhận những cơ hội mới mang lại cảm giác thoải mái, hãy tích cực trò chuyện với những người mới quen. Bên cạnh đó hội có đôi cũng có được cảm giác vui vẻ khi ở bên người ấy.

- Tiền bạc: Bạn hào phóng với năng lượng, thời gian và tiền bạc của mình. Tiêu tiền không đắn đo nhưng tiêu đúng chỗ, nhìn có vẻ thoáng tính nhưng thực ra cách quản lý tiền bạc của chòm sao này rất tốt.

Thứ 2 của Xử Nữ (18/4/2022)

Xử Nữ có nhiều cơ hội để chữa lành tổn thương cũ, làm lại một cuộc sống mới sau bao ngày vất vả nhờ góc 45 độ giữa Mặt Trăng và tiểu hành tinh Chiron.

- Sự nghiệp: Ngày tốt để khai trương, ký kết hợp đồng, xây dựng dự án mới. Hãy cứ tự tin vào khả năng lập kế hoạch của bản thân mình. Chúng tôi tin rằng sẽ không có sai sót nào xảy ra với chòm sao này cả.

- Tình cảm: Mối quan hệ của Xử và người thân, bạn bè xảy ra vài hiểu lầm nho nhỏ nhưng rồi sẽ chóng qua thôi. Bạn bắt đầu quên đi mọi vết thương mà người cũ gây ra để dồn tình cảm cho người mới.

- Tiền bạc: Bạn biết kiểm soát tham vọng của mình, biết đâu là điều mình cần và cái gì tốt cho mình. Không ham tiền to mà làm những chuyện trái với pháp luật, Xử đang đi đúng đường rồi đó.

Thứ 2 của Thiên Bình (18/4/2022)

Thiên Bình quản lý cảm xúc một cách hiệu quả, bạn hiểu bản thân mình muốn gì, phải làm gì khi Mặt Trăng lục hợp với sao Diêm Vương.

- Sự nghiệp: Cảm xúc chân thật lộ ra ngoài, Bình Nhi không thích giả tạo lấy lòng người khác ở cơ quan. Bạn có thể khám phá thông tin mới, thông tin ẩn hoặc một mục bị thất lạc từ lâu.

- Tình cảm: Ở nơi làm việc không được hòa thuận cho lắm nhưng ra ngoài thì vô cùng thoải mái, được trân trọng và ủng hộ nên tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Các cặp đôi đang lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau phải không!

- Tiền bạc: Đây có thể là thời điểm tốt để vay vốn, lo việc kinh doanh và giải quyết các vấn đề tiền bạc. Nếu có ý định làm ăn thì hãy mạnh dạn hỏi ý kiến những người đi trước và người thân trong nhà nhé.

Thứ 2 của Hổ Cáp (18/4/2022)

Dù thế nào đi nữa, Hổ Cáp cũng cảm thấy không hài lòng với thực tại, bạn thấy bế tắc, khó chịu khi Mặt Trăng ngũ chiếu Mặt Trời.

- Sự nghiệp: Cáp Nhi nói một đằng làm một nẻo, không thống nhất nên thành ra công việc cứ dở dở ương ương. Muốn nghỉ việc nhưng đâu đó trong lòng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.

- Tình cảm: Bạn hành động và nói theo ý muốn của bản thân chứ không hề nghĩ đến cảm xúc của người khác. Bạn muốn nói chuyện nghiêm túc, rõ ràng nhưng người ấy chỉ ậm ừ, khó hiểu.

- Tiền bạc: Chú Bọ Cạp nên hạn chế chi tiêu vào những món đồ không cần thiết và cũng đừng cho người khác mượn tiền, kẻo lại vừa mất tiền mà tình cảm cũng chẳng còn.

Thứ 2 của Nhân Mã (18/4/2022)

Góc 45 độ giữa Mặt Trăng và tiểu hành tinh Juno gây ra cho Nhân Mã cảm giác bất an, lo lắng và khó ngủ trong ngày đầu tuần.

- Sự nghiệp: Công việc khá chật vật và mệt mỏi, mất ăn mất ngủ cũng vì sự nghiệp. Khuyên bạn nếu áp lực quá thì nên chia sẻ với bạn bè hoặc cha mẹ về nỗi lo của mình, họ sẽ đưa ra cho bạn giải pháp tối ưu.

- Tình cảm: Mã Nhi có được sự quyến rũ không phải ai cũng có được. Đứng giữa đám đông, bạn nổi bật hẳn lên và được nhiều người biết đến. Đi đến đâu cũng có người để ý, nhất là mấy đứa độc thân.

- Tiền bạc: Hôm nay vận trình tài chính trong ngày không quá dư dả nên đừng xông xênh quá nhé. Bạn đang muốn mua một món đồ nào đó có giá trị không nhỏ nhưng vẫn cân nhắc với ví tiền của mình.

Thứ 2 của Ma Kết (18/4/2022)

Ma Kết có phần hơi ngốc nghếch, ngây thơ và lơ đễnh, dễ bị cám dỗ bên ngoài xã hội kiểm soát khi Mặt Trời vuông góc với sao Diêm Vương.

- Sự nghiệp: Hôm nay Kết sẽ phải quản lý các cuộc tranh giành quyền lực và đối phó với sự thôi thúc kiểm soát người khác và các tình huống. Một ngày đầy rắc rối, việc gì cũng phải đến tay bạn lo.

- Tình cảm: Bạn cần phải cân bằng lại cảm xúc của mình. Bạn đang có những suy nghĩ hỗn độn mà không làm thế nào để sắp xếp lại được. Có điều gì đó luôn thôi thúc bạn phải tìm hiểu một ai đó ngay hôm nay.

- Tiền bạc: Chẳng việc gì là dễ dàng cả, làm nhiều thì cũng có rủi ro cao, tốt hơn hết là nên cân bằng mọi thứ vừa đủ chứ đừng tham lam kiếm tiền to nhé. Hãy cứ cố gắng vì sự nghiệp hiện tại là được rồi.

Thứ 2 của Bảo Bình (18/4/2022)

Sao Thủy trùng tụ với sao Thiên Vương khiến bản tính tò mò, thích tìm hiểu và khám phá về những điều mới lạ trỗi dậy bên trong Bảo Bình.

- Sự nghiệp: Chòm sao này hay đề ra những quan điểm mới mẻ hoặc bất thường ở trường học, cơ quan làm việc khiến mọi người khó hiểu. Thực ra bạn không hề lập dị, là do bạn quá thông minh nên đi trước người ta một bước mà thôi.

- Tình cảm: Khi về nhà hãy gạt công việc sang một bên, bạn đã đủ mệt mỏi rồi. Chỉ cần một giấc ngủ ngon bên bạn đời hoặc bữa cơm cùng gia đình thì ngày hôm sau vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu hiệu quả.

- Tiền bạc: Tại sao không nghĩ đến việc ăn uống, tụ tập vui chơi cho thoải mái vào ngày đầu tuần nhỉ. Thời gian qua bạn đã phải lo lắng cho người khác nhiều rồi, đây là thời điểm bạn nên chi tiền vào bản thân nhiều hơn.

Thứ 2 của Song Ngư (18/4/2022)

Song Ngư sẽ thử những điều mới lạ, làm những điều mình muốn, ăn món mình thích khi sao Kim lục hợp với sao Thiên Vương.

- Sự nghiệp: Bạn sẽ dậy thật sớm và hoàn tất những công việc nhà trước khi bắt đầu công việc ở cơ quan. Một ngày mới với tinh thần sảng khoái và việc nhà hoàn tất đủ để bạn yên tâm và đưa ra những ý tưởng cho công việc thông suốt hơn.

- Tình cảm: Yêu đương đối với hội FA có vẻ không khả quan cho lắm, bạn bắt đầu nghi ngờ về đối tượng đang tán tỉnh mình. Những mối quan hệ theo kiểu chớp ngoáng, không rõ ràng sẽ chẳng có ích cho bạn vào lúc này.

- Tiền bạc: Những điều phiền não cũng qua đi, bạn không còn phải suy nghĩ quá nhiều về nợ nần. Có nhiều người bên cạnh luôn ủng hộ giúp đỡ bạn, giúp bạn tiến về phía trước đó nha Ngư!

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm