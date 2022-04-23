Tử vi thứ 7 (23/04/2022) của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải có chuyện phiền muộn, Bọ Cạp cảm xúc thăng hoa, Ma Kết tận hưởng cuối tuần với nửa kia

Chính với sự nhạy bén của mình mà chòm sao này dễ dàng nhận biết được những cơ hội để kiếm tiền. Bạch Dương là một người có tầm nhìn xa trông rộng, do đó bạn luôn nhìn nhận được những rủi ro và cả cơ hội sắp tới.

Xem bói tử vi thứ 7 ngày 23/4/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương có được năng lượng tích cực hơn nhiều. Mọi ý tưởng sáng tạo của bạn đều nhận được rất nhiều sự khen ngợi từ mọi người. Đây chính là cơ hội để bạn thăng tiến hơn trong công việc nhé.

Tinh thần và thể trạng của chòm sao này đang khá hơn rất nhiều so với khoảng thời gian trước đấy nhiều. Chòm sao này nên tiếp tục duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, và nghỉ ngơi, luyện tập phù hợp để có thể nâng cao thể trạng cho bản thân hơn nhé.

Cung Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Kim Ngưu đang nhạy cảm hơn nhiều. Cung hoàng đạo này khó mà có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân mà ngược lại hành động một cách nóng nảy. Trong cơn nóng giận thì Kim Ngưu dễ có thể buông lời chỉ trích với luôn mọi người, điều đó khiến cho bầu không khí căng thẳng hơn nhiều

Mối quan hệ giữa hai bạn cũng sẽ không mấy tiến triển. Cả hai người đang rất bận rộn mà điều đó lại vô tình làm cho bản thân trở nên không quan tâm đến nửa kia. Tình cảm của bạn cũng vì thế mà dần xa cách hơn.

Nếu chòm sao này đang có tiền trong tay, tại thời điểm hiện tại thì bạn hãy cố giữ chặt, và không nên để bị hao hụt thêm nữa nhé. Bạn sẽ có thể gặp không ít rủi ro mất mát khi mà bản thân sẽ bỏ tiền bạc ra đầu tư trong thời điểm này đấy nhé.

Cung Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi phương Tây nói rằng Song Tử nên cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. Mọi chuyện rồi cũng đều sẽ diễn ra nhẹ nhàng như chính cách mà chòm sao này đang đối diện với cuộc sống mà thôi. Chòm sao này sẽ không cần đến danh lợi, mà tận hưởng theo mọi cảm xúc và tình cảm của mình.

Về phương diện tình cảm của chòm sao này và nửa kia đang ngày càng thêm nồng nàn thắm thiết sau khi đã hóa giải được sự hiểu lầm không đúng trước đó. Cả hai bạn đều có tâm hồn đồng điệu hơn với nhau.

Hãy chắc rằng cả hai sẽ đi ngủ thật sớm để có một tinh thần khỏe khoắn và tỉnh táo hơn nhé. Chòm sao này không nên cứ mãi thứ đêm như thế, điều đó sẽ làm cho sức khỏe của bạn sớm bị sụt giảm đi rất nhiều bởi vì thói quen không đúng giờ giấc này đấy nhé.

Cung Cự Giải (22/6 – 22/7)

Xem tử vi 12 cho thấy Cự Giải gặp phải rất nhiều những sự rắc rối và phiền muộn trong ngày hôm nay. Các vấn đề phát sinh sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên đảo lộn hơn nhiều. Tuy nhiên với sự tự tin, bạn sẽ không cần lo lắng gì cả, chòm sao này sẽ nhanh chóng xử lý được mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều.

Mọi sự mâu thuẫn và các cuộc tranh cãi đều không có hồi kết giữa hai bạn, đây sẽ chính là nguyên nhân làm cho bạn cảm thấy rất buồn phiền đấy nhé. Cung hoàng đạo này cần gạt bỏ đi cái tôi và cùng nhau trò chuyện trực tiếp để giải quyết mọi chuyện nhé.

Những khoản chi không tên của chòm sao này vào ngày ngày sẽ khiến cho túi tiền của Cự Giải sẽ ngày càng cứ vơi đi rất nhiều. Nếu như bạn cứ mãi tình trạng này cứ tiếp diễn thì sẽ sớm phải vay mượn đấy nhé.

Cung Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi ngày 23/4/2022 cho thấy Sư Tử hay nhạy cảm hơn bình thường, và sẽ không thể nào mà kiểm soát được các cảm xúc của mình. Chòm sao này sẽ tin rằng nếu đối tốt với đối phương thì họ cũng sẽ đáp trả lại điều đó. Tuy nhiên không phải ai cũng có suy nghĩ như thế.

Cung hoàng đạo này sẽ luôn mong muốn nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Thế nhưng sẽ không phải lúc nào mọi vấn đề cũng được thuận lợi như bạn mong muốn đâu nhé. Do đó bạn cần thận trọng và chú ý khi mà bắt tay vào bất cứ công việc nào nhé.

Sư Tử sẽ cần phải đảm bảo an toàn của bản thân khi mà tham dự vào các trò chơi mạo hiểm trong ngày thứ 7 này nhé. Chỉ cần là một sơ xuất nhỏ cũng sẽ khiến cho tình trạng sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng đấy nhé.

Cung Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Xử Nữ cần phải điều chỉnh lại chính mình nếu như mà không muốn cho mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn nhé. Chòm sao này không nên lúc nào cũng chỉ trích và phê phán người khác nhé. Ai cũng đều sẽ mắc phải sai lầm, và điều bạn cần làm là vị tha và biết chấp nhận những sai sót đó và sửa chữa chúng.

Những ai vẫn còn đang độc thân sẽ bước ra khỏi bức tường ngăn cách giữa những cảm xúc và lý trí của bản thân. Vết thương lòng ở trong quá khứ luôn ám ảnh và đeo bám bạn, khiến chòm sao này không thể nào mở lòng với bất cứ một ai khác.

Sự áp lực do chính bạn đang tự tạo ra là lý do sẽ khiến cho chòm sao này phải cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên trong thời gian này. Bạn nên giải quyết triệt mọi chuyện, rồi sau đó dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn nhé.

Cung Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Thiên Bình cảm thấy mâu thuẫn với chính bản thân mình. So với những gì mà chòm sao này đã mong đợi, thì hiện tại bạn đang đạt được vẫn không được đúng như những kỳ vọng trước đấy. Bạn đang dần mất niềm tin vào chính mình, và chòm sao này luôn tự hỏi rằng bản thân có nên tiếp tục theo đuổi đam mê nữa hay không.

Chính sự hời hợt lạnh nhạt của chòm sao này chính là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ giữa hai bạn dần trở nên xa cách hơn rất nhiều. Thiên Bình nên tìm cơ hội và thời gian để vun đắp cho mối quan hệ tình cảm này hơn nhé.

Tình hình tài chính của Thiên Bình vào ngày hôm nay sẽ gặp được những sự may mắn nhất định. Các khoản chi tiêu dường như vẫn đều trong tầm kiểm soát và kế hoạch mà Thiên Bình đã định trước đấy. Vì thế có thể chủ động chi tiêu hơn nhiều.

Cung Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo cho biết Bọ Cạp có những cảm xúc rất thăng hoa và rất tuyệt vời trong ngày hôm nay. Với nguồn năng lượng nhiệt huyết, giúp cho chòm sao này sẽ thỏa sức sáng tạo và bộc lộ được ra những khả năng của mình. Bầu không khí làm việc cũng vì thế mà thoải mái và hứng khởi hơn nhiều.

Về mặt tình cảm, có thể thấy được rằng mối quan hệ giữa cả hai bạn sẽ gắn kết hơn nhiều so với thời gian trước đấy. Cả hai cần thêm những giây phút lắng nghe để nghe đối phương chia sẻ và trò chuyện để tình cảm được gắn bó hơn nhé.

Chòm sao này có lẽ không nên quên tập luyện thể dục thể thao một cách thường xuyên để nâng cao thể trạng hiện tại của mình đấy nhé. Bọ Cạp sẽ không thể biết được bệnh tật sẽ tìm đến mình vào lúc nào đâu nhé.

Cung Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi thứ bảy của 12 chòm sao dự báo Nhân Mã sẽ không gặp phải điều gì phiền muộn cả. Mọi chuyện đều được đang diễn ra rất suôn sẻ và bạn cũng vì thế mà cứ thế băng băng tiến về phía trước và có được cơ hội để phát triển hơn nữa mà thôi.

Cung hoàng đạo này cũng không cần phải lo lắng gì nhiều về mặt tài chính trong thời gian này nữa đâu nhé. Các nguồn thu nhập của bạn vẫn đang ào ào chảy về, vì thế dù chi tiêu thoải mái, thế nhưng Nhân Mã cũng sẽ không cần phải bận tâm gì nhiều cả.

Về phương diện tình cảm, có thể thấy được rằng chòm sao này này là một người rất phóng khoáng, và yêu thích sự thoải mái, vì vậy mà Nhân Mã vẫn chưa muốn bị ràng buộc vào bất cứ mối quan hệ tình cảm nào cả.

Cung Ma Kết (22/12 – 19/1)

Ma Kết sẽ thỏa sức sáng tạo mà còn có thể áp dụng những ý kiến đó vào thực tế để hoàn thành các dự án một cách xuất sắc. Cung hoàng đạo này cũng sẽ không ngại ngần chia sẻ các ý tưởng mình cho mọi người cùng được biết, và chắc chắn Ma Kết sẽ nhận được sự phản hồi rất tích cực.

Về mặt tình cảm, bạn nên dành ngày cuối tuần này để ở bên nửa kia, và cùng nhau chia sẻ những giây phút vui vẻ và hạnh phúc cùng nhau nhé. Tình cảm của hai bạn sẽ ngày càng trở nên gắn bó hơn rất nhiều đó.

Về phương diện tài chính của bạn cũng đang gặp được những sự may mắn nhất định đấy nhé. Chỉ cần chòm sao này phải nhanh tay đón lấy, bạn cũng đừng mãi chần chờ đợi thêm nữa nếu không cơ hội sẽ vụt qua mất.

Cung Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình gặp phải rất nhiều khó khăn khi mà thể hiện cảm xúc của mình. May mắn là bạn không còn phải lo lắng gì nhiều về vấn đề công việc nữa. Mọi vấn đề vẫn đang rất suôn sẻ, các vấn đề phát sinh sẽ đều được bạn giải quyết một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Chòm sao này vẫn luôn rất e ngại và dè dặt khi mà đứng trước mặt đối phương sẽ khiến cho mối quan hệ của hai bạn không thể nào được tiến triển hơn nữa. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì Bảo Bình sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt để tỏ tình với đối phương đó.

Bảo Bình hãy nên chú ý hơn tới tình trạng sức khỏe của mình nhiều hơn nữa trong thời gian này đấy nhé. Có lẽ bạn không nên quá chủ quan với chính những dấu hiệu bất thường của cơ thể dù là nhỏ nhất nhé.

Cung Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi ngày mới nói rằng Song Ngư sẽ đón nhận được những niềm vui hạnh phúc và sự ngọt ngào trong ngày này. Với tài năng của mình, thì chòm sao này sẽ không khiến cho mọi người phải thất vọng nhé. Tinh thần trách nhiệm cao của chòm sao này sẽ là điểm cộng rất lớn.

Những cặp đôi yêu nhau sẽ dành trọn cho nhau các khoảnh khắc ấm áp khi mà ở bên cạnh nhau trong ngày này. Tình cảm của cả hai sẽ ngày càng được vun vén và sẽ thêm phần gắn bó hơn nhiều nhé.

Với những kế hoạch quản lý chi tiêu một cách rõ ràng từ ngày đầu tháng, vì thế cung hoàng đạo này cũng không cần phải lo lắng gì về mặt tài chính nữa cả. Chỉ cần Song Ngư nghiêm túc thực hiện, thì ví của bạn sẽ đầy lên nhanh chóng mà thôi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.