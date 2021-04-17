VẬN ĐỎ bủa vây, 3 con giáp may mắn chỉ việc ngồi yên, nhân duyên, tiền tài ập xuống cửa bất ngờ trong 3 tháng tới

12 con giáp tử vi 17/04/2021 18:39

Cuối tháng 4 thăng chức, tháng 5 phát tài, tháng 6 đón đại hỷ, 3 con giáp may mắn cứ chăm chỉ "cày cuốc", Thần Tài sẽ điểm danh sổ đỏ, sống trong giàu sang phú quý. Vận đào hoa cũng bất ngờ tìm đến giúp các con giáp này có khả năng tìm được một nửa ưng ý.

Tuổi Thìn

Theo dự đoán cho 12 con giáp, trong tháng 4 này, tuổi Thìn rất có khả năng gặp được vận may lớn. Chỉ cần biết năm bắt cơ hội thì tự nhiên tiền tài cứ thế vào túi. 

Mặc dù những tháng đầu năm, con giáp này không mấy suôn sẻ trên đường tình duyên, nhưng cứ yên tâm nhé, sang tháng 5/2021, có thể sẽ có "mối lương duyên trời định" tìm đến bạn đấy. Những người cầm tinh con Rồng mà đang độc thân thì cứ sẵn sàng đón "gấu", nhân duyên nở rộ. 

Đường công danh sự nghiệp của Thìn cũng gặp nhiều may mắn. Theo tử vi 12 con giáp, trong tháng 6, Thìn sẽ được bạn bè hỗ trợ, giúp sức trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Hãy tận dụng cơ hội "ngàn vàng" này để tăng thu nhập và đầu tư thành công nhé. 

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Người cầm tinh con rồng cứ ngồi yên thì tình yêu sẽ tìm đến, chuẩn bị tinh thần tạm biệt cuộc sống độc thân đi nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là những người thân thiện và giỏi kết giao nên rất thích kết bạn với những người giỏi giang, từ đó con giáp cũng học hỏi được nhiều điều, nhanh nhạy nắm bắt cơ hội. Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Hợi có phúc khí lớn, từ giữa tháng 4, may mắn càng dồn dập đến trong 2 tháng tiếp theo. 

Công việc được quý nhân hỗ trợ nên cứ thế cơ nghiệp của Hợi khởi sắc dần, tiền vào như nước, tiêu xài mãi không thấy hết. Tuy nhiên đừng quá ỷ lại nhiều vào những mối quan hệ xung quanh nhé. Bản thân cũng nên tự mình tìm tòi thêm nhiều con đường kinh doanh mới lại. Đây là thời điểm người tuổi Hợi nên F5 lại bản thân để chờ đón nhiều vận may bất ngờ đấy. 

Tình duyên của con giáp may mắn này cũng "đỏ" không kém gì những người tuổi Thìn đâu. Thần tình yêu đã nhắm vào bạn rồi đấy nên có muốn né mối nhân duyên này cũng khó đấy. 

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Tiền tài, nhân duyên tới cùng một lúc khiến tuổi Hợi 'cản không kịp' đâu. Cứ chờ đợi đi, may mắn sắp mỉm cười với bạn rồi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là những người chăm chỉ, khoan dung và khá tỉ mỉ trong công việc, nên đây là thời điểm tốt để phát huy tiếp những đức tính này. Đến giữa tháng 5, được bạn bè giúp đỡ, cứ mạnh dạn đầu tư vì sẽ gặp vận may lớn. Bỏ 1 thu 10, từ đây có cơ hội đổi đời. 

Theo sách 12 con giáp, trong 2 tháng tiếp theo, con giáp may mắn nên kiên định với những quyết định của mình trong công việc. Đừng "ăn cây táo, rào cây sung" kẻo Dậu lại "tay trắng" đấy nhé. Công việc hiện tại sẽ có nhiều thay đổi tích cực như tăng lương, thăng chức, nên chớ dại mà thay đổi. 

Ngoài ra, người cầm tinh con gà sẽ có nhiều thay đổi trên đường tình duyên. Dễ bị trúng "tiếng sét ái tình" nhưng các Dậu độc thân hãy cân nhắc kỹ trước khi tiến tới các quyết định kết hôn nhé. Tập trung lo cho sự nghiệp đi đã vì đây là thời điểm vàng để người tuổi Dậu thu lợi từ công việc và các khoản đầu tư bên lề đấy.

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Bình tĩnh trước các quyết định hôn nhân để tập trung lo cho sự nghiệp đã nha Dậu ơi - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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