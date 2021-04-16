Vận thế xoay chuyển, 3 con giáp một phút thăng hoa đổi đời, tiền về đếm không xuể trong nửa cuối tháng 4/2021

Mão quả là con giáp may mắn khi liên tục được quý nhân phù trợ từ đầu năm. Đến giữa tháng 4 này, người cầm tinh con mèo sẽ càng gặp may hơn nữa. Theo lá số tử vi , người tuổi Mão sẽ được Nguyệt Đức cát tinh chiếu rọi, mang theo của cải tràn trề. Từ đây, con giáp không còn phải lo lắng về tài lộc, cuộc sống chỉ toàn là may mắn.

Chính vì vậy hãy thật bình tĩnh, suy nghĩ và "cân đo đông đếm" cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ lựa chọn quan trọng nào nhé! Vội vàng quá lại khiến cho quý nhân "bỏ chạy" mất đấy.

Tuy nhiên con giáp này cũng nên cẩn thận trước những quyết định vội vàng. Dù có khả năng nhìn xa trông rộng nhưng đôi lúc Mão lại quá vội vàng trong việc đưa ra quyết định của mình sẽ dễ gặp phải những điều không mong muốn.

Cứ bình tĩnh, thông minh rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi tuổi Mão nhé - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Được đánh giá là những người chân thật, chăm chỉ nên sẽ chẳng có lý do gì mà con giáp may mắn này lại không được quý nhân hỗ trợ cả. Đây là thời điểm vàng để những chú trâu tiếp tục "cày bừa" chăm chỉ để sớm thu được tiền tài đầy túi nhé!

Theo tử vi 12 con giáp, cuối tháng 4 này, công việc của con giáp tuổi Sửu sẽ có nhiều biến chuyển. Sửu được sự đánh giá cao vì có tài năng lãnh đạo nên thời điểm này lại càng nhận được sự ủng hộ giúp đỡ từ nhiều người. Vốn chăm chỉ làm ăn, lại nhìn thấy cơ hội, con giáp không ngừng cố gắng thì may mắn sẽ đến liên tục, tiền tiêu không hết.

Tuy nhiên, tử vi chỉ rõ, người cầm tinh con Trâu cũng nên cẩn thận trước những lời mời gọi nghe có vẻ hấp dẫn nhưng lại ẩn chứa nhiều mối nguy hại đấy nhé!

Tuổi Sửu chăm chỉ nên luôn nhận được sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Chuột tính tình xởi lởi, hay giúp đỡ, thích kết thân nên có nhiều mối quan hệ để hỗ trợ cho công việc. Trong giai đoạn này, sách tử vi Tân Sửu 2021 có nhắc đến độ may mắn của người tuổi Tý cứ đến liên tục, đỡ không kịp. Tiền tài phú quý cứ đến dồn dập khiến cho tuổi Tý phải ngỡ ngàng vì độ may mắn của mình đấy.

Đặc biệt, càng về cuối tháng 4, con giáp may mắn này được Thiên Giải cát tinh chiếu rọi vì thế tài lộc lại càng bùng nổ. Công việc của tuổi Tý được mở rộng. Sẽ có nhiều cơ hội để con giáp chứng tỏ được tài năng của mình.

Mặc dù vậy nhưng những người cầm tinh con chuột cũng hãy tập cho mình tính cẩn thận và nghiêm khắc hơn trong công việc để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Giữa tháng 4 trở đi là thời điểm để người tuổi Tý chứng tỏ tài năng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.