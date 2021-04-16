Vận thế xoay chuyển, 3 con giáp một phút thăng hoa đổi đời, tiền về đếm không xuể trong nửa cuối tháng 4/2021

12 con giáp tử vi 16/04/2021 14:09

Theo tử vi cho 12 con giáp, từ giữa tháng 4 trở đi, 3 con giáp may mắn này chỉ cần chăm chỉ thì ắt sẽ liên tục được quý nhân giúp sức, từ đó sự nghiệp, tiền tài bước sang một trang mới.

Tuổi Mão

Mão quả là con giáp may mắn khi liên tục được quý nhân phù trợ từ đầu năm. Đến giữa tháng 4 này, người cầm tinh con mèo sẽ càng gặp may hơn nữa. Theo lá số tử vi, người tuổi Mão sẽ được Nguyệt Đức cát tinh chiếu rọi, mang theo của cải tràn trề. Từ đây, con giáp không còn phải lo lắng về tài lộc, cuộc sống chỉ toàn là may mắn. 

Tuy nhiên con giáp này cũng nên cẩn thận trước những quyết định vội vàng. Dù có khả năng nhìn xa trông rộng nhưng đôi lúc Mão lại quá vội vàng trong việc đưa ra quyết định của mình sẽ dễ gặp phải những điều không mong muốn. 

Chính vì vậy hãy thật bình tĩnh, suy nghĩ và "cân đo đông đếm" cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ lựa chọn quan trọng nào nhé! Vội vàng quá lại khiến cho quý nhân "bỏ chạy" mất đấy.

con giap may man 1
Cứ bình tĩnh, thông minh rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi tuổi Mão nhé - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Được đánh giá là những người chân thật, chăm chỉ nên sẽ chẳng có lý do gì mà con giáp may mắn này lại không được quý nhân hỗ trợ cả. Đây là thời điểm vàng để những chú trâu tiếp tục "cày bừa" chăm chỉ để sớm thu được tiền tài đầy túi nhé!

Theo tử vi 12 con giáp, cuối tháng 4 này, công việc của con giáp tuổi Sửu sẽ có nhiều biến chuyển. Sửu được sự đánh giá cao vì có tài năng lãnh đạo nên thời điểm này lại càng nhận được sự ủng hộ giúp đỡ từ nhiều người. Vốn chăm chỉ làm ăn, lại nhìn thấy cơ hội, con giáp không ngừng cố gắng thì may mắn sẽ đến liên tục, tiền tiêu không hết.

Tuy nhiên, tử vi chỉ rõ, người cầm tinh con Trâu cũng nên cẩn thận trước những lời mời gọi nghe có vẻ hấp dẫn nhưng lại ẩn chứa nhiều mối nguy hại đấy nhé!

con giap may man 2
Tuổi Sửu chăm chỉ nên luôn nhận được sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Chuột tính tình xởi lởi, hay giúp đỡ, thích kết thân nên có nhiều mối quan hệ để hỗ trợ cho công việc. Trong giai đoạn này, sách tử vi Tân Sửu 2021 có nhắc đến độ may mắn của người tuổi Tý cứ đến liên tục, đỡ không kịp. Tiền tài phú quý cứ đến dồn dập khiến cho tuổi Tý phải ngỡ ngàng vì độ may mắn của mình đấy.

Đặc biệt, càng về cuối tháng 4, con giáp may mắn này được Thiên Giải cát tinh chiếu rọi vì thế tài lộc lại càng bùng nổ. Công việc của tuổi Tý được mở rộng. Sẽ có nhiều cơ hội để con giáp chứng tỏ được tài năng của mình. 

Mặc dù vậy nhưng những người cầm tinh con chuột cũng hãy tập cho mình tính cẩn thận và nghiêm khắc hơn trong công việc để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. 

con giap may man 2
Giữa tháng 4 trở đi là thời điểm để người tuổi Tý chứng tỏ tài năng - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Bắt đầu từ hôm nay, 3 con giáp TÀI LỘC sẽ có 49 ngày HOÀNG KIM để lập nghiệp, NGỒI MÁT ĂN BÁT VÀNG

Bắt đầu từ hôm nay, 3 con giáp TÀI LỘC sẽ có 49 ngày HOÀNG KIM để lập nghiệp, NGỒI MÁT ĂN BÁT VÀNG

Bước vào đầu tháng 4, 3 con giáp bất ngờ nhận cơn mưa tài lộc, kéo dài trong suốt 49 ngày, làm gì cũng thuận lợi, ngồi mát ăn bát vàng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 36 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 42 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 51 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 58 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG