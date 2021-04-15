Hồng phúc tề thiên, 3 con giáp gặp cơ may hiếm có, của ăn của để ngập nhà, 'rung đùi' hưởng thụ trong cuối tháng 3 âm lịch

12 con giáp tử vi 15/04/2021 17:01

Những ngày cuối tháng 3 âm lịch tới đây, 3 con giáp may mắn này sẽ liên tục gặp vận may, muốn né cũng chẳng được, tiền bạc rủng rỉnh, chỉ việc rung đùi hưởng phúc.

Tuổi Tỵ

Những ngày cuối tháng 3, tử vi ngày mới cho hay, người cầm tinh con Rắn sẽ gặp may mắn trên nhiều lĩnh vực. Vận thế của con giáp này có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Người tuổi Tỵ sẽ được "quý nhân phù trợ" hóa giải những vấn đề khó khăn. Công việc từ đó cũng tốt lên, mang lại nguồn thu nhập ổn định, dồi dào. 

Đặc biệt, với những người làm ăn buôn bán thì đây sẽ là cơ hội tốt để mở mang nhiều mối quan hệ làm ăn, mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Còn với những người làm công ăn lương cũng sẽ có một khoản thu nhập kha khá tăng lên tỉ lệ thuận với sự cố gắng và chăm chỉ mà bạn đã bỏ ra trước đó.

con giap may man
Tuổi Tỵ ngồi im đợi tiền vào túi nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con giáp may mắn tuổi Mão thường có tính cách năng động, nhiệt huyết nên đây lại là thời cơ tuyệt vời để con giáp này có thêm nhiều sự bứt phá trong công việc và cuộc sống. Nhiều dự định được hoàn thành mang lại cho tuổi Mão nhiều tài lộc. 

Trong thời gian cuối tháng 3 âm lịch, sách tử vi chỉ rõ, những người tuổi Mão sẽ chẳng phải di chuyển nhiều, cứ ngồi im thì cơ hội tự khắc tìm đến. Với khả năng và bản lĩnh vốn có, con giáp này sẽ biến những cơ hội này trở thành nguồi kiếm thêm thu nhập một cách thần kỳ. 

Tuy nhiên tuổi Mão cũng nên cẩn thận, suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình trước mọi vấn đề. Vì khi có quá nhiều cơ hội sẽ dễ bị phân vân và đưa ra lựa chọn không hiệu quả. 

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Tuổi Mão vẫn nên cẩn thận trước quá nhiều cơ hội ập đến bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa cuộc sống cực kỳ viên mãn. Trong thời gian này, bạn nên hòa hợp với những đồng nghiệp xung quanh để cải thiện và có thêm nhiều người bạn tốt. Vì họ sẽ là những người sẵn sàng hỗ trợ bạn khi gặp khó khăn.

Cuối tháng 3, theo tử vi 12 con giáp, trên phương diện tài chính, người làm công việc kinh doanh nên kí kết hợp đồng vào thời điểm này, bởi đây là thời điểm tuổi Thìn được quý nhân hỗ trợ, đem lại nhiều lợi nhuận và đương nhiên tiền bạc sẽ luôn căng ví. 

Với người làm công ăn lương, do được cát tinh soi chiếu và thần phật phù hộ nên vận may về tiền bạc liên tiếp đến với con giáp này. Không chỉ nhận được tin vui về lương thưởng mà còn cơ hội được nhận nhiều lợi ích từ công việc và mọi người xung quanh.

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Người tuổi Thìn được hỗ trợ nhiều trong kinh doanh nên hãy tận dụng cơ hội cuối tháng để thu tiền tài đầy ví đi nào - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Sách tử vi chỉ rõ, 3 con giáp CẨN TRỌNG tiểu nhân ám phá, CƯỚP CÔNG đoạt tiền trong tháng 3 Âm lịch, nguy cơ tay trắng vì tin người

Sách tử vi chỉ rõ, 3 con giáp CẨN TRỌNG tiểu nhân ám phá, CƯỚP CÔNG đoạt tiền trong tháng 3 Âm lịch, nguy cơ tay trắng vì tin người

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp này dù có thể may mắn kiếm tiền nhưng lại gặp họa tiểu nhân, tiền đến dồn dập như vũ bão nhưng cũng có nguy cơ mất trắng trong tháng 3 Âm lịch.

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