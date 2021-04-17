Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/4/2021: 3 con giáp 'gặp thời, gặp thế' đổi đời nhanh chóng, giàu có phát tài không ai bì lại

12 con giáp tử vi 17/04/2021 06:15

Tử vi ngày mới cho thấy Chủ Nhật 18/4 là thời điểm 3 con giáp sau bước vào thời kỳ may mắn, thịnh vượng. Gặp thời đổi đời nhanh chóng, từ đó công danh sự nghiệp phất lên cao vút, người khác muốn có cũng không được.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới cho biết hôm nay những người tuổi Thìn làm ăn tiền bạc vượng phát, vận may mắn dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh viên mãn. Dù bản mệnh là nam hay nữ làm bất cứ công việc gì thì cũng đều “hái ra tiền” và số dư sẽ nhân lên theo lũy tiến.

Ngày hôm nay cũng là thời điểm vận tài lộc của Thìn cực kỳ hưng thịnh nhất trong tuần. Không chỉ bản thân Thìn có phúc khí dạt dào mà bản mệnh cũng luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Họ cùng san sẻ vận may của mình cho các thành viên trong gia đình nên cuộc sống của gia đình có người tuổi Thìn luôn hòa hợp, vui vẻ, tài lộc hưng vượng.

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Tử vi ngày mới cho biết hôm nay những người tuổi Thìn làm ăn tiền bạc vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là một trong những con giáp giàu có nhất trong ngày hôm nay. Bản mệnh được bề trên chiếu cố, quý nhân tương trợ nên làm gì cũng kiếm được bộn tiền, công việc suôn sẻ, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt. Mùi còn may mắn đến mức có thể thăng chức tăng lương vùn vụt.

Tình hình tài chính cũng có sự chuyển biến tích cực hơn, kinh doanh buôn bán thuận lợi, có được nhiều đơn hàng, việc làm ăn vui vẻ, không xảy ra tranh chấp hay mâu thuẫn nào. Đặc biệt, những người tuổi Mùi khởi nghiệp trong hôm nay chắc chắn sẽ có một mở đầu tốt đẹp, thành công vang dội. Với những người khai trương cửa hiệu, mở quán buôn bán thì chắc chắn sẽ gặp khách quý trong ngay ngày đầu tiên.

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Mùi là một trong những con giáp giàu có nhất trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều cương trực, tinh anh và có óc sáng tạo. Bay bổng, thích phiêu lưu khám phá là thế nhưng một khi đã tập trung làm việc Tuất sẽ cống hiến hết mình, dốc cạn tâm tư. Hôm nay là ngày đại cát với người tuổi Tuất, thế nên bản mệnh làm gì cũng đại lợi, hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà chỉ trong chớp mắt. Chỉ cần nắm bắt thời cơ Tuất ắt gánh tiền mỏi lưng, đời sang trang mới.

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Nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên trong ngày Chủ Nhật này, Tuất dễ dàng có được công danh rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên trong ngày Chủ Nhật này, Tuất dễ dàng có được công danh rộng mở, tài lộc hanh thông. Hãy hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó, bạn sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, một bước đổi đời. Có cát tinh soi chiếu, thần tài rót lộc nên tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại Tuất. Thăng chức tăng lương, có cơ hội làm giàu trong thời gian ngắn nên bản mệnh hãy nắm bắt kẻo hối không kịp.

(*) Mọi thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Theo tử vi 12 con giáp, 2 tuần tới là thời kỳ cực vượng, tài lộc cùng lúc chạm đỉnh đối với 3 con giáp may mắn này.

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