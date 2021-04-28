Tháng 5 hoan hỉ, 3 con giáp ngập ngụa trong tiền VÀNG, càng phấn đấu càng hút hết của nả 4 phương, bạn bè người thân phải kiêng dè

12 con giáp tử vi 28/04/2021 06:04

Theo tử vi 12 con giáp, trong vòng 30 ngày tới, đây là 3 con giáp may mắn được Thần Tài để ý, càng cố gắng làm ăn, tiền càng có cơ hội chảy vào nhà như nước lũ, một bước lên xe hơi nhà lầu, giàu có chẳng ai sánh kịp.

Tuổi Ngọ

Bước chân vào tháng 5/2021 người tuổi Ngọ sẽ liên tục đón tin vui tài lộc ùn ùn đổ ập vào nhà, vận may gõ cửa dồn dập. Không chỉ công việc suôn sẻ, được cấp trên tín nhiệm ở công sở, nghề tay trái cũng giúp Ngọ gom được lợi nhuận cực khủng. 

Nếu đang bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân ngáng đường, người cầm tinh con Ngựa cũng đừng quá lo lắng bởi chỉ cần dám dấn thân, không ngại khó, vượt qua chính mình, Ngọ sẽ một bước tiến lên đỉnh vinh quang. Tiền chất chật két, hút hết của nả thiên hạ, bạc vàng cứ vơi lại đầy, càng về cuối tháng càng vượng tài vượng lộc chính là phúc phần Ngọ xứng đáng nhận được trong 30 ngày tới. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi là con giáp đã ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, cuộc đời sung túc an nhàn hơn người. Dù vậy, con giáp này luôn khiêm nhường, giúp đỡ những người xung quanh để vươn lên trong cuộc sống. Bản tính thiện lương là lý do khiến Hợi được ơn trên để mắt, giúp đỡ mỗi khi có khó khăn ngán đường. 

Bước sang năm Tân Sửu, đặc biệt là tháng 5/2021, con giáp may mắn tuổi Hợi sẽ càng vượng vận tài lộc. Được ơn trên nâng đỡ, quý nhân chiếu cố nên Hợi sẽ hái ra tiền, chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hưởng lộc. Với người làm ăn buôn bán, tử vi 12 con giáp nhắc nhở Hợi cần cẩn trọng có họa trộm cắp vặt.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Những cố gắng bấy lâu nay của người tuổi Sửu sẽ được đáp đền xứng đáng với vô số cơ hội kiếm tiền trong vòng 1 tháng tới. Theo sách tử vi Tân Sửu 2021, sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Sửu sẽ ngập trong nhung lụa, muốn nghèo cũng chẳng được.

Không chỉ tháng 5, từ đây đến cuối năm 2021, những người cầm tinh con Trâu, đặc biệt là mệnh nam sẽ có cơ hội phát tài chóng mặt, thậm chí trúng số độc đắc, khiến ai cũng phải ganh tỵ với những gì họ có được. Tình tiền viên mãn, của nả chất đống, cứ thế mà đổi đời là lá số tử vi dành cho Sửu trong thời gian này.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Tháng 5 vừa tới, 3 con giáp may mắn hết lo cơm áo gạo tiền, mở túi hứng BẠC TỶ, rung đùi nhàn hạ, sung sướng không ai bằng

Tháng 5 vừa tới, 3 con giáp may mắn hết lo cơm áo gạo tiền, mở túi hứng BẠC TỶ, rung đùi nhàn hạ, sung sướng không ai bằng

Theo tử vi 12 con giáp, vừa sang tháng 5, đây là những con giáp được Thần Tài chỉ điểm, lộc lá thi nhau nối gót vào nhà, tình tiền viên mãn, khiến ai cũng đỏ mắt ganh tỵ.

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