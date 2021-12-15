Nhâm Dần: 3 con giáp vướng phải ‘NĂM XUI THÁNG HẠN’ vận trình tiềm ẩn nhiều hung hiểm

Trong năm 2022, 3 con giáp sau đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn, từ công việc đến tài chính đều bị cản trở.

Tuổi Tỵ

Năm Nhâm Dần 2022, do bước vào cục diện Hình Thái Tuế nên người tuổi Tỵ gặp không ít xui xẻo trong mọi mặt cuộc sống, đặc biệt là về tài vận.

Trong năm này, áp lực tài chính ngày một gia tăng, con giáp này phát sinh không ít các khoản phải chi ngoài dự kiến, trong lại gặp nhiều khó khăn trong việc tăng thêm thu nhập.

Gánh năng kinh tế khiến người tuổi Tỵ trở nên âu sầu và rất dễ rơi vào trạng thái trầm cảm.

Tỵ không được may mắn trong năm 2022 (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thân

Theo tử trong năm 2022, dự báo đây sẽ là 1 năm tất bật, vất vả đối với người tuổi Thân. Trong thời gian này tuổi Thân sẽ vô cùng bận rộn với nhiều công việc cũng như dự định của mình.

Trong thời điểm có nhiều hung tinh tác động, tiểu nhân quấy phá, bản mệnh có thể gặp phải rất nhiều chuyện bất trắc, tạo thành thất bại khá nặng nề. Trên con đường tài lộc của con giáp xui xẻo năm 2022 cũng có biến động khá lớn, khi được rất nhiều, lúc mất cũng không hề ít, áp lực kinh tế lớn, vì thế hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài.

Đối với những người tuổi Thân có gia đình nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói kẻo gây bất hòa với đối phương. Những xung đột, gia đạo nhiều sóng gió khiến tinh thần bất ổn. Thời điểm này, bạn cần phải có cách xả hơi, thư giãn hợp lý, chăm sóc bản thân nhiều hơn để tránh ngã bệnh.

Tuổi Hợi

Năm 2022, người nữ tuổi Hợi làm việc hết mình, tư duy lạc quan tiến lên, cộng với khả năng giao tiếp khéo léo nên có được không ít cơ hội làm ăn. Nhưng chính vì quá xuất sắc nên con giáp này dễ bị người khác đố kỵ, ghen ghét.

Tiểu nhân ghen tức, đặt điều thị phi, ảnh hưởng xấu đến sự tập trung vào công việc của con giáp này, khiến hiệu suất công việc sụt giảm, tài vận cũng lao đao không kém.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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