3 con giáp ‘QUƠ VÀNG HỐT BẠC’ từ sau rằm tháng 11, cuộc sống lên hương cuối năm trúng hợp đồng bạc tỷ

Hợi may mắn hơn người vì luôn có những người bạn tốt nên công việc của bạn dù khó khăn cũng được hỗ trợ hết mình. Người này vừa có tài ăn nói lại biết cách đối nhân xử thế nên đi đâu ai cũng quý mến. Từ giờ đến cuối năm con giáp này cực kì hanh thông, công việc kinh doanh phát đạt. Tiền bạc cũng đầy túi nên Hợi càng có tinh thần cống hiến hết mình.

Tình yêu của người tuổi Hợi cũng rất tốt. Nếu bạn thực sự yêu người ấy thì hãy tính chuyện trăm năm đi nhé.

Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách thẳng thắn, trung thực, biết nỗ lực cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh, nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được thành công. So với những con giáp khác, tuổi Dần là người không gặp được nhiều may mắn, nhưng được trời ban cho bản lĩnh phi thường, càng khó khăn càng mạnh mẽ, và đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu. Vì vậy, đường đời tương lai dù thử thách bao nhiêu, tuổi Dần cũng vượt qua ngoạn mục.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ từ tháng 11 âm lịch này trở đi, vận may tuổi Dần bất ngờ lội ngược dòng. Đặc biệt từ Rằm trở đi, nếu tuổi Dần biết nắm bắt cơ hội và tận dụng mọi ưu điểm của minh đúng lúc đúng chỗ thì chuyện thăng hoa là sớm muộn. Từ giờ đến cuối năm, tuổi Dần sẽ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, lúc này chỉ cần bình tĩnh tiến về phía trước thì việc làm giàu nằm trong tầm tay.

Tuổi Mão

Trong top 3 con giáp may mắn về tài lộc thì có tuổi Mão, họ được quý nhân xuất hiện đúng lúc giúp đỡ, nâng đỡ trong cuộc sống công danh sự nghiệp. Xung quanh tuổi Mão luôn có anh em tốt sẵn sàng giúp đỡ họ. Trong khoảng thời gian sắp tới, những người tuổi Mão sẽ được sếp trên coi trọng và làm chỗ dựa cho họ.

Công việc thuận lợi, kéo theo đó là nguồn tài chính mở rộng. Với hàng loạt các khoản thu nhập khủng, ồ ạt kéo đến lấp đầy hầu bao của bạn. Tuổi Mão có thể thỏa sức mua sắm, chi tiêu mà không phải bận tâm quá nhiều đến giá cả.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.