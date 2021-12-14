Đúng ngày 15/12, 3 con giáp có khả năng ‘GÁNH LỘC VỀ NHÀ’ tiền bạc không cánh cũng ‘tự bay’ vào túi

12 con giáp tử vi 14/12/2021 08:37

Trong hôm nay bạn là một trong số những con giáp may mắn nhất, được nhận rất nhiều tài lộc, công việc vô cùng hanh thông thuận lợi.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất chăm chỉ, cần cù chính là đức tính giúp người tuổi Tuất đủ tự tin, bản lĩnh để vượt qua những thách thức của cuộc đời.

Cộng thêm sự thận trọng, tính toán chi li trên mỗi đường đi nước bước nên sự nghiệp của con giáp này rất thành công, cụ thể và khoa học.

Nhờ thần May mắn phù hộ nên tiền tài sẽ ập xuống cuộc đời của người tuổi Tuất trong ngày 15/12. Giàu có, sung sướng là thế, vì thế bản mệnh đừng quá tiết kiệm, cũng đừng tiếc tiền để chăm sóc cho sức khỏe của mình.

Đúng ngày 15/12, 3 con giáp có khả năng ‘GÁNH LỘC VỀ NHÀ’ tiền bạc không cánh cũng ‘tự bay’ vào túi - Ảnh 1
Tuất gặp nhiều may mắn trong những ngày tới (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi luôn là con giáp chăm chỉ chu đáo. Chính nhờ sự chăm chỉ nhún nhường và sự chu đáo, khéo léo trong giao tiếp của tuổi Mùi giúp họ có được nhiều mối thâm giao.

Những quý nhân này sẽ luôn sẵn sàng đưa tay tương trợ, nâng đỡ mỗi khi tuổi Mùi gặp khốn khó, cơ cực. Nhờ vậy, dẫu vận hạn có lớn đến mấy ập vào nhà cũng không đủ sức khiến cuộc sống của con giáp này đảo lộn, thay đổi.

Đặc biệt trong ngày 15/12, hậu vận của bản mệnh tuổi Mùi lại càng thắm đỏ, tiền tài không biết từ đâu cứ liên tục chảy vào túi của con giáp may mắn, cứ vơi lại đầy.

Tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn dù là nam hay nữ đều giàu sang và may mắn. Họ dường như sinh ra đã được Thần Tài phù trợ. Vì vậy, chẳng cần nhờ cậy ai con giáp này vẫn sung sướng như tiên, có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ chỉ sau vài năm lập nghiệp.

Trong tháng 12 này sẽ mang đến cho Thìn vô số bổng lộc, hằng hà cơ hội làm ăn bạc tỷ. Đặc biệt, trong ngày 15/12 vận mệnh của Thìn sẽ chuyển biến bất ngờ, giúp Thìn chỉ việc rung đùi hốt bạc, nằm chơi tiền cũng ập xuống đầu tới tấp, tha hồ tiêu pha chẳng cần lo nghĩ.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp ‘TIỀN VỀ NGẬP LỐI’ trong 9 ngày tới, cuộc sống luôn gặp những điều may mắn

3 con giáp ‘TIỀN VỀ NGẬP LỐI’ trong 9 ngày tới, cuộc sống luôn gặp những điều may mắn

Trong 9 ngày tới 3 con giáp này được Thần Tài phát lộc, cuộc sống bắt đầu dư dả giàu sang, đến người thân trong nhà cũng cảm thấy ganh tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tử vi con giáp 12 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 56 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy