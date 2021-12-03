Top 3 con giáp ‘TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC’ trong cuối tuần (4-5/12), làm gì cũng may mắn, tiền vào đầy túi

Không quá ồn ào nhưng họ đích thị là 3 con giáp may mắn nhất cuối tuần này, từ công việc đến tình duyên đều được như ý nguyện.

Tuổi Tuất

2 ngày cuối tuần đối với tuổi Tuất giống như 2 ngày sống trên thiên đường. Công việc của bạn cực kì như ý, làm việc gì cũng thuận lợi. Người làm kinh doanh đơn hàng về ầm ầm giúp cho bạn có được động lực để tiếp tục đầu tư, tiền vào càng nhiều. Người làm công ăn lương được khen ngợi hết lời, trao cho những đặc quyền con trọng.

Con giáp này trong 2 ngày cuối tuần gây dựng được nhiều mối quan hệ tốt giúp bạn khẳng định tên tuổi của bản thân, chứng minh năng lực lãnh đạo của mình.

Tuất gặp nhiều may mắn trong cuối tuần này (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Hợi

Hợi hợp với công việc làm ăn liên quan đến ẩm thực và người làm nghề này cuối tuần thu về một món lợi nhuận lớn. Người làm công ăn lương cũng việc cũng hết sức hanh thông khi thuyết phục được một hợp đồng giá trị tiền tỉ. Vì điều này mà có lẽ cấp trên sẽ trao cho bạn cơ hội lớn hơn, tăng lương tăng thưởng cuối năm cho bạn.

Tuổi Tý

Tuổi Tý may mắn hơn người trong 2 ngày cuối tuần gặp đúng quý nhân. Người này quý tính cách của bạn nên rủ rê buôn bán mà tự nhiên lại thành quả lớn. Thật không ngờ, bạn và người ấy hợp nhau từ cách nói chuyện đến cách làm việc. Nhờ vậy mà món hời đang về tay bạn. Tín hiệu vui đó nhé. Cố gắng giữ gìn mối quan hệ và công việc kinh doanh này.

Trong 2 ngày cuối tuần, tình cảm cũng khá ổn. Người ấy và bạn đã hiểu nhau nhiều hơn, cần có thời gian để vun đắp, vậy nên hãy trân trọng tình cảm này, đừng vì chuyện cỏn con mà làm ảnh hưởng mối quan hệ lớn nhé.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày 23/11, 3 con giáp sau đây tài lộc ‘CHẢY ÀO ÀO’ vào túi, tiền tiêu xài xả láng vẫn không hết Tử vi ngày 23/11 cho thấy Thần may mắn đang ghé thăm những con giáp này nên vận may của họ liên tục tăng, đặc biệt là về chuyện tiền nong, cứ tiêu hết lại đầy lên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-3-con-giap-trung-so-doc-dac-trong-cuoi-tuan-4-5-12-lam-gi-cung-may-man-tien-vao-day-tui-439557.html