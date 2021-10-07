Đúng ngày 9/10, những tuổi hưởng lộc trời ban, thoải mái ăn tiêu tiền xài xả láng cũng không lo hết

12 con giáp tử vi 07/10/2021 16:37

Ai khó khăn mặc ai họ vẫn vô tư ngồi không đếm tiền mỏi tay, đúng là ‘trời cho ai nấy hưởng’ là có thật.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão dễ tìm được cơ may phát tài bởi bản mệnh được Thần Tài ở bên hỗ trợ. Đúng ngày 9/10, tài lộc đều theo bản mệnh về nhà, chẳng quản ngại bất cứ điều gì.

Con giáp này tìm được quý nhân trợ giúp, nhờ thế mà việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn và trở thành con giáp phát tài. Hôm đó bạn làm gì cũng thuận lợi hanh thông vô cùng.

Thậm chí sự may mắn của con giáp này còn thể hiện ở việc có người tự mang tiền tới trao tận tay nữa cơ. Tài Thần đều nằm ở hướng Chính Tây, mệnh chủ nên chọn đó làm hướng xuất hành cho mình.

Đúng ngày 9/10, những tuổi hưởng lộc trời ban, thoải mái ăn tiêu tiền xài xả láng cũng không lo hết - Ảnh 1
Mão gặp nhiều may mắn trong thời gian tới (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có thể đón lộc về không ngớt vào ngày 9/10. Con giáp này được Thần Tài che chở nên chuyện làm ăn kinh doanh cực kỳ phát đạt. 

Con giáp này làm ăn buôn bán cực kỳ thuận lợi. Có nhiều cơ hội kết hợp làm ăn, bản mệnh có thể cân nhắc để chọn lựa đối tác phù hợp với mục tiêu phát triển của mình.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có khả năng phán đoán rất tốt, lại ham học hỏi, rất cầu thị, và có số mệnh may mắn, luôn được quý nhân giúp đỡ.

Từ ngày 9/10 này, cũng là thời điểm có cát tinh xuất hiện trong cung mệnh nên vận quý nhân của người tuổi Hợi rất vượng. Nhờ sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân mà sự nghiệp của người tuổi Hợi thăng tiến không ngừng nên đem lại nguồn thu nhập dồi dào. Người tuổi Hợi không còn phải lo lắng về tài chính nữa.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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