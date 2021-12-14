Năm 2022, những con giáp ‘TRÚNG SỐ ĐỔI ĐỜI’, tiền bạc công danh thuận lợi vượt bậc

Tuổi Dậu năm 2021 phạm Xung Thái Tuế chịu một đòn giáng khá nặng. Nhiều mặt đều bị đả kích nặng nề, có thêm rất nhiều hung tinh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của họ. Cần phải tỉnh táo để đối phó.

Có lẽ nhờ sự hậu thuẫn của bạn bè cũng như người bạn đời của mình mà tuổi Dậu mới có được sức mạnh tinh thần to lớn và sự quả quyết ấy.

Thế nhưng năm 2022 sẽ bù đắp cho bạn bằng may mắn và hạnh phúc viên mãn trên nhiều khía cạnh của cuộc sống. Tuổi Dậu có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Bạn tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà bạn gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè.

Dậu gặp được rất nhiều may mắn trong năm 2022 (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ Năm 2022 có thể nói là 1 năm cực kỳ may mắn đối với người tuổi Ngọ trên phương diện tài lộc, ngay từ 6 tháng đầu năm, bản mệnh đã có thể nhận thấy rõ điều đó. Các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy.

Với những người làm công ăn lương chấp hành tốt quy định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sẽ sớm được tăng lương thăng chức, cải thiện cuộc sống.

Điều quan trọng là những người tuổi Ngọ hãy xác định mục tiêu và cách thức làm việc rõ ràng cho mình ngay từ đầu, dù có gặp khó khăn cũng không lo lạc mất phương hướng. Đặc biệt, chớ nên nghe theo lời rủ rê, xúi giục của người khác, kẻo đến lúc mất tiền mất cả danh dự.

Tuổi Mão

Đa số người tuổi Mão khá hiền lành, sống chất phác không thích màu mè, những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn trong năm Nhâm Dần 2022, đặc biệt là vào nửa cuối năm.

Hợi sẽ có sao Hồng Loan chiếu mệnh. Ngôi sao chuyên về tình cảm và hôn nhân này, sẽ thúc đẩy vận may tình cảm và mang lại vô số tin vui cho người tuổi Hợi về khía cạnh tình cảm.

Nếu thời điểm cuối năm 2022 tuổi Mão đủ tự tin cộng với sự gia tăng của cảm xúc, các yếu tố thiên thời, địa lợi đã đủ, tuổi Mão chắc chắn sẽ tìm được 1 nửa phù hợp với mình.

Người tuổi Mão gặp được may mắn trong công việc nếu có được sự khiêm tốn, hòa đồng với các đối tác và đồng nghiệp. Ngoài ra, nếu có sự nỗ lực thực sự thì việc thăng quan tiến chức, giải tỏa áp lực và sự cạnh tranh sẽ dễ dàng hơn.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.