5 giai đoạn của một mối quan hệ yêu đương, bất kỳ ai bước vào đường tình ái thì cũng đều phải trải qua, xem thử bạn đang ở giai đoạn thứ mấy?

Thế nên, để chuyện tình yêu đi đến được hồi kết bằng một cái đám cưới, thì bất kỳ cặp đôi nào cũng phải trải qua 5 giai đoạn bất di bất dịch này, trong tình yêu.

Cuộc đời của mỗi người có thăng trầm ra sao? thì trong chuyện tình yêu đôi lứa cũng y chang như vậy.

Khi gặp một người nào đó mà khiến cho trái tim bạn bị loạn nhịp, thì bạn sẽ có cảm giác trái tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Bất kể đi đâu, làm gì, ở đâu bạn cũng đều mong muốn được nhắn tin, nói chuyện với người ấy và bất kể điều gì ở người ấy cũng đều là tốt đẹp trong lòng bạn.

Giai đoạn thứ hai: Dính lấy nhau như sam

Giai đoạn này bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi thiếu vắng bóng hình người ấy, cho nên bạn luôn muốn sắp xếp thời gian để ở bên người mình yêu.

Thêm vào đó mặc dù đã gặp nhau rất thường xuyên, nhưng bạn vẫn thấy rằng như vậy là vẫn còn chưa đủ.

Cho nên, cả hai luôn cố gắng để nhắn tin cho nhau, nói với nhau mọi chuyện trên trời, dưới đất thâu đêm suốt sáng, đi đến đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng...

Giai đoạn thứ ba: Một trong hai hoặc cả hai vỡ mộng về nhau

Yêu nhau lắm để rồi cắn nhau đau ấy mà - Ảnh minh họa

Sau khi đi qua giai đoạn yêu mất hết cả lý trí, thì đến giai đoạn này lý trí bắt đầu lên tiếng. Nó sẽ vào cuộc để phân tích và đưa ra những nhận định dựa trên những gì mà bản thân mắt thấy, tai nghe về đối phương.

Giai đoạn thứ tư: Quyết định đi tiếp hay dừng lại

Ở giai đoạn này khi đã tỏ tường về những nét tính cách, những ưu và nhược điểm của đối phương, người mình yêu rồi, thì bạn sẽ bắt đầu tự đặt ra cho mình câu hỏi: Nên đi tiếp hay dừng lại?

Nếu như tình cảm và sự bao dung của hai bạn dành cho đối phương đủ lớn, thì các bạn sẽ tiếp tục nắm tay nhau bước trên cuộc hành trình dài phía trước.

Còn nếu như tình cảm của hai người không quá sâu đậm, thì các bạn sẽ quyết định dừng lại ở giai đoạn này.

Giai đoạn thứ năm: Một cái kết happy

Nếu các cặp đôi vẫn sống sót trong 4 giai đoạn, thì giai đoạn thứ 5 là một cái kết có: cả anh và em, chúng ta, ngôi nhà cùng những đứa trẻ - Ảnh minh họa

Sau khi đã chấp nhận cả mặt ưu lẫn khuyết điểm của nhau mà các cặp đôi vẫn quyết định sẽ đi tiếp.

Thì đến giai đoạn này các bạn sẽ cùng nhau đi đến một cái kết là một đám cưới, cùng ngôi nhà và những đứa trẻ.

Để cả hai chính thức được sống bên nhau, cùng nhau hoàn thiện và giúp đỡ lẫn nhau cùng trưởng thành hơn trong hôn nhân.