5 giai đoạn của một mối quan hệ yêu đương, bất kỳ ai bước vào đường tình ái thì cũng đều phải trải qua, xem thử bạn đang ở giai đoạn thứ mấy?

Yêu - Hôn nhân 29/10/2021 21:00

Cuộc đời của mỗi người có thăng trầm ra sao? thì trong chuyện tình yêu đôi lứa cũng y chang như vậy. Thế nên, để chuyện tình yêu đi đến được hồi kết bằng một cái đám cưới, thì bất kỳ cặp đôi nào cũng phải trải qua 5 giai đoạn bất di bất dịch này, trong tình yêu.

Cuộc đời của mỗi người có thăng trầm ra sao? thì trong chuyện tình yêu đôi lứa cũng y chang như vậy.

Thế nên, để chuyện tình yêu đi đến được hồi kết bằng một cái đám cưới, thì bất kỳ cặp đôi nào cũng phải trải qua 5 giai đoạn bất di bất dịch này, trong tình yêu.

Giai đoạn đầu tiên: Sự rung động

5 giai đoạn của một mối quan hệ yêu đương, bất kỳ ai bước vào đường tình ái thì cũng đều phải trải qua, xem thử bạn đang ở giai đoạn thứ mấy? - Ảnh 1
Vì là ngã vào tình yêu mà, thế nên ở giai đoạn này cái gì ở người kia mà chả đẹp - Ảnh minh họa

Khi gặp một người nào đó mà khiến cho trái tim bạn bị loạn nhịp, thì bạn sẽ có cảm giác trái tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Bất kể đi đâu, làm gì, ở đâu bạn cũng đều mong muốn được nhắn tin, nói chuyện với người ấy và bất kể điều gì ở người ấy cũng đều là tốt đẹp trong lòng bạn.

Giai đoạn thứ hai: Dính lấy nhau như sam

Giai đoạn này bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi thiếu vắng bóng hình người ấy, cho nên bạn luôn muốn sắp xếp thời gian để ở bên người mình yêu.

Thêm vào đó mặc dù đã gặp nhau rất thường xuyên, nhưng bạn vẫn thấy rằng như vậy là vẫn còn chưa đủ.

Cho nên, cả hai luôn cố gắng để nhắn tin cho nhau, nói với nhau mọi chuyện trên trời, dưới đất thâu đêm suốt sáng, đi đến đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng...

Giai đoạn thứ ba: Một trong hai hoặc cả hai vỡ mộng về nhau

5 giai đoạn của một mối quan hệ yêu đương, bất kỳ ai bước vào đường tình ái thì cũng đều phải trải qua, xem thử bạn đang ở giai đoạn thứ mấy? - Ảnh 2
Yêu nhau lắm để rồi cắn nhau đau ấy mà - Ảnh minh họa

Sau khi đi qua giai đoạn yêu mất hết cả lý trí, thì đến giai đoạn này lý trí bắt đầu lên tiếng. Nó sẽ vào cuộc để phân tích và đưa ra những nhận định dựa trên những gì mà bản thân mắt thấy, tai nghe về đối phương.

Giai đoạn thứ tư: Quyết định đi tiếp hay dừng lại

Ở giai đoạn này khi đã tỏ tường về những nét tính cách, những ưu và nhược điểm của đối phương, người mình yêu rồi, thì bạn sẽ bắt đầu tự đặt ra cho mình câu hỏi: Nên đi tiếp hay dừng lại?

Nếu như tình cảm và sự bao dung của hai bạn dành cho đối phương đủ lớn, thì các bạn sẽ tiếp tục nắm tay nhau bước trên cuộc hành trình dài phía trước.

Còn nếu như tình cảm của hai người không quá sâu đậm, thì các bạn sẽ quyết định dừng lại ở giai đoạn này.

Giai đoạn thứ năm: Một cái kết happy

5 giai đoạn của một mối quan hệ yêu đương, bất kỳ ai bước vào đường tình ái thì cũng đều phải trải qua, xem thử bạn đang ở giai đoạn thứ mấy? - Ảnh 3
Nếu các cặp đôi vẫn sống sót trong 4 giai đoạn, thì giai đoạn thứ 5 là một cái kết có: cả anh và em, chúng ta, ngôi nhà cùng những đứa trẻ - Ảnh minh họa

Sau khi đã chấp nhận cả mặt ưu lẫn khuyết điểm của nhau mà các cặp đôi vẫn quyết định sẽ đi tiếp.

Thì đến giai đoạn này các bạn sẽ cùng nhau đi đến một cái kết là một đám cưới, cùng ngôi nhà và những đứa trẻ.

Để cả hai chính thức được sống bên nhau, cùng nhau hoàn thiện và giúp đỡ lẫn nhau cùng trưởng thành hơn trong hôn nhân.

Để được đàn ông coi trọng, thì phụ nữ phải trở nên đắt giá và nếu muốn gia tăng giá trị cho bản thân, thì hãy làm tốt 3 điều này

Để được đàn ông coi trọng, thì phụ nữ phải trở nên đắt giá và nếu muốn gia tăng giá trị cho bản thân, thì hãy làm tốt 3 điều này

Nếu muốn được đàn ông coi trọng thì phụ nữ nên làm tốt 3 điều này để trở nên “thật đắt giá”.

Xem thêm
Từ khóa:   5 giai đoạn của tình yêu Kiến thức tình yêu hôn nhân Coaching tình yêu hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai