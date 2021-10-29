Để được đàn ông coi trọng, thì phụ nữ phải trở nên đắt giá và nếu muốn gia tăng giá trị cho bản thân, thì hãy làm tốt 3 điều này

Yêu - Hôn nhân 29/10/2021 17:43

Nếu muốn được đàn ông coi trọng thì phụ nữ nên làm tốt 3 điều này để trở nên “thật đắt giá”.

Nếu muốn được đàn ông coi trọng thì phụ nữ nên làm tốt 3 điều này để trở nên “thật đắt giá”.

1. Đầu tư vào bản thân mình

Để được đàn ông coi trọng, thì phụ nữ phải trở nên đắt giá và nếu muốn gia tăng giá trị cho bản thân, thì hãy làm tốt 3 điều này - Ảnh 1
Đầu tư vào bản thân là đầu tư sinh lời cao nhất - Ảnh minh họa

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã từng nói rằng: Đầu tư vào bản thân là danh mục đầu tư quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người.

Và đây cũng là cách để mỗi người chúng ta tự làm mới và hoàn thiện bản thân, tránh bị tụt hậu so với tốc độ phát triển của thời cuộc.

Vì thế, thay vì chạy theo đàn ông thì phụ nữ hãy dành thời gian để chăm sóc tốt cho bản thân mình từ thân tâm, đến trí tuệ.

Để bản thân bạn luôn tỏa ra sức hút, một loại khí chất mà đàn ông không thể nào không mê mẩn bạn được.

Khi bạn đã trở thành một người phụ nữ có giá trị cao rồi, thì tự khắc đàn ông sẽ chạy theo bạn thôi, lúc đó thì bạn cứ việc tha hồ mà lựa chọn.

2. Không cần phải lo được lo mất trong tình yêu

Để được đàn ông coi trọng, thì phụ nữ phải trở nên đắt giá và nếu muốn gia tăng giá trị cho bản thân, thì hãy làm tốt 3 điều này - Ảnh 2
Yêu chân thành, buông bỏ hết lòng - Ảnh minh họa

Hãy yêu thương hết mình và trân trọng người đàn ông xứng đáng, nhưng hãy say no với những người đàn ông không xứng với hệ giá trị của mình.

Có như vậy thì bạn mới bảo vệ được bản thân mình khỏi bị tổn thương bởi những người đàn ông không xứng đáng.

Và có cơ hội để gặp gỡ và kết hôn với người đàn ông xứng đáng, biết yêu thương, nâng niu, trân trọng mình hơn.

3. Là một cô gái có lập trường, quan điểm riêng

Để được đàn ông coi trọng, thì phụ nữ phải trở nên đắt giá và nếu muốn gia tăng giá trị cho bản thân, thì hãy làm tốt 3 điều này - Ảnh 3
Không cần phân định đúng sai làm gì cho mệt. Tuy nhiên cái nào không hợp lý thì không cần thiết phải nghe theo cốt để đàn ông vui lòng. Hãy là cô gái có chính kiến và quan điểm của riêng mình - Ảnh minh họa

Đừng bao giờ vì quá yêu một người đàn ông mà ứng xử theo kiểu gọi dạ bảo vâng với anh ta. Mới đầu có thể anh ta sẽ thích bạn vì sự ngoan ngoãn, dễ bảo.

Nhưng lâu dần thì anh ta sẽ chán bạn và tìm mối khác ngon hơn thôi, bởi vì đàn ông họ vốn dĩ là những gã thợ săn lão luyện.

Vì vậy mà một khi đi vào rừng săn bắn, họ thích những con thú khôn ngoan, không dễ gì quy hàng họ hơn. Cho nên, mỗi khi ở trên bàn nhậu, họ thường ví von với nhau như thế này:

Đàn bà dễ bảo như rượu nhạt, uống mãi cũng chẳng thấy say, càng cố nốc cho lắm vào bụng thì rồi rốt cục cũng chỉ đâm ra phát nhàm chán mà thôi.

Trong khi đó phụ nữ có cá tính, quan điểm riêng lại như một loại rượu nặng đô. Vì thế mà cánh đàn ông phải có bản lĩnh lắm, thì mới có thể thưởng thức được trọn vẹn cái dư vị có một không hai của loại rượu độc đáo này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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