Là đã đủ để biết bạn đau khổ và bất hạnh như thế nào trong chuyện tình yêu, cuộc hôn nhân của mình rồi.

Không cần phải nhìn những giọt nước mắt tuôn rơi, mà chỉ cần nhìn vào đúng 1 trong 3 dấu hiệu này thôi.

Ở trong một cuộc tình, cuộc hôn nhân mà bạn cứ hoài phải rơi nước mắt hơn là nở nụ cười tươi roi rói trên môi.

1. Khóc nhiều hơn cười hoặc là bề ngoài thì cười nói vui vẻ nhưng bên trong thì đang khóc thầm

Thì điều này chứng tỏ bạn không hề hạnh phúc trong chuyện tình yêu hay cuộc hôn nhân của mình rồi.

Bởi vì dân gian có câu: nhìn đôi mắt của người phụ nữ, là sẽ biết được người đàn ông bên cạnh họ là người như thế nào?

Trong khi đôi mắt lại là cửa sổ tâm hồn, cho nên cho dù ở bên ngoài bạn có cố dấu đi sự bất hạnh của mình, thì nụ cười buồn của bạn vẫn cho người đối diện thấy rằng, bạn thật sự không hạnh phúc trong chuyện tình cảm.

2. Có người yêu, có chồng cũng như không

Có chồng hờ hững cũng như không - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù có người đàn ông bên cạnh, nhưng bạn vẫn phải đứng ra cáng đáng lấy mọi chuyện trên trời, dưới đất, thì xem như dù là có người đàn ông đó ấy vậy mà rồi cũng như không.

Cho nên ông bà nói cấm có sai đường nào, đàn ông tốt thì khiến cho người phụ nữ của họ không cần phải trưởng thành.

Trong khi đó, đàn ông tồi tệ thì lại luôn khiến cho người phụ nữ dẫu không nổi đóa hóa điên.

Thì rồi cũng phải cố gồng mình lên mà biến thành một người đàn ông, để tự đứng ra mà chèo chống lấy bão tố, sóng gió của cuộc đời mình.

3. Hai người sao vẫn thấy cô đơn

Hai người sao vẫn thấy cô đơn? - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như hai người mà trong lòng bạn vẫn thấy trống trải, cô đơn thì chứng tỏ rằng giữa cả hai đã xuất hiện một khoảng cách rất lớn từ trái tim đến trái tim.

Khoảng cách này khiến cho cả hai không hiểu nhau và rồi cứ thế im lặng và cách xa nhau.

Dù ở gần kề đó, mà sao cả hai vẫn chẳng thể cảm nhận được hơi ấm của nhau, không buồn nói chuyện mà cũng chẳng muốn quan tâm.

Anh có ở đó hay không thì tôi cũng chẳng buồn để tâm đến, em có ở đó hay không? thì tôi cũng xem như không thấy.

Điều này khiến cho tình cảm của cả hai cứ nhạt dần nhạt dà, rồi từ từ đến một lúc nào đó nguội lạnh như băng rồi lịm tắt và lụi tàn.