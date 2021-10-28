1. Rau xanh bảo quản trong tủ lạnh để quá 48 tiếng

Trời ơi tưởng đâu xa, hóa ra 3 thủ phạm gây ung thư bấy lâu vẫn ngày ngày ẩn nấp ngay trong chiếc tủ lạnh của nhà mình là đây chứ đâu.

Do đó, nếu bảo quản rau trong vòng 48 giờ đồng hồ, thì sẽ rất dễ sinh ra chất gây ung thư, không tốt cho người sử dụng.

Theo tờ Tân Hoa Xã, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khi để rau xanh trong tủ lạnh khoảng 48 giờ sẽ sinh ra nitrit, càng để lâu số lượng nitrit càng tăng lên. Nitrit trong thực phẩm là một chất có thể gây ung thư được IARC công nhận.

Vì vậy, mà các gia đình nên chú ý đến điều này trong quá trình bảo quản thực phẩm, để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và những người thân yêu.

Đồng thời cũng tránh việc phát sinh bệnh tật, đặc biệt là căn bệnh ung thư như chia sẻ ở trên.

2. Phần đá đông trong tủ lạnh quá lâu, không được làm sạch

Ảnh minh họa: Internet

Lớp băng giá để lâu trong tủ lạnh có thể chứa các loại vi khuẩn, bao gồm cả nấm mốc như Aspergillus flavus.

Aspergillus flavus là loại nấm mốc có chứa độc tố aflatoxin – chất gây ung thư nhóm 1 mà WHO cảnh báo. Aflatoxin đặc biệt có hại cho gan và dễ gây bệnh ung thư gan.

Tác hại của nó tương đương 68 lần asen. Tiêu thụ 1 miligam có thể gây ung thư. Chính vì thế việc lau rửa, vệ sinh tủ lạnh thường xuyên thực sự rất quan trọng đối với mỗi người và mỗi nhà.

3. Cá muối, thịt xông khói

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân khiến thịt xông khói gây ung thư là bởi chúng chứa nhiều chất phụ gia, có thể chứa các hóa chất hình thành trong quá trình chế biến, ví dụ như hợp chất N-nitroso và hydrocarbon thơm đa vòng, gây tổn thương ADN và phát triển ung thư.

Còn riêng với cá muối, thì có chứa chất gọi là dimethyl nitrit. Sau khi đi vào cơ thể, chất này sẽ bị phân hủy thành dimethyl amoni nitrit, được WHO chỉ định là chất gây ung thư.

Ngoài ra, cá muối có vị mặn, thường chứa nhiều natri nên cũng làm tăng nguy cơ ung thư vòm họng, dạ dày…

Chính vì vậy mà các gia đình nên hạn chế ăn cá muối, hoặc là cũng có thể có một cách cách bảo quản tốt hơn đối với loại thực phẩm này.