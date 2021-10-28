Thật không thể ngờ được, 3 thủ phạm gây ung thư lại đang ẩn nấp ngay trong chiếc tủ lạnh của mọi nhà

Sức khỏe 28/10/2021 17:43

Tưởng đâu xa, hóa ra 3 thủ phạm gây ung thư bấy lâu nay vẫn ẩn nấp ngay trong chiếc tủ lạnh của nhà mình là đây chứ đâu.

Trời ơi tưởng đâu xa, hóa ra 3 thủ phạm gây ung thư bấy lâu vẫn ngày ngày ẩn nấp ngay trong chiếc tủ lạnh của nhà mình là đây chứ đâu.

1. Rau xanh bảo quản trong tủ lạnh để quá 48 tiếng

Thật không thể ngờ được, 3 thủ phạm gây ung thư lại đang ẩn nấp ngay trong chiếc tủ lạnh của mọi nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tờ Tân Hoa Xã, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khi để rau xanh trong tủ lạnh khoảng 48 giờ sẽ sinh ra nitrit, càng để lâu số lượng nitrit càng tăng lên. Nitrit trong thực phẩm là một chất có thể gây ung thư được IARC công nhận.

Do đó, nếu bảo quản rau trong vòng 48 giờ đồng hồ, thì sẽ rất dễ sinh ra chất gây ung thư, không tốt cho người sử dụng.

Vì vậy, mà các gia đình nên chú ý đến điều này trong quá trình bảo quản thực phẩm, để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và những người thân yêu.

Đồng thời cũng tránh việc phát sinh bệnh tật, đặc biệt là căn bệnh ung thư như chia sẻ ở trên.

2. Phần đá đông trong tủ lạnh quá lâu, không được làm sạch

Thật không thể ngờ được, 3 thủ phạm gây ung thư lại đang ẩn nấp ngay trong chiếc tủ lạnh của mọi nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lớp băng giá để lâu trong tủ lạnh có thể chứa các loại vi khuẩn, bao gồm cả nấm mốc như Aspergillus flavus.

Aspergillus flavus là loại nấm mốc có chứa độc tố aflatoxin – chất gây ung thư nhóm 1 mà WHO cảnh báo. Aflatoxin đặc biệt có hại cho gan và dễ gây bệnh ung thư gan.

Tác hại của nó tương đương 68 lần asen. Tiêu thụ 1 miligam có thể gây ung thư. Chính vì thế việc lau rửa, vệ sinh tủ lạnh thường xuyên thực sự rất quan trọng đối với mỗi người và mỗi nhà.

3. Cá muối, thịt xông khói

Thật không thể ngờ được, 3 thủ phạm gây ung thư lại đang ẩn nấp ngay trong chiếc tủ lạnh của mọi nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân khiến thịt xông khói gây ung thư là bởi chúng chứa nhiều chất phụ gia, có thể chứa các hóa chất hình thành trong quá trình chế biến, ví dụ như hợp chất N-nitroso và hydrocarbon thơm đa vòng, gây tổn thương ADN và phát triển ung thư.

Còn riêng với cá muối, thì có chứa chất gọi là dimethyl nitrit. Sau khi đi vào cơ thể, chất này sẽ bị phân hủy thành dimethyl amoni nitrit, được WHO chỉ định là chất gây ung thư.

Ngoài ra, cá muối có vị mặn, thường chứa nhiều natri nên cũng làm tăng nguy cơ ung thư vòm họng, dạ dày…

Chính vì vậy mà các gia đình nên hạn chế ăn cá muối, hoặc là cũng có thể có một cách cách bảo quản tốt hơn đối với loại thực phẩm này.

Chuyên gia giải đáp một số thông tin về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em, lưu ý một số trường hợp có thể có tác dụng phụ phức tạp hơn

Chuyên gia giải đáp một số thông tin về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em, lưu ý một số trường hợp có thể có tác dụng phụ phức tạp hơn

Vaccine Covid-19 đã được tiêm cho hơn 1.800 học sinh đợt đầu tiên của TP.HCM. Các chuyên gia sẽ giải đáp thắc mắc cho các bậc phụ huynh còn lo lắng, băn khoăn về tính hiệu quả, an toàn của vaccine.

Xem thêm
Từ khóa:   3 loại thực phẩm gây ung thư ẩn nấp ngay trong tủ lạnh nhà bạn Bảo quản thực phẩm đúng cách Kiến thức về chăm sóc sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm