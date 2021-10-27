Hà Nội: Phát hiện 28 ca Covid-19, trong đó có 10 ca ở cộng đồng

Các ca bệnh phân bố theo quận, huyện: Mê Linh (7), Quốc Oai (5), Hoàng Mai (3), Hoàn Kiếm (3), Hà Đông (3), Đống Đa (2), Hai Bà Trưng (2), Gia Lâm (1), Đan Phượng (1), Nam Từ Liêm (1).

Theo thông tin từ CDC Hà Nội, ngày 27/10, Hà Nội ghi nhận 28 ca bệnh Covid-19 trong đó, 10 ca cộng đồng, 17 ca ở khu cách ly và 1 ca ở khu phong tỏa.

Trong đó, 28 ca mới phân bổ theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, TT Quốc Oai (7), Chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (7), Chùm liên quan Bệnh viện Việt Đức (4), Chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (4), Chùm liên quan ổ dịch 67 Giáp Bát (3), chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa (2), Sàng lọc ho sốt (1).

Chùm liên quan ổ dịch Sài Sơn, TT Quốc Oai (7 ca)

1) BN P.A.B, Nữ, sinh năm 1980

- Địa chỉ: Mộ Lao, Hà Đông.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (đồng nghiệp) của bệnh nhân L.T.T.H, ngày 26/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính

2) BN P.T.T.H, Nữ, sinh năm 1973,

- Địa chỉ: Phú La, Hà Đông.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân P.D.M, được cách ly từ ngày 24/10 và xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

3) BN P.H.P, Nam, sinh năm 2017,

- Địa chỉ: TT Quốc Oai, Quốc Oai.

- Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

4) BN N.Q.T, Nam, sinh năm 1981,

5) BN N.M.A, Nữ, sinh năm 2011,

6) BN N.M.T, Nam, sinh năm 2006,

7) BN N.V.K, Nam, sinh năm 2012,

- Địa chỉ: Sài Sơn, Quốc Oai.

- Dịch tễ: 4 bệnh nhân là F1 (chồng và con) của BN N.P.N, đã được chuyển cách ly tập trung. Ngày 26/10 được lấy mẫu khẳng định kết quả dương tính.

Chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (7 ca)

1) BN N.D.T, Nam, sinh năm 1965,

- Địa chỉ: Tiến Thắng, Mê Linh.

- Dịch tễ: Bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với 1 trường hợp test nhanh dương tính (người từ Hà Giang về đám hiếu tại Mê Linh), ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính

2) BN N.C.L, Nam, sinh năm 1959,

- Địa chỉ: Tiến Thắng, Mê Linh.

- Dịch tễ: Bệnh nhân có tiếp xúc với 1 trường hợp test nhanh dương tính (người từ Hà Giang về đám hiếu tại Mê Linh), ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính

3) BN N.D.C, Nam, sinh năm 1991,

- Địa chỉ: Tiến Thắng, Mê Linh.

- Dịch tễ: Bệnh nhân có tiếp xúc với 1 trường hợp test nhanh dương tính (người từ Hà Giang về đám hiếu tại Mê Linh), ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính

4) BN N.C.A, Nam, sinh năm 1965,

- Địa chỉ: Tiến Thắng, Mê Linh.

- Dịch tễ: Bệnh nhân ngày 23-24/10 đi đám ma tại thôn Bạch Trữ. Ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

5) N.C.T, Nam, sinh năm 1954,

- Địa chỉ: Tiến Thắng, Mê Linh.

- Dịch tễ: Bệnh nhân ngày 23-24/10 đi đám ma tại thôn Bạch Trữ. Ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

6) BN Đ.V.H, Nam, sinh năm 1964,

- Địa chỉ: Tiến Thắng, Mê Linh.

- Dịch tễ: Bệnh nhân sống tại Hà Giang, ngày 23/10 về Hà Nội. Ngày 23-24/10 đi đám ma tại thôn Bạch Trữ. Ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

7) BN N.C.C, Nam, sinh năm 1942,

- Địa chỉ: Tiến Thắng, Mê Linh.

- Dịch tễ: Bệnh nhân ngày 23-24/10 đi đám ma tại thôn Bạch Trữ. Ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

Chùm liên quan Bệnh viện Việt Đức (4 ca)

1) BN P.T.H, Nam, sinh năm 1998,

- Địa chỉ: Vũ Lạc, Vũ Thư, Thái Bình.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là người nhà chăm người bệnh tại khoa ung bướu - BV Việt Đức từ ngày 29/9. Ngày 02/10 được chuyển cách ly tại Chương Mỹ, ngày 26/10 có kết quả xét nghiệm dương tính

2) BN N.T.T, Nam, sinh năm 1952,

- Địa chỉ: An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là người nhà chăm người bệnh tại khoa ung bướu - BV Việt Đức từ ngày 16/9. Ngày 02/10 được chuyển cách ly tại Chương Mỹ, ngày 26/10 có kết quả xét nghiệm dương tính

3) BN N.K.T, Nam, sinh năm 1959,

- Địa chỉ: Văn Chương, Đống Đa.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là người nhà chăm người bệnh tại khoa ung bướu - BV Việt Đức từ ngày 16/9. Ngày 02/10 được chuyển cách ly tại Chương Mỹ, ngày 26/10 có kết quả xét nghiệm dương tính

4) BN N.T.H, Nữ, sinh năm 1988,

- Địa chỉ: Định Công, Hoàng Mai.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là bác sỹ siêu âm khoa chẩn đoán hình ảnh BV Việt Đức được chuyển cách ly ngày 5/10. Ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

Chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (4 ca)

1) BN L.P.T.M, Nữ, sinh năm 2017,

- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân L.A.T, ngày 18/10 đã được cách ly và xét nghiệm âm tính, ngày 26/10 được lấy lại mẫu cho kết quả dương tính

2) BN N.M.H, Nam, sinh năm 1997,

- Địa chỉ: Xuân Phương, Nam Từ Liêm.

- Dịch tễ: Ngày 24/10 bệnh nhân từ phường Thạnh Lộc, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội trên chuyến bay VN260 ghế 31A. Ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

3) BN N.L.A, Nữ, sinh năm 1994,

- Địa chỉ: Phúc La, Hà Đông.

- Dịch tễ: Bệnh nhân về từ TP Hồ Chí Minh ngày 25/10 trên chuyến QH240. Ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

4) BN N.T.K.N, Nữ, sinh năm 2000,

- Địa chỉ: Đình Xuyên, Gia Lâm.

- Dịch tễ: Ngày 22/10/2021 bệnh nhân về từ TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay VJ 128. Ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

Chùm liên quan ổ dịch 67 Giáp Bát (3 ca)

1) BN P.T.C.L, Nữ, sinh năm 1987,

- Địa chỉ: Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng

2) BN N.T.T, Nữ, sinh năm 1985

- Địa chỉ: Bạch Đằng, Hai Bà Trưng

3) BN N.T.T.H, Nữ, sinh năm 1972,

- Địa chỉ: Thanh Trì, Hoàng Mai

- Dịch tễ: 3 bệnh nhân là F1 của bệnh nhân P.Đ.T đã được cách ly, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

Chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa (2 ca)

1) BN L.H.H, Nữ, sinh năm 1990,

- Địa chỉ: Ô Chợ Dừa , Đống Đa.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là nhân viên salon tóc Mẹ Ớt, được cách ly từ ngày 23/10 và xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 26/10 xuất hiện sốt, đau mỏi người được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

2)BN Đ.N.L, Nữ, sinh năm 1969,

- Địa chỉ: Lĩnh Nam, Hoàng Mai.

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân C.L.L, ngày 26/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính

Sàng lọc ho sốt (1 ca)

1) BN Đ.M.H, Nam, sinh năm 2008,

- Địa chỉ: Tân Hội, Đan Phượng.

- Dịch tễ: Ngày 25/10 bệnh nhân vào điều trị tại trung tâm phục hồi chức năng Việt Hàn, ngày 26/10 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.231 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.658 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.573 ca.