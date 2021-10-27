Bầu Thụy tài trợ 100 tỷ mua thuốc trị COVID-19, hơn 8.000 liều đã hạ cánh tại Tân Sơn Nhất vào trưa nay

Lô thuốc RONAPREVE điều trị COVID-19 theo đơn hàng tài trợ trị giá 100 tỷ của Công ty Cổ phần Thaiholdings và Tập đoàn Xuân Thành đã về đến Sân bay Tân Sơn Nhất vào trưa ngày 27/10.

Theo Tiền Phong, hơn 8.000 liều thuốc RONAPREVE do công ty công nghệ sinh học Regeneron và tập đoàn dược phẩm Thụy Sĩ Roche hợp tác phát triển được nhập về Việt Nam trong chiều nay (ngày 27/10) theo đơn hàng tài trợ trị giá 100 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Thaiholdings và Tập đoàn Xuân Thành.

Hơn 8.000 liều thuốc RONAPREVE đã về đến Sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Tiền Phong

Theo đó, lô thuốc RONAPREVE sau khi hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 12h15’ trưa nay sẽ được tiến hành thông quan nhập cảnh. Dự kiến, ngày 5/11/2021 sẽ được chuyển đến và bàn giao cho Bệnh viện Chợ Rẫy để tiến hành điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 tại đây.

Trên trang cá nhân, ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), chủ tịch tập đoàn ThaiGroup, vào trưa nay cũng đã có bài viết xác nhận về thông tin này.

Bài viết của ông bầu nổi tiếng - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng đưa tin về sự việc, theo Nhà báo và Công luận, RONAPREVE (với tên thương mại là Regen-cov) là liệu pháp điều trị COVID-19 thứ ba được WHO “bật đèn xanh” và được bổ sung vào danh sách hướng dẫn điều trị của tổ chức liên quan đến căn bệnh này. Năm ngoái, các bác sĩ Mỹ đã dùng liệu pháp trên và chữa khỏi bệnh COVID-19 cho Tổng thống khi đó là ông Donald Trump.

Thuốc Ronapreve (Regen-cov) - Ảnh: Tiền Phong

Được biệt, hiệu quả của RONAPREVE được đánh giá giúp giảm tới 70% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong ở bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhẹ hoặc vừa. Ngoài ra, thuốc còn có thể rút ngắn thời gian biểu hiện triệu chứng bệnh xuống còn 4 ngày. Điều này sẽ giúp giảm gánh nặng cho các bệnh viện, cơ sở y tế vốn đã quá tải trong suốt một thời gian dài liên tiếp phải thu dung nhiều ca bệnh nặng.

Được biết giá thuốc RONAPREVE tại thị trường Mỹ khoảng 1350$/liều. Khi về đến Việt Nam với sự chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Y tế, Doanh nghiệp đã đàm phán mức khoảng 500$/liều.

Trong thời điểm đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tập đoàn Xuân Thành và Công ty Cổ phần Thaiholdings đã đóng góp gần 200 tỷ đồng cho công cuộc phòng chống dịch của cả nước.

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