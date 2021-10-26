TP.HCM: Quận Bình Thạnh ghi nhận số ca nghi dương tính cao nhất trong ngày

Quận Bình Thạnh ghi nhận 212 ca dương tính qua test nhanh trong ngày 25/10. Đây là con số cao nhất phát sinh trong ngày tại các quận huyện của TP.HCM

Theo VietNamNet, Cổng thông tin Covid-19 của TP.HCM cho thấy, quận Bình Thạnh ghi nhận 212 ca dương tính qua test nhanh trong ngày 25/10. Đây là con số cao nhất phát sinh trong ngày tại các quận huyện của TP.HCM.

Được biết, quận Bình Thạnh hiện tiêm được 566.805 mũi vắc xin Covid-19. Trong đó có 331.227 mũi 1, 235.578 mũi 2. Hiện 76 trường hợp F0 đang cách ly tập trung, 495 F0 được cách ly tại nhà. Hiện, quận này đang ở cấp độ 2 (vùng vàng), tổng số ca nhiễm là 25.902 tính từ ngày 27/4 đến nay

Quận Bình Thạnh với 212 ca - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM,TP đã có tổng cộng 422.673 ca nhiễm được Bộ Y tế công bố. Hiện các bệnh viện công lập và tư nhân của TP đang chuyển đổi, thành lập các đơn vị và khoa Covid-19. các bệnh viện dã chiến quận, huyện cũng đang được duy trì và phát triển đảm bảo mỗi địa bàn quận, huyện luôn sẵn sàng phụ vụ người dân.

Trong giai đoạn mới, thành phố sẽ hình thành 3 bệnh viện dã chiến 3 tầng, trên cơ sở tổ chức lại 3 bệnh viện dã chiến số 16, 13, 14 và các trung tâm hồi sức của các Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế bàn giao lại cho thành phố.

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