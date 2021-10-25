Giữa đại dịch, một thanh niên lừa bán kit xét nghiệm nhanh chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng

Nam thanh niên rao bán kit xét nghiệm COVID-19 qua mạng rồi làm giả hợp đồng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
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Theo Công an nhân dân, ngày 25/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đình Nhuận (SN 1996; quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại cơ quan điều tra, Nhuận khai nhận đã rao bán kit xét nghiệm COVID-19 trên mạng xã hội các lừa nạn nhân để lấy tiền tiêu xài và cá độ bóng đá qua mạng.
Theo báo Tin Tức, đối tượng này không có nghệ nghiệp ổn định, thường chơi cá độ bóng đá qua mạng.
Ngày 28/9, có người liên hệ với Nhuận để đặt hàng mua 30.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 với tổng giá trị hợp đồng là 2,4 tỷ đồng, để tạo lòng tin, Nhuận đã làm giả hợp đồng mua bán và phiếu xuất kho để gửi cho đối tác.
Theo hợp đồng, Nhuận yêu cầu bên mua phải thanh toán chuyển khoản toàn bộ số tiền trước khi nhận hàng. Sau khi bị hại chuyển tiền, Nhuận không thực hiện giao hàng mà cắt liên lạc với bị hại.
Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.