YouTuber 'tát cháy má' thanh niên vì cho rằng xúc phạm cố ca sĩ Phi Nhung đã bị cơ quan chức năng đề nghị xử phạt

Sau khi xem xét tình tiết vụ việc, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã đề nghị xử phạt Phạm Đức T. về hành vi "chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip khiến dư luận không khỏi xôn xao khi ghi lại cảnh một YouTuber tìm đến nhà một nam thanh niên để hành hung vì cho rằng người này đã có nhiều lời lẽ "xúc phạm cố ca sĩ Phi Nhung". Đoạn clip đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, đa số phẫn nộ vì thái độ ứng xử thiếu văn hóa và bạo lực của nhóm người đánh nam thanh niên. Sau khi bị chỉ trích từ cộng đồng mạng, ông T. đã cho gỡ đoạn clip, đồng thời đến xin lỗi anh L. và lên kênh của mình xin lỗi cộng đồng mạng. Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, sau khi tiếp nhận thông tin, công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã vào cuộc làm rõ vụ việc và xử lý các đối tượng có liên quan.

Qua xác minh cho thấy, ông Phạm Đức T. (SN 1977, ngụ tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, An Giang, chủ tài khoản YouTube A.K) cùng với 3 người gồm Bùi Hữu T. (SN 1965); Phan Quang D. (SN 1984) và Nguyễn Văn H. (SN 1990), đều ngụ tại huyện Châu Thành, đã kéo đến phòng trọ (thuộc ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, huyện Châu thành, An Giang) để tìm gặp anh N.N.L. Tại đây, nhóm của của ông T. đã tra hỏi và tát vào mặt anh L. 2 cái, diễn biến vụ việc này được nhóm T. quay lại và sau đó tung lên kênh YouTube.

Đối tượng T. tại cơ quan điều tra - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Tại cơ quan Công an, ông Phạm Đức T. đã khai nhận toàn bộ hành vi hành hung của mình và nhóm người đi cùng. Về phía nạn nhân, ông L. không bị thương tích gì và cũng không yêu cầu gì đối với T., chỉ đề nghị cơ quan Công an răn đe T. để không tái phạm hành vi như vậy nữa. Sau khi xem xét tình tiết vụ việc, Công an huyện Châu Thành đã đề nghị xử phạt Phạm Đức T. về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", theo điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Những người còn lại bị xử phạt này về hành vi "ra đường không thật sự cần thiết" theo điểm a khoản 1, Điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/youtuber-tat-chay-ma-thanh-nien-vi-cho-rang-xuc-pham-co-ca-si-phi-nhung-da-bi-co-quan-chuc-nang-de-nghi-xu-phat-430236.html