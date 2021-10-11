YouTuber 'tát cháy má' thanh niên vì cho rằng xúc phạm cố ca sĩ Phi Nhung đã bị cơ quan chức năng đề nghị xử phạt

Xã hội 11/10/2021 18:46

Sau khi xem xét tình tiết vụ việc, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã đề nghị xử phạt Phạm Đức T. về hành vi "chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip khiến dư luận không khỏi xôn xao khi ghi lại cảnh một YouTuber tìm đến nhà một nam thanh niên để hành hung vì cho rằng người này đã có nhiều lời lẽ "xúc phạm cố ca sĩ Phi Nhung". Đoạn clip đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, đa số phẫn nộ vì thái độ ứng xử thiếu văn hóa và bạo lực của nhóm người đánh nam thanh niên. Sau khi bị chỉ trích từ cộng đồng mạng, ông T. đã cho gỡ đoạn clip, đồng thời đến xin lỗi anh L. và lên kênh của mình xin lỗi cộng đồng mạng.

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, sau khi tiếp nhận thông tin, công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã vào cuộc làm rõ vụ việc và xử lý các đối tượng có liên quan.

Qua xác minh cho thấy, ông Phạm Đức T. (SN 1977, ngụ tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, An Giang, chủ tài khoản YouTube A.K) cùng với 3 người gồm Bùi Hữu T. (SN 1965); Phan Quang D. (SN 1984) và Nguyễn Văn H. (SN 1990), đều ngụ tại huyện Châu Thành, đã kéo đến phòng trọ (thuộc ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, huyện Châu thành, An Giang) để tìm gặp anh N.N.L. 

Tại đây, nhóm của của ông T. đã tra hỏi và tát vào mặt anh L. 2 cái, diễn biến vụ việc này được nhóm T. quay lại và sau đó tung lên kênh YouTube.

youtuber
Đối tượng T. tại cơ quan điều tra - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Tại cơ quan Công an, ông Phạm Đức T. đã khai nhận toàn bộ hành vi hành hung của mình và nhóm người đi cùng. Về phía nạn nhân, ông L. không bị thương tích gì và cũng không yêu cầu gì đối với T., chỉ đề nghị cơ quan Công an răn đe T. để không tái phạm hành vi như vậy nữa.

Sau khi xem xét tình tiết vụ việc, Công an huyện Châu Thành đã đề nghị xử phạt Phạm Đức T. về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", theo điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Những người còn lại bị xử phạt này về hành vi "ra đường không thật sự cần thiết" theo điểm a khoản 1, Điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y

Chủ xe vụ tai nạn thương tâm khiến Youtuber Nam "Ok" tử vong sẽ phải đối diện mức án nào?

Chủ xe vụ tai nạn thương tâm khiến Youtuber Nam "Ok" tử vong sẽ phải đối diện mức án nào?

Được biết, chiếc xe mà Youtuber kiêm Tiktoker Nam "Ok" cầm lái đã quá hạn đăng kiểm.

Xem thêm
Từ khóa:   youtuber tát người Youtuber Nhật Bản hot youtuber

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 51 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số