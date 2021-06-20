Hình ảnh bé trai trong khu tập trung vẫn ngây thơ cùng mẹ đi điều trị Covid-19 đã chạm tới trái tim của nhiều người.
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Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã ghi nhận hơn 1000 ca dương tính với Covid-19, trong dó quận Gò Vấp là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng nhất của đợt dịch lần này. Tuy nhiên người dân ở Gò Vấp nói riêng và TPHCM nói chung đều mang tâm lý lạc quan và tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của chính quyền địa phương.
Mới đây, trên fanpage của Trung tâm Y tế quận Gò Vấp đã chia sẻ một đoạn clip hết sức đáng yêu và hồn nhiên của em bé 5 tuổi cùng mẹ được chuyển đi điều trị Covid-19 tại bệnh viện Nhi Đồng sau khi 2 mẹ con đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Được biết, trước đó không lâu, bố của bé trai này cũng đã được chuyển viện để chữa trị Covid-19 khi có kết quả xét nghiệm tương tự.
Đoạn clip kéo dài 14 giây và được trung tâm Y tế quận Gò Vấp đăng tải. Xuyên suốt clip có thể thấy được một bé trai rất ngoan ngoãn, xách đồ đi dọc hành lang để đi khỏi khu cách ly tập trung.
Sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đã để lại những bình luận đẹp để cầu chúc sức khỏe đến cho 2 mẹ con.
Tuy chỉ có vỏn vẹn ít giây nhưng hình ảnh vui tươi và ngây thơ của bé trai 5 tuổi như một tia nắng giữa bầu trời mù mịt, đem lại cho người xem một cái nhìn lạc quan hơn trong thời gian giãn cách xã hội.